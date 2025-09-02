Salud

Alcohol y Alzheimer: un estudio revela el riesgo incluso con consumo moderado

Investigaciones científicas sugieren que las bebidas alcohólicas podrían dañar la salud cerebral y contribuir a la acumulación de placas amiloides, una característica común de la enfermedad

Por Brisa Bujakiewicz

El análisis genético descarta un nivel seguro de consumo de alcohol para prevenir el Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo excesivo de alcohol fue históricamente asociado con una serie de trastornos mentales, entre ellos la demencia y otros problemas cognitivos. Investigaciones científicas recientes sugieren que el alcohol no solo podría dañar las funciones cognitivas, sino también contribuir al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer (EA), un tipo de demencia progresiva.

Según un estudio publicado en The Lancet Discovery Science, el consumo habitual de alcohol, incluso en niveles moderados, podría tener un impacto negativo sobre la salud cerebral y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Y estudios previos demostraron que el abuso crónico de alcohol puede resultar en atrofia cerebral, especialmente en áreas claves del cerebro como el hipocampo, una región crucial para la memoria y el aprendizaje.

Asimismo, investigaciones publicadas en la National Library of Medicine, indican que este fenómeno no solo se observa en personas con una historia de abuso de alcohol, sino también en aquellos que consumen grandes cantidades de alcohol de forma habitual.

Estos estudios muestran que la relación entre alcoholismo y Alzheimer es compleja, pero algunos sugieren que el consumo excesivo podría facilitar la acumulación de placas amiloides en el cerebro, una característica típica de la enfermedad de Alzheimer.

Investigaciones más recientes utilizaron métodos avanzados de aleatorización mendeliana (MR) para tratar de aclarar la relación entre el consumo de alcohol y el riesgo de desarrollar Alzheimer. Este enfoque permite estudiar el impacto genético del alcoholismo sin los sesgos asociados a los estudios tradicionales.

Un estudio realizado con datos del Biobanco del Reino Unido, publicado en The Lancet Discovery Science, analizó la relación entre el consumo de alcohol y la incidencia de demencia en más de 300.000 bebedores habituales. Esta investigación utilizó tanto un análisis convencional de Cox como uno de aleatorización mendeliana para investigar cómo el consumo de alcohol influye en el riesgo de desarrollar demencia.

La investigación muestra que el alcohol puede dañar la salud cerebral y favorecer la acumulación de placas amiloides (Créditos: Freepik)

Los resultados fueron reveladores. El análisis convencional mostró una relación en forma de “J” entre el consumo de alcohol y el riesgo de demencia, lo que sugiere que los bebedores moderados podrían tener un riesgo más bajo en comparación con los bebedores pesados y los abstemios. Sin embargo, los análisis de aleatorización mendeliana no encontraron evidencia de una relación no lineal significativa entre el consumo de alcohol y el riesgo de demencia.

Según los hallazgos de este mismo estudio, el análisis lineal de aleatorización mendeliana mostró una asociación directa entre un mayor consumo de alcohol y un mayor riesgo de demencia, lo que indica que no existe un nivel seguro de consumo de bebidas alcohólicas en relación con la enfermedad.

Este hallazgo subraya la importancia de reducir o eliminar el consumo de alcohol para proteger la salud cerebral a largo plazo. Aunque algunos estudios previos sugirieron que el consumo moderado podría tener efectos protectores para el cerebro, la evidencia más reciente sugiere que cualquier cantidad puede ser perjudicial.

Los expertos coinciden en que el consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo modificable para el desarrollo de Alzheimer, y que reducir este consumo podría ser una medida efectiva para prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad.

Un estudio revela que el consumo de alcohol, incluso moderado, aumenta el riesgo de Alzheimer (Créditos: Freepik)

Además, el estudio de The Lancet Discovery Science señala que los efectos del alcohol en el cerebro pueden ser más pronunciados en las mujeres. Los análisis específicos de género en el estudio mostraron que el público femenino tiene una correlación más fuerte entre el consumo de alcohol y el riesgo de demencia.

Dicho hallazgo sugiere que las mujeres podrían ser más vulnerables a los efectos neurotóxicos del alcohol en comparación con los hombres, lo que podría tener implicaciones para las estrategias de prevención dirigidas a este grupo.

El consumo de alcohol y su relación con el Alzheimer también está vinculado a otros factores de riesgo, como el tabaquismo y las enfermedades cardiovasculares. Según el mismo estudio de The Lancet, el consumo combinado de alcohol y tabaco fue identificado como un factor que agrava los efectos negativos en la salud cerebral.

Además, se encontraron que estas sustancias actúan de manera conjunta para aumentar el riesgo de demencia. De hecho, el alcohol puede contribuir indirectamente a enfermedades que aumentan el riesgo de Alzheimer, como la hipertensión, la diabetes y los accidentes cerebrovasculares.

Los estudios realizados mediante aleatorización mendeliana proporcionaron una evidencia más clara de que el consumo de alcohol está directamente relacionado con un mayor riesgo de demencia, incluyendo la enfermedad de Alzheimer.

Es fundamental continuar investigando esta relación para comprender mejor los mecanismos biológicos detrás de estos efectos y determinar las estrategias de prevención más efectivas para proteger la salud cognitiva a medida que envejecemos.

