¡Sorpresa! El riesgo de migraña está relacionado con interrupciones en la rutina diaria

VIERNES, 14 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- ¿Quiere evitar las migrañas? Siga con su rutina aburrida, sugiere un estudio reciente.

Cualquier interrupción importante en la rutina diaria de una persona, llamada evento de "represalia", está fuertemente relacionada con un mayor riesgo de un ataque de migraña en las próximas 12 a 24 horas, informaron los investigadores el 11 de noviembre en JAMA Network Open.

Demasiada comida o bebida, quedarse despierto hasta tarde, un incidente estresante, buenas o malas noticias inesperadas o un cambio de humor severo podrían representar una "sorpresa" para el cuerpo, preparándolo para una migraña al día siguiente, dijeron los investigadores.

"La incorporación de la medición de la represalia en las herramientas de pronóstico de la migraña podría proporcionar a los individuos una estrategia más efectiva y personalizada para gestionar el riesgo de dolor de cabeza", concluyó el equipo de investigación dirigido por Dana Turner, profesora asistente de anestesia, cuidados críticos y medicina del dolor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard.

De hecho, los hallazgos respaldan un enfoque centrado en la persona para tratar una migraña "que va más allá de las listas estáticas de causas potenciales para tener en cuenta la naturaleza impredecible y sensible al contexto de la vida diaria".

En el estudio, los investigadores siguieron a 109 personas con migraña desde abril de 2021 hasta diciembre de 2024. Los participantes mantuvieron diarios que marcaban sus ataques de migraña y cualquier desencadenante potencial de migraña que encontraran.

El equipo de investigación creó un promedio para los desencadenantes de migraña de cada persona, y luego buscó días en los que se produjo una desviación "sorpresa" de ese promedio.

En sus palabras, cuantificaron "lo inesperado de las experiencias diarias y la posterior aparición de ataques de migraña".

Los resultados mostraron que un evento de alta sorpresa aumentó el riesgo de migraña de un paciente en un 56% dentro de las 12 horas y en un 88% dentro de las 24 horas, después de controlar otros factores y diferencias entre las personas.

"Los resultados del presente estudio proporcionan evidencia de que el grado en que las experiencias de un individuo se desvían de sus patrones habituales se puede usar para identificar el riesgo de migraña en el futuro cercano", escribieron los investigadores.

El Dr. Noah Rosen, director del Centro de Dolor de Cabeza Northwell en Great Neck, Nueva York, revisó los hallazgos.

"Mucho de esto está en sintonía con la cantidad de personas y yo que hemos imaginado migrañas, que a menudo es una hipersensibilización con reacción al cambio en los estímulos", dijo en un comunicado de prensa.

"Nuestros cuerpos mantienen la homeostasis; Esa es la cantidad correcta de comida, sueño e hidratación. Una migraña de alguna manera puede ser un sistema de alarma que se activa cuando se interrumpe algo de eso", agregó Rosen.

Esta podría ser la razón por la que solo el 70% de las personas con migrañas han podido identificar desencadenantes específicos, dijo. Están buscando cosas específicas, en lugar de una desviación de la norma.

"La represalia sería la forma en que algo se aleja de sus actividades habituales o requiere respuestas diferentes a las de todos los días", explicó Rosen. "Los eventos estresantes repentinos pueden incluir experiencias como experiencias traumáticas y peleas. Malas noticias inesperadas o incluso buenas noticias. La interrupción de la actividad normal por otros eventos; cosas que pueden interponerse en su trabajo normal, escuela o actividades en el hogar".

Los investigadores dijeron que los estudios futuros deberían buscar mejores métodos para rastrear los eventos de represalia, lo que podría ayudar a los pacientes con migraña a prepararse para un ataque inminente.

