La forma de tu trasero puede predecir fragilidad y riesgo de diabetes

Healthday Spanish

MARTES, 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 (HealthDay News) -- Investigadores respaldan nuevos datos sobre cómo los traseros de las personas reflejan los cambios relacionados con el envejecimiento y la diabetes.

La contracción o inflamación de los músculos glúteo máximo de los glúteos puede reflejar fragilidad, tiempo sentado, depósito de grasa y riesgo de diabetes , y estos cambios pueden ocurrir de forma diferente entre hombres y mujeres, según el equipo británico.

"A diferencia de estudios anteriores que se centraban principalmente en el tamaño muscular o la grasa, nosotros utilizamos el mapeo de formas 3D para identificar exactamente dónde cambia el músculo, ofreciendo una imagen mucho más detallada", señaló la coautora del estudio, Marjola Thanaj, investigadora senior en el Research Centre for Optimal Health de la Universidad de Westminster en Londres.

Su equipo presentará sus hallazgos la próxima semana en Chicago en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA).

En el estudio, Thanaj y sus colegas examinaron más de 61.000 resonancias magnéticas recopiladas como parte de la base de datos en curso del Biobanco del Reino Unido. También disponían de información detallada sobre las mediciones físicas, historiales médicos y estilos de vida de los participantes en el Biobanco.

En total, esto permitió al equipo evaluar 86 variables diferentes y seguir las asociaciones con cambios en la forma muscular de los glúteos a lo largo del tiempo.

En un comunicado de prensa de la RSNA, Thanaj informó que "las personas con mayor forma física, medidas por una actividad física vigorosa y fuerza en el agarre de las manos, tenían una mayor forma del glúteo máximo, mientras que el envejecimiento, la fragilidad y los largos tiempos sentados se relacionaban con el adelgazamiento muscular."

Los hombres designados como frágiles mostraron un mayor adelgazamiento del glúteo máximo en comparación con las mujeres frágiles, según el estudio.

Y en el caso de personas diagnosticadas con diabetes tipo 2, los glúteos de los hombres mostraron un afinamiento pronunciado, mientras que las mujeres mostraron masa muscular agrandada en los glúteos, quizás debido a la infiltración de grasa en los tejidos.

Todo esto sugiere que la forma de los glúteos, más que el tamaño, está más estrechamente ligada a los cambios metabólicos subyacentes en el cuerpo, según los autores del estudio.

Las diferencias sexuales en la forma de los glúteos también sugieren que la enfermedad podría afectar de manera diferente a las respuestas biológicas de hombres y mujeres, dijo Thanaj. Esto podría ser especialmente cierto en lo que respecta a la diabetes tipo 2.

Como uno de los músculos más grandes del cuerpo humano, el glúteo máximo puede desempeñar un papel crucial en la salud metabólica, señaló Louise Thomas, autora principal del estudio, profesora de imagen metabólica en la universidad.

Como estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

FUENTE: Sociedad Radiológica de Norteamérica, comunicado de prensa, 25 de noviembre de 2025

