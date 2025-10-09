Salud

Por qué las uñas de los pies podrían ser la clave para detectar a tiempo la exposición a un gas invisible y cancerígeno

Científicos canadienses identificaron que el análisis de isótopos puede revelar la exposición sostenida a emanaciones sin olor que puede estar presente en viviendas y son la causa de cáncer de pulmón. Los detalles

Guardar
El análisis de isótopos en
El análisis de isótopos en uñas de los pies habilita nuevas estrategias para la detección de la exposición al gas radón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance científico reciente indica que las uñas de los pies pueden convertirse en una herramienta clave para detectar la exposición prolongada al gas radón, un carcinógeno ambiental invisible que representa una amenaza importante para la salud pública en muchos países

Este hallazgo, liderado por un equipo interdisciplinario de la Universidad de Calgary, en Canadá, y publicado en Environment International, podría transformar la forma en que se identifica el riesgo de cáncer de pulmón, según sus autores, especialmente en personas que nunca han fumado o dejaron de hacerlo hace años.

El radón es un gas radiactivo, incoloro e inodoro, que se libera de manera natural en el suelo y puede acumularse en espacios interiores mal ventilados. Su presencia es especialmente problemática en regiones con alta concentración geológica de uranio y en edificios con materiales de construcción específicos o deficiente ventilación, sobre todo en regiones frías donde las diferencias de presión favorecen el ingreso desde el suelo.

De acuerdo con el estudio, la inhalación de radón es la segunda causa principal de cáncer de pulmón después del tabaquismo y se estima que es responsable de entre el 3% y el 14% de todos los casos de esta enfermedad. En Canadá, donde se realizó el estudio mencionado, al menos 1.000 personas mueren cada año por cáncer de pulmón relacionado con el radón, y uno de cada cinco diagnósticos ocurre en personas que nunca han fumado tabaco.

El gas radón es un
El gas radón es un carcinógeno invisible que puede acumularse en viviendas mal ventiladas durante décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío para la salud pública radica en que la exposición al radón suele pasar desapercibida. A diferencia del tabaquismo, que puede documentarse mediante el historial clínico del paciente, la exposición al radón depende de factores como la geología local, los materiales de construcción y los hábitos de vida, lo que dificulta su autoinforme y seguimiento.

Los métodos tradicionales para estimar la exposición individual al radón, como la medición de emisiones alfa en objetos domésticos o el análisis de aire interior, resultan poco prácticos, no permiten una evaluación retrospectiva personalizada y requieren acceso a los lugares donde la persona ha vivido o trabajado durante décadas. Esta carencia de herramientas ha dejado fuera de los programas de cribado a cerca del 40% de los pacientes canadienses con cáncer de pulmón, quienes no cumplen con los criterios basados en el tabaquismo, dijeron los autores.

Uñas de los pies como biomarcador de exposición al gas radón

En este contexto, el equipo dirigido por Aaron Goodarzi y Michael Wieser de la Universidad de Calgary propuso un enfoque innovador: analizar los isótopos de plomo radiactivo (210 Pb), producto de la desintegración del radón, en recortes de uñas de los pies.

Investigadores de la Universidad de
Investigadores de la Universidad de Calgary proponen nuevas herramientas para la prevención del cáncer de pulmón no relacionado con el tabaquismo (Imagen ilustrativa Infobae)

Science Alert indicó que, según la explicación de Goodarzi, tras inhalar radón, el cuerpo transforma este gas en plomo radiactivo, que se almacena en tejidos de lenta descomposición como la piel, el cabello y las uñas. Wieser añadió que el análisis de estos isótopos en las uñas permite cuantificar la exposición al radón a lo largo de la vida de una persona.

El estudio, publicado en Environment International, evaluó 39 muestras de uñas de los pies de adultos expuestos a diferentes niveles de radón en sus viviendas principales. Los resultados mostraron que quienes habían inhalado concentraciones elevadas de radón durante una media de 26,5 años presentaban 0,298 femtogramos de 210 Pb por nanogramo de plomo estable en sus uñas, frente a solo 0,075 femtogramos en el grupo de baja exposición. Esta diferencia del 397% constituye una señal robusta de que el historial de exposición al radón queda registrado en las uñas de los pies. Además, el marcador persistió hasta seis años después de que los participantes hubieran reducido la exposición al radón en sus hogares, lo que sugiere que el método puede reflejar exposiciones pasadas incluso tras la mitigación.

El procedimiento empleado, basado en espectrometría de masas con dilución isotópica (IDMS), permite obtener resultados fiables en cuestión de minutos y podría adaptarse para el procesamiento automatizado de muestras. A diferencia de otros tejidos, las uñas de los pies presentan ventajas notables: su recolección es sencilla y no invasiva, no requieren condiciones de almacenamiento especiales y están menos expuestas a contaminantes externos que el cabello o las uñas de las manos. Además, la mayoría de las personas pueden proporcionar este tipo de muestra, lo que facilita su aplicación a gran escala.

