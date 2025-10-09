Un analgésico popular es menos efectivo y más riesgoso de lo que se pensaba, según una revisión de la evidencia

JUEVES, 9 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Un analgésico opioide ampliamente recetado no es todo lo que parece, concluyó una nueva revisión de evidencias.

El analgésico opioide tramadol hace poco para reducir el dolor moderado a intenso, según los resultados, que aparecen en la edición del 7 de octubre de la revista BMJ Evidence Based Medicine.

Al mismo tiempo, el tramadol aumenta el riesgo de una persona de efectos secundarios graves, como enfermedades cardíacas y células precancerosas, encontraron los investigadores.

El uso del medicamento debe minimizarse y las pautas que lo recomiendan deben reconsiderarse, concluyó el equipo de investigación.

"Los daños potenciales asociados con el uso de tramadol para el manejo del dolor probablemente superen sus beneficios limitados", escribió el equipo de investigación dirigido por Jehad Ahmad Barakji , del Centro de Investigación de Intervención Clínica del Rigshospitalet en Copenhague, Dinamarca.

El tramadol es un opioide de doble acción, dijeron los investigadores en las notas de respaldo. Funciona en los receptores opioides habituales en el cerebro, al igual que la morfina, pero también actúa como un antidepresivo al inhibir las sustancias químicas cerebrales como la serotonina y la adrenalina.

El uso de tramadol ha aumentado en los últimos años, y ahora es uno de los opioides recetados con más frecuencia en EE. UU., dijeron los investigadores. Se considera una opción más segura y menos adictiva que los opioides más potentes como la morfina, el oxycontin o el fentanilo.

Para la revisión, los investigadores reunieron datos de 19 ensayos clínicos en los que participaron más de 6,500 pacientes con dolor crónico. Cinco estudios consideraron el uso de tramadol en el dolor nervioso; nueve sobre la osteoartritis; cuatro en dolor lumbar; y uno sobre fibromialgia.

Los resultados mostraron que los efectos analgésicos del tramadol fueron mínimos, cayendo por debajo de lo que se consideraría clínicamente efectivo.

Al mismo tiempo, los usuarios de tramadol tenían el doble de riesgo de efectos secundarios graves en comparación con los grupos de placebo, incluidos eventos relacionados con el corazón como dolor en el pecho, enfermedad cardíaca e insuficiencia cardíaca. El riesgo también fue impulsado por una mayor proporción de crecimientos precancerosos llamados neoplasias.

Otros efectos secundarios incluyeron náuseas, mareos, estreñimiento y somnolencia.

Los investigadores señalaron que estos hallazgos probablemente sobreestimen los efectos beneficiosos del tramadol y subestimen sus efectos nocivos, según cómo se realizaron los estudios.

El equipo también citó el riesgo de adicción a los opioides y sobredosis como una razón para alejarse de la droga.

"Aproximadamente 60 millones de personas en todo el mundo experimentan los efectos adictivos de los opioides. En 2019, el consumo de drogas fue responsable de aproximadamente 600,000 muertes, y casi el 80% de estas muertes se asociaron con los opioides y aproximadamente el 25% como resultado de una sobredosis de opioides", escribieron los investigadores.

"En Estados Unidos, el número de muertes por sobredosis relacionadas con opioides aumentó de 49,860 en 2019 a 81,806 en 2022", continuó el equipo. "Dadas estas tendencias y los hallazgos actuales, el uso de tramadol y otros opioides debe minimizarse en la mayor medida posible".

