Salud

Un analgésico popular es menos efectivo y más riesgoso de lo que se pensaba, según una revisión de la evidencia

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

JUEVES, 9 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- Un analgésico opioide ampliamente recetado no es todo lo que parece, concluyó una nueva revisión de evidencias.

El analgésico opioide tramadol hace poco para reducir el dolor moderado a intenso, según los resultados, que aparecen en la edición del 7 de octubre de la revista BMJ Evidence Based Medicine.

Al mismo tiempo, el tramadol aumenta el riesgo de una persona de efectos secundarios graves, como enfermedades cardíacas y células precancerosas, encontraron los investigadores.

El uso del medicamento debe minimizarse y las pautas que lo recomiendan deben reconsiderarse, concluyó el equipo de investigación.

"Los daños potenciales asociados con el uso de tramadol para el manejo del dolor probablemente superen sus beneficios limitados", escribió el equipo de investigación dirigido por Jehad Ahmad Barakji , del Centro de Investigación de Intervención Clínica del Rigshospitalet en Copenhague, Dinamarca.

El tramadol es un opioide de doble acción, dijeron los investigadores en las notas de respaldo. Funciona en los receptores opioides habituales en el cerebro, al igual que la morfina, pero también actúa como un antidepresivo al inhibir las sustancias químicas cerebrales como la serotonina y la adrenalina.

El uso de tramadol ha aumentado en los últimos años, y ahora es uno de los opioides recetados con más frecuencia en EE. UU., dijeron los investigadores. Se considera una opción más segura y menos adictiva que los opioides más potentes como la morfina, el oxycontin o el fentanilo.

Para la revisión, los investigadores reunieron datos de 19 ensayos clínicos en los que participaron más de 6,500 pacientes con dolor crónico. Cinco estudios consideraron el uso de tramadol en el dolor nervioso; nueve sobre la osteoartritis; cuatro en dolor lumbar; y uno sobre fibromialgia.

Los resultados mostraron que los efectos analgésicos del tramadol fueron mínimos, cayendo por debajo de lo que se consideraría clínicamente efectivo.

Al mismo tiempo, los usuarios de tramadol tenían el doble de riesgo de efectos secundarios graves en comparación con los grupos de placebo, incluidos eventos relacionados con el corazón como dolor en el pecho, enfermedad cardíaca e insuficiencia cardíaca. El riesgo también fue impulsado por una mayor proporción de crecimientos precancerosos llamados neoplasias.

Otros efectos secundarios incluyeron náuseas, mareos, estreñimiento y somnolencia.

Los investigadores señalaron que estos hallazgos probablemente sobreestimen los efectos beneficiosos del tramadol y subestimen sus efectos nocivos, según cómo se realizaron los estudios.

El equipo también citó el riesgo de adicción a los opioides y sobredosis como una razón para alejarse de la droga.

"Aproximadamente 60 millones de personas en todo el mundo experimentan los efectos adictivos de los opioides. En 2019, el consumo de drogas fue responsable de aproximadamente 600,000 muertes, y casi el 80% de estas muertes se asociaron con los opioides y aproximadamente el 25% como resultado de una sobredosis de opioides", escribieron los investigadores.

"En Estados Unidos, el número de muertes por sobredosis relacionadas con opioides aumentó de 49,860 en 2019 a 81,806 en 2022", continuó el equipo. "Dadas estas tendencias y los hallazgos actuales, el uso de tramadol y otros opioides debe minimizarse en la mayor medida posible".

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud ofrecen más información sobre el tramadol.

FUENTES: BMJ, comunicado de prensa, 7 de octubre de 2025; Medicina basada en la evidencia de BMJ, 7 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayunanalgesicopopularesmenosefectivoymasriesgosodeloquesepensabasegununarevisiondelaevidencia

Últimas Noticias

La toxicidad financiera es fatal para algunos pacientes con cáncer

Healthday Spanish

La toxicidad financiera es fatal

Cómo actuar ante una caída peligrosa de la presión arterial, según médicos de Cleveland Clinic

La hipotensión puede presentarse de manera imprevista y generar síntomas como mareos, confusión y debilidad. Especialistas advierten que la reacción inmediata ante estos episodios resulta clave para evitar complicaciones

Cómo actuar ante una caída

Cuál es el alimento ancestral que ayuda a la flora intestinal y se puede preparar en casa

Un fermento con historia, múltiples variantes y beneficios probados despierta el interés de quienes priorizan la alimentación natural

Cuál es el alimento ancestral

Cuáles son las dietas que ponen en riesgo el corazón y qué alternativas saludables recomiendan los expertos

The Telegraph detalló los planes alimenticios populares que pueden aumentar la vulnerabilidad a enfermedades cardiovasculares y señaló patrones nutricionales respaldados por especialistas que favorecen la salud cardíaca

Cuáles son las dietas que

Advierten por un factor de riesgo de cáncer de colon en jóvenes que suele subestimarse

Un estudio indicó que la mayoría de los casos en menores de 50 años no tiene antecedentes familiares y reveló la señal de advertencia temprana que debe impulsar la consulta médica

Advierten por un factor de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”

Detuvieron al antisemita que había atacado a una influencer y a su bebé en el barrio de Palermo

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los montos de planes sociales de ANSES en octubre 2025

Cuál es el alimento ancestral que ayuda a la flora intestinal y se puede preparar en casa

INFOBAE AMÉRICA
Von der Leyen superó dos

Von der Leyen superó dos mociones de censura del Parlamento Europeo

Una empresa tecnológica prepara un hábitat submarino que podrá alojar a científicos durante una semana

La hermana de Madeleine McCann reveló los perturbadores mensajes de su acosadora: “Modificó las fotos para parecerse a ella”

Intoxicaciones con alcohol en Brasil: se confirmaron cinco muertes y el Gobierno pide reducir los avisos de bebidas

“No me gustan los políticos ni la política”: quince definiciones para conocer a László Krasznahorkai, Premio Nobel de Literatura 2025

TELESHOW
La emoción de Daniela Celis

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”

Se viene la edición más ambiciosa de Gran Hermano: cómo inscribirse y qué famosos pueden ser parte

Thiago Medina habló al salir de alta del hospital: “Lo que más quiero es ver a mis hijas”

La exorbitante suma de dinero que pagó Mauro Icardi por su escapada a Madrid con la China Suárez

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa sellaron su reconciliación en Perú: locuras por amor y nuevos proyectos