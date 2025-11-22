La obesidad no supone barreras para la cirugía de reemplazo de hombro, según un estudio

VIERNES, 21 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- La obesidad no debería considerarse un obstáculo para un paciente que necesita una cirugía de reemplazo de hombro, argumenta un nuevo estudio.

En algunos lugares, los médicos han estado negando la cirugía de reemplazo articular a personas con un índice de masa corporal alto, debido a preocupaciones sobre su capacidad para recuperarse del procedimiento, según los investigadores en notas de fondo.

Pero los pacientes con obesidad en realidad tienen un menor riesgo de muerte tras la cirugía que los pacientes con peso saludable, informaron los investigadores el 20 de noviembre en la revista PLOS Medicine.

Además, los investigadores encontraron que tenían un riesgo similar de sufrir complicaciones graves o necesitar cirugía de seguimiento.

De hecho, los pacientes con bajo peso tuvieron peor resultado tras la cirugía de reemplazo de hombro, según muestran los resultados.

"Aunque los umbrales de IMC se han utilizado para limitar el acceso a la cirugía de reemplazo articular, nuestros hallazgos no apoyan restringir el acceso a pacientes con IMC más alto para acceder a la cirugía de reemplazo de hombro", dijo el investigador principal Dr. Jonathan Rees, director del Instituto Botnar de Ciencias Musculoesqueléticas de la Universidad de Oxford, en un comunicado de prensa.

Aunque las sociedades médicas no han ofrecido recomendaciones formales sobre la cirugía de reemplazo de peso y articulación del paciente, estudios previos han encontrado que en algunos países el acceso a estos procedimientos está restringido según el IMC, según los investigadores en notas de fondo.

Para este nuevo estudio, los investigadores hicieron el seguimiento de casi 21.000 pacientes que se sometieron a cirugías de reemplazo de hombro en el Reino Unido y Dinamarca.

Los resultados mostraron que las personas con obesidad tenían un 60% menos de riesgo de muerte dentro del año siguiente a la cirugía en comparación con aquellas con un peso saludable.

En comparación, las personas con bajo peso tenían un 69% más de riesgo de muerte en los 90 días posteriores a la cirugía, así como un 36% más de riesgo de complicaciones graves y un 70% más de probabilidades de necesitar cirugía de seguimiento. Un IMC inferior a 18,5 se considera bajo peso.

Los hallazgos del estudio son limitados porque pocas personas con IMC alto se operaron de hombro: 131 en el Reino Unido y 70 en Dinamarca.

Pero los investigadores argumentan que el gran estudio mostró de forma consistente que las personas obesas tenían un menor riesgo de muerte en dos países diferentes.

"Los reemplazos de hombro ofrecen a los pacientes la oportunidad de un excelente alivio del dolor y una mejor calidad de vida", dijo el investigador principal, Dr. Epaminondas Markos Valsamis, investigador de la Universidad de Oxford, en un comunicado de prensa. "Nuestra investigación muestra que los pacientes con un IMC más alto no tienen peores resultados tras una cirugía de reemplazo de hombro."

Más información

El Hospital General de Massachusetts ofrece más información sobre cirugía de reemplazo de hombro.

FUENTES: PLOS, comunicado de prensa, 20 de noviembre de 2025; PLOS Medicine, 20 de noviembre de 2025