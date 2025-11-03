Salud

Hernia de disco: síntomas, causas y principales factores de riesgo

Según la ubicación, este problema puede llevar a sentir dolor, entumecimiento o debilidad en un brazo o en una pierna. Las recomendaciones de expertos

Guardar
La hernia de disco es
La hernia de disco es una de las afecciones más frecuentes que afectan la columna vertebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una hernia de disco hace referencia a un problema con uno de los amortiguadores cartilaginosos (discos) que se encuentran entre los huesos que se apilan para formar la columna vertebral. Estos huesos se llaman vértebras.

Un disco intervertebral contiene una sustancia suave y gelatinosa en el centro (núcleo). El núcleo está contenido en una cubierta más resistente y elástica (anillo). La hernia de disco ocurre cuando una parte del núcleo se sale a través de una grieta en el anillo. A veces, una hernia de disco también se conoce como disco deslizado o disco roto.

Una hernia de disco, que puede ocurrir en cualquier parte de la espina dorsal, ocurre con mayor frecuencia en la región lumbar. Según la ubicación de la hernia de disco, puede llevar a sentir dolor, entumecimiento o debilidad en un brazo o en una pierna.

Muchas personas no tienen síntomas de una hernia de disco. En el caso de las personas que presentan síntomas, estos tienden a mejorar con el tiempo. Por lo general, no se necesita una cirugía para aliviar el problema.

El dolor lumbar y el
El dolor lumbar y el entumecimiento pueden ser síntomas de una hernia de disco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas

La mayoría de las hernias de disco ocurren en la región lumbar, aunque también pueden ocurrir en el cuello. Los síntomas dependen de la ubicación del disco y de si el disco presiona un nervio. Por lo general, las hernias de disco afectan un solo lado del cuerpo.

  • Dolor en brazos o piernas. Si tu hernia de disco se encuentra en la región lumbar, lo más probable es que sientas dolor en la parte baja de la espalda, los glúteos, el muslo y la pantorrilla. También podrías tener dolor en alguna zona del pie. Si tu hernia de disco está en el cuello, normalmente sentirás más dolor en el hombro y el brazo. Este dolor puede aparecer en el brazo o la pierna cuando toses, estornudas o te mueves a ciertas posiciones. El dolor se describe a menudo como agudo o ardiente.
  • Entumecimiento u hormigueo. Las personas con hernias de disco a menudo presentan entumecimiento u hormigueo que se irradia en la parte del cuerpo a la que se conectan los nervios afectados.
  • Debilidad. Los músculos a los que se conectan los nervios afectados tienden a debilitarse. Esto puede hacer que tropieces o que tu capacidad para levantar o sostener objetos se vea afectada.

Puedes tener una hernia de disco sin síntomas. Es posible que no sepas que la tienes a menos que aparezca en una imagen de la columna vertebral.

Cuándo debes consultar con un médico

La prevención de hernias de
La prevención de hernias de disco incluye mantener un peso saludable y realizar ejercicio regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Busca atención médica si sientes que el dolor de cuello o de espalda baja por un brazo o una pierna, o si también tienes entumecimiento, hormigueo o debilidad.

Causas

Un disco herniado es, con mayor frecuencia, el resultado de un desgaste natural gradual y relacionado con el envejecimiento llamado degeneración discal. A medida que las personas envejecen, los discos se vuelven menos flexibles y más propensos a desgarrarse o romperse, incluso con una tensión o torsión menor.

La mayoría de las personas no pueden precisar la causa de su hernia de disco. Algunas veces, el uso de los músculos de la espalda en lugar de los de las piernas y los muslos para levantar objetos pesados puede generar una hernia de disco. Torcerte y girar mientras levantas objetos también puede causar una hernia de disco. En raras ocasiones, un evento traumático como una caída o un golpe en la espalda es la causa.

Factores de riesgo

Los factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir una hernia de disco son, entre otros:

  • Peso. El exceso de peso corporal causa estrés adicional en los discos de la región lumbar.
  • Profesión. Las personas con trabajos físicamente exigentes tienen un mayor riesgo de padecer problemas de espalda. Los movimientos repetitivos que implican levantar, halar o empujar objetos, inclinarse de costado o girar el cuerpo también pueden aumentar el riesgo de sufrir una hernia de disco.
  • Genética. Algunas personas heredan la predisposición a tener una hernia de disco.
  • Tabaquismo. Se cree que fumar disminuye el suministro de oxígeno a los discos y hace que se deterioren más rápidamente.
  • La conducción frecuente. Estar sentado durante largos períodos, sumado a la vibración del motor de un vehículo, puede ejercer presión sobre la columna vertebral.
  • Ser sedentario. El ejercicio regular puede ayudar a prevenir una hernia de disco.
Los factores de riesgo de
Los factores de riesgo de la hernia de disco abarcan el sobrepeso, el sedentarismo y ciertos trabajos físicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Complicaciones

La médula espinal termina justo por encima de la cintura. Lo que continúa a través del canal medular es un grupo de raíces nerviosas largas que se asemejan a la cola de un caballo y se conoce como cauda equina.