Implicaciones para la prevención y el diagnóstico temprano

El radón es responsable de
El radón es responsable de una fracción significativa de los casos de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El potencial de este método va más allá de la simple detección, consideraron los autores del estudio. Según ese trabajo, la medición de 210 Pb en las uñas de los pies podría integrarse en los programas de cribado de cáncer de pulmón, permitiendo identificar a personas en riesgo que actualmente quedan fuera de los criterios tradicionales.

Aaron Goodarzi subrayó que estos datos “constituirán la evidencia que podría llevar a la inclusión de más pacientes, cuyo cáncer de pulmón no es causado por el humo del tabaco, en la detección y el diagnóstico temprano, que podrían salvar vidas”. El método también podría contribuir a la medicina personalizada, al ofrecer umbrales de acción adaptados al historial real de exposición de cada individuo, en lugar de depender de directrices universales.

No obstante, los autores reconocen que el trabajo se encuentra en una fase de prueba de concepto y que es necesario validar el método en una población más amplia y diversa. Actualmente, se desarrolla en Canadá un ensayo de validación que busca reclutar a 10.000 residentes para analizar la relación entre los niveles de radón en sus hogares y la presencia de 210 Pb en sus uñas de los pies.

La identificación de plomo radiactivo
La identificación de plomo radiactivo en recortes de uñas de los pies facilita el seguimiento retrospectivo de exposiciones ambientales prolongadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio original también advierte que no se incluyeron fumadores activos, solo exfumadores, y que será importante controlar variables como la densidad ósea y la posible deposición directa de productos de desintegración del radón en la superficie de las uñas.

Si los ensayos de validación confirman la eficacia de este enfoque, la posibilidad de conocer la exposición al radón desde etapas tempranas de la vida podría permitir intervenciones preventivas más oportunas y personalizadas, con el potencial de reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de pulmón asociado a este gas.

Temas Relacionados

Gas radónCáncer de pulmónUniversidad de CalgaryBiomarcadores en uñasAaron GoodarziMichael WieserMedicina personalizadaúltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo un sencillo cambio en la forma de entrenar puede retrasar la pérdida de movilidad, según la ciencia

La potencia, crucial para realizar movimientos rápidos y prevenir caídas, comienza a disminuir en la adultez. Expertos en salud destacan que ejercitar la capacidad de generar fuerza ayuda a mantener la movilidad y reduce el riesgo de caídas

Cómo un sencillo cambio en

La “superfruta” de temporada que ayuda a bajar de peso y evita el estreñimiento

Este alimento es muy versátil a la hora de prepararla para comerla y destaca por su uso en distintas festividades durante los últimos meses del año

La “superfruta” de temporada que

El humo de los incendios forestales podría dañar la fertilidad masculina

Healthday Spanish

El humo de los incendios

Un analgésico popular es menos efectivo y más riesgoso de lo que se pensaba, según una revisión de la evidencia

Healthday Spanish

Un analgésico popular es menos

Los hábitos de salud entre los 20 y los 30 años pueden tener un efecto dramático en el ataque cardíaco y el riesgo de accidente cerebrovascular

Healthday Spanish

Los hábitos de salud entre
ÚLTIMAS NOTICIAS
Provincias Unidas se reunió en

Provincias Unidas se reunió en Jujuy con fuertes críticas al kirchnerismo y a Milei: “Está paveando tocando la guitarra”

Estiman que la cosecha de trigo arrojará un volumen récord

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el ranking de las más caras y las que más aumentaron en septiembre

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”

INFOBAE AMÉRICA
László Krasznahorkai: la charla telefónica

László Krasznahorkai: la charla telefónica por la que se enteró de que había ganado el Nobel

Von der Leyen superó dos mociones de censura del Parlamento Europeo

Una empresa tecnológica prepara un hábitat submarino que podrá alojar a científicos durante una semana

La hermana de Madeleine McCann reveló los perturbadores mensajes de su acosadora: “Modificó las fotos para parecerse a ella”

Intoxicaciones con alcohol en Brasil: se confirmaron cinco muertes y el Gobierno pide reducir los avisos de bebidas

TELESHOW
La complicidad de Nancy Dupláa

La complicidad de Nancy Dupláa y su hija Morena en una tierna sesión de fotos: risas y el gran parecido entre ambas

Nico Vázquez enfrentó los rumores de romance con su compañera en Rocky: “No soy de esconderme”

La emoción de Daniela Celis en el hospital por el alta de Thiago Medina: “Lo vamos a cuidar con las nenas”

Se viene la edición más ambiciosa de Gran Hermano: cómo inscribirse y qué famosos pueden ser parte

Thiago Medina habló al salir de alta del hospital: “Lo que más quiero es ver a mis hijas”