El momento lo es todo en la inmunoterapia contra el cáncer, dicen los expertos

MARTES, 9 DE DICIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- La supervivencia al cáncer podría depender de la hora del día en la que recibas el tratamiento, según un nuevo estudio.

Los pacientes con cáncer de pulmón que recibieron dosis de inmunoterapia intravenosa más temprano en el día tendían a vivir más tiempo, según los resultados publicados en línea el 8 de diciembre en la revista Cancer.

Recibir fármacos de inmunoterapia antes de las 15:00 se asoció con un 52% menos de riesgo de progresión del cáncer y un 63% menor de riesgo de muerte, según el estudio.

Esto podría ser una forma económica de prolongar la supervivencia de los pacientes con cáncer, dijo el investigador principal Dr. Yongchang Zhang, profesor asociado en el Hospital Oncológico Afiliado de la Escuela de Medicina Xiangya de la Universidad Central South en China.

"Ajustar el momento de la infusión es una intervención sencilla y fácilmente implementable que puede adoptarse en diversos entornos sanitarios sin coste adicional", dijo Zhang en un comunicado de prensa.

Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon a casi 400 personas con cáncer avanzado de pulmón de células pequeñas a las que se les habían recetado los fármacos de inmunoterapia atezolizumab o durvalumab junto con la quimioterapia estándar. Los pacientes fueron atendidos entre mayo de 2019 y octubre de 2023.

Ambos fármacos de inmunoterapia actúan bloqueando la capacidad de las células cancerosas para evadir la detección por parte del sistema inmunitario, según Drugs.com.

Los resultados mostraron que las personas que recibieron estos medicamentos intravenosos antes de las 15:00 experimentaron una remisión significativamente más larga antes de que su cáncer comenzara a propagarse de nuevo. Además, tenían una supervivencia significativamente mejor.

"Este estudio tiene una aplicabilidad clínica inmediata y el potencial de transformar los protocolos de tratamiento actuales para el cáncer de pulmón de células pequeñas", afirmó Zhang.

El efecto probablemente se deba a los ritmos circadianos de las personas --el reloj interno que afecta a diferentes procesos corporales, incluidas las reacciones inmunitarias, según los investigadores.

Sin embargo, se necesita más investigación para entender el efecto de los ritmos circadianos en las terapias contra el cáncer y cómo aprovechar mejor el reloj interno de una persona para maximizar los beneficios del tratamiento, según los investigadores.

"Estos hallazgos sugieren una interacción crítica entre los ritmos biológicos y la inmunoterapia tumoral, ofreciendo nuevas oportunidades para optimizar las estrategias de tratamiento", concluyeron los investigadores.