En pocas ocasiones, el disco herniado puede comprimir todo el canal medular, incluidos todos los nervios de la cauda equina. Pocas veces, se puede requerir una cirugía de urgencia para evitar la debilidad o parálisis permanentes.

Busca atención médica de emergencia si tienes lo siguiente:

  • Empeoramiento de los síntomas. El dolor, el entumecimiento o la debilidad pueden aumentar hasta el punto de dificultar tus actividades diarias.
  • Disfunción de la vejiga o de los intestinos. El síndrome de cauda equina puede causar incontinencia o dificultad para orinar, incluso con la vejiga llena.
  • Anestesia en silla de montar. Esta pérdida progresiva de la sensibilidad afecta a las áreas que estarían en contacto con una silla de montar y que son la parte interna de los muslos, la parte posterior de las piernas y el área alrededor del recto.

Prevención

El envejecimiento natural de los
El envejecimiento natural de los discos aumenta la probabilidad de desarrollar una hernia discal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ayudar a prevenir una hernia de disco, haz lo siguiente:

  • Haz ejercicio. El fortalecimiento de los músculos del tronco estabiliza y sostiene la espina dorsal.
  • Mantén una buena postura. Esto reduce la presión sobre la espina dorsal y los discos. Mantén la espalda recta y alineada, en especial, cuando estés sentado durante periodos prolongados. Levanta objetos pesados apropiadamente, haciendo que tus piernas (no tu espalda) hagan la mayor parte del trabajo.
  • Mantén un peso saludable. El exceso de peso ejerce más presión sobre la espina dorsal y los discos, haciéndolos más susceptibles a la hernia.
  • Deja de fumar. Evita el consumo de cualquier producto de tabaco.

Temas Relacionados

Hernia de discoColumna vertebralEspina dorsalEnvejecimientoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo el perfeccionismo puede convertirse en un obstáculo para las relaciones y claves para superarlo

Expertos en psicología advierten que la autoexigencia extrema debilita la autenticidad y genera distancia emocional en los vínculos. Por qué aceptar imperfecciones y desarrollar la autocompasión son claves en las relaciones sanas y duraderas

Cómo el perfeccionismo puede convertirse

Qué medicamentos y suplementos pueden subir la presión arterial: claves para prevenir riesgos

Consultar al equipo médico sobre los posibles efectos secundarios y monitorear los niveles ayuda a evitar complicaciones

Qué medicamentos y suplementos pueden

La contaminación del aire incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, incluso en no fumadores

Una revisión científica publicada en JAMA identifica que factores ambientales como la exposición a polución, humo ajeno y antecedentes familiares pueden incidir en la aparición de tumores pulmonares. La importancia del diagnóstico precoz

La contaminación del aire incrementa

¿Jugo de uva, aliado o exceso calórico?: Guía esencial para un consumo equilibrado, según la ciencia

Diversos estudios afirman que esta bebida brinda desde antioxidantes y beneficios vasculares. La importancia de un consumo moderado para aprovechar todos sus aportes

¿Jugo de uva, aliado o

El retroceso récord de un glaciar en la Antártida preocupa a los científicos

Científicos de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Canadá descubrieron que el glaciar Hektoria en la Península Antártica se desplazó ocho kilómetros en solo dos meses. Qué implicancias tiene

El retroceso récord de un
DEPORTES
Faustino Oro eliminó a un

Faustino Oro eliminó a un gran maestro croata y es el único argentino que sigue en carrera en la Copa del Mundo de Ajedrez

Se confirmó la lesión de Facundo Colidio en River: el rompecabezas que deberá armar Gallardo para el Superclásico con Boca

La contundente sentencia de Cristiano Ronaldo cuando le preguntaron si Lionel Messi era mejor que él

Las tiernas fotos que Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron del cumpleaños de su hijo Thiago: el guiño al Barcelona

Defensa y Justicia reacciona ante Huracán en un duelo clave por la pelea por un lugar en los octavos de final del Clausura

TELESHOW
La reacción de Gonzalo Gerber

La reacción de Gonzalo Gerber después de la romántica foto de Nico Vázquez y Dai Fernández

Melody Luz mostró en video cómo controla su “zoológico” casero con varios animales: “Soy la Pachamama”

La desopilante confesión entre Nora Colosimo y Ana Rosenfeld sobre Wanda Nara: “¡Eso no lo que tenías que decir!”

Lourdes Fernández enfrenta una nueva etapa: hackeos en su cuenta, rupturas y resiliencia

La romántica escapada de Mica Viciconte y Fabián Cubero que terminó arruinada y generó risas: “¿A alguien más?"

INFOBAE AMÉRICA

Una maravilla argentina bajo el

Una maravilla argentina bajo el Paraná: así es el túnel subacuático que une dos provincias y es récord continental

Último día de campaña en Nueva York: los candidatos intensifican el pulso a horas de las elecciones

Así es la nueva súper heladera inteligente de Samsung: usa full IA y tiene dos motores, como los autos híbridos

La contaminación del aire incrementa el riesgo de cáncer de pulmón, incluso en no fumadores

Israel abatió a dos presuntos terroristas de Hezbollah en ataques en el sur de Líbano