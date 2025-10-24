Salud

Una píldora podría prolongar la supervivencia entre los niños con un cáncer de huesos raro



Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

JUEVES, 23 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Los niños con un cáncer de huesos raro podrían vivir más tiempo si se les receta un medicamento que bloquee el suministro de sangre a los tumores, señalan unos investigadores.

El fármaco pazopanib (Votrient) prolongó la vida de un pequeño grupo de niños con sarcoma de Ewing, que causa tumores cancerosos en los huesos, informan los investigadores en la revista Frontiers in Oncology.

"Mientras esperamos nuevas opciones de tratamiento, es posible implementar este fármaco existente para mejorar los resultados en pacientes de muy alto riesgo", señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, Anna Raciborska, jefa de oncología del Instituto Materno Infantil de Varsovia de Polonia. "Abre la puerta a terapias dirigidas en una etapa más temprana del curso de la enfermedad, lo que podría mejorar la supervivencia y la calidad de vida".

Por lo general, menos de una cuarta parte de los niños con sarcoma de Ewing avanzado sobreviven cinco años tras su diagnóstico, señalaron los investigadores en las notas de respaldo.

Pero el equipo de investigación pensó que el pazopanib, que se desarrolló inicialmente para el cáncer de riñón, también podría ser efectivo para evitar el sarcoma de Ewing.

"El pazopanib es una píldora que bloquea la capacidad del tumor para desarrollar nuevos vasos sanguíneos, que los tumores necesitan para sobrevivir y propagarse", dijo Raciborska. "Al cortar este 'suministro de sangre', el medicamento presumiblemente debilita los tumores y los hace más sensibles a la quimioterapia y la radiación. Esto puede ralentizar la enfermedad y ayudar a que los tratamientos existentes funcionen mejor".

Entre 2016 y 2024, 11 niños de 5 a 18 años recibieron pazopanib junto con los tratamientos estándar para su cáncer, que pueden incluir quimioterapia, cirugía, radioterapia o trasplantes de células madre.

Alrededor de un 86 por ciento de los niños sobrevivieron dos años tras su diagnóstico, mostraron los resultados.

Además, dos tercios (68%) no vieron progresión en su cáncer, dijeron los investigadores.

En este momento, 10 de los niños todavía están vivos y seis todavía están tomando pazopanib, dijeron los investigadores. El cáncer de un niño ha progresado y dos han sufrido una recaída.

El pazopanib también produjo efectos secundarios mínimos, dijeron los investigadores.

Se necesita más investigación para validar estos resultados, dijeron los autores, pero el sarcoma de Ewing avanzado es tan raro que puede ser difícil reclutar suficientes pacientes para ensayos clínicos más grandes.

"Aunque los resultados son alentadores, se necesitan ensayos controlados más grandes antes de cambiar la práctica estándar", dijo Raciborska. "Nuestro estudio podría servir como base para crear ensayos clínicos prospectivos y multicéntricos para confirmar estos resultados prometedores. Sin embargo, esto requiere mucho trabajo y el compromiso de recursos".

Más información

La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) ofrece más información sobre el sarcoma de Ewing.

FUENTE: Frontiers, comunicado de prensa, 23 de octubre de 2025

