Salud

El sangrado rectal se vincula con el riesgo de cáncer de colon entre los adultos jóvenes

Healthday Spanish

Por Dennis Thompson HealthDay Reporter

Guardar

MIÉRCOLES, 8 de octubre de 2025 (HealthDay News) -- El sangrado rectal podría ser una potente señal de advertencia temprana del cáncer de colon entre los adultos más jóvenes, señala un estudio reciente.

Ese sangrado aumentó más de ocho veces las probabilidades de un diagnóstico de cáncer de colon entre las personas menores de 50 años, informaron los investigadores el martes en la reunión anual del Colegio Americano de Cirujanos (American College of Surgeons), en Chicago.

En comparación, los antecedentes familiares de cáncer de colon se vincularon con un aumento de apenas el doble en el riesgo, encontraron los investigadores. Alrededor del 70% de los pacientes diagnosticados no tenían antecedentes familiares de cáncer de colon.

"Muchos de los cánceres colorrectales de inicio temprano que veo no tienen antecedentes familiares", señaló la investigadora principal, la Dra. Sandra Kavalukas, cirujana colorrectal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Louisville, en Kentucky.

"Esta investigación respalda la pregunta de quién justifica o no una colonoscopia: si tiene una persona menor de la edad de las pruebas de detección con sangrado rectal, debe considerar seriamente una colonoscopia", dijo Kavalukas en un comunicado de prensa.

En el estudio, los investigadores observaron a 443 pacientes menores de 50 años que se sometieron a una colonoscopia en el Sistema de Salud de la Universidad de Louisville entre 2021 y 2023. De ellos, el 44% fueron diagnosticados con cáncer de colon temprano.

Casi 9 de cada 10 de los pacientes (un 88 por ciento) diagnosticados con cáncer de colon se sometieron a una colonoscopia debido a síntomas como el sangrado, dijeron los investigadores.

En comparación, solo un poco más de la mitad (un 55 por ciento) de los que se encontraron libres de cáncer fueron llevados a la colonoscopia por los síntomas, mostraron los resultados.

Solo el 13% de los casos de cáncer de colon tenían marcadores asociados con un mayor riesgo genético de cáncer de colon.

Los resultados también mostraron que los pacientes diagnosticados con cáncer de colon temprano tenían casi el doble de probabilidades de ser ex fumadores.

Los investigadores esperan que los médicos usen estos resultados para ayudar a guiar a los adultos más jóvenes en riesgo hacia una colonoscopia.

"Si tienen 35 años y llegan con dolor rectal, probablemente no necesiten una colonoscopia", explicó Kavalukas. "Pero si llegan con una queja de sangrado, tienen 8.5 veces más probabilidades de tener un cáncer colorrectal".

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. recomienda realizar colonoscopias de detección a partir de los 45 años para la mayoría de las personas sin antecedentes familiares de la enfermedad, anotaron los investigadores.

Estos resultados indican que podría haber una brecha crítica en la atención de los adultos más jóvenes, que no son elegibles para las pruebas de rutina pero que experimentan las tasas de cáncer de colon en aumento más rápido, dijeron los investigadores.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.

Más información

La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society) ofrece más información sobre el cáncer de colon.

FUENTE: Colegio Americano de Cirujanos, comunicado de prensa, 3 de octubre de 2025

Temas Relacionados

Health Dayelsangradorectalsevinculaconelriesgodecancerdecolonentrelosadultosjovenes

Últimas Noticias

Las conmociones podrían ser una señal de advertencia temprana de la ELA, argumenta un estudio

Healthday Spanish

Las conmociones podrían ser una

La capacitación y el apoyo empoderan a los pediatras en la prevención de la alergia al cacahuate

Healthday Spanish

La capacitación y el apoyo

Más pacientes que usan medicamentos GLP-1 antes de la cirugía para bajar de peso

Healthday Spanish

Más pacientes que usan medicamentos

Cáncer de vejiga y de próstata: las claves de las enfermedades que atravesó Miguel Ángel Russo

El entrenador de Boca Juniors había sido diagnosticado en 2017 mientras dirigía en Colombia. El tratamiento y cómo fueron sus últimos días

Cáncer de vejiga y de

Los 22 alimentos que impulsan un descanso reparador y cómo incorporarlos en la dieta diaria

Cuentan con ingredientes claves para el cuidado del sueño, como melatonina, triptófano y antioxidantes. Cuáles se deben evitar, según The New York Times

Los 22 alimentos que impulsan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uno por uno: así votaron

Uno por uno: así votaron los diputados en general el proyecto que restringe el uso de los DNU

Tras la falta de nieve durante el invierno, hay alerta en Mendoza por una bajante en el caudal de agua de los ríos

Diputados aprobó el pedido de la Justicia para avanzar con medidas contra José Luis Espert

Javier Milei felicitó a Donald Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le entreguen el Nobel de la Paz

“Pagá o voy a tu casa y hago un desastre”: más detenidos por la banda de usureros que cobraba 100% de interés

INFOBAE AMÉRICA
Trump afirmó que los rehenes

Trump afirmó que los rehenes “serán liberados probablemente el lunes” y calificó el acuerdo entre Israel y Hamas como “paz en Medio Oriente”

Estados Unidos incorporó a 15 empresas chinas a su lista de comercio restringido por vínculos con drones de Irán y Hamas

A días del balotaje, Bolivia está sumido en una crisis económica: “Los resultados son desastrosos”

Medvedev viajó a Pyongyang para reforzar la alianza ruso-norcoreana

La industria uruguaya está estancada: su núcleo duro creció apenas 0,7% en 15 años

TELESHOW
La reflexión de Evangelina Anderson

La reflexión de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis: “Los ojos pertenecen a quien los hace brillar”

La crítica de Marta Fort a la China Suárez y Mauro Icardi por su forma de vestir: “Bastante básicos”

Yanina Latorre contó el escándalo en MasterChef Celebrity por el primer famoso que renunció: “No me esperen mañana”

La divertida discusión de La Joaqui y Luck Ra por cómo fue el inicio de su relación

El particular video de Melody Luz y la pregunta de Alex Caniggia a sus seguidores: “¿Se viene el hermanito?”