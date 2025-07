La Fundación Favaloro cumple 50 años y mantiene vivo el legado del cardiólogo más reconocido de la Argentina

Dra Laura Favaloro en Infobae en VIvo - La Fundación Favaloro cumple 50 años

La celebración por el 50° aniversario de la Fundación Favaloro abre una profunda reflexión sobre el legado del doctor René Favaloro y el impacto que su obra mantiene en la medicina argentina.

En diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la cardióloga Laura Favaloro, codirectora ejecutiva de la Fundación y sobrina nieta del prestigioso médico, remarcó: “El compromiso social sigue siendo el motor de la Fundación Favaloro a 50 años de su creación”.

La especialista describió con emoción la vigencia de los principios fundacionales, el crecimiento de la institución y los desafíos actuales de la salud en el país.

La técnica de by pass de Favaloro ganó reconocimiento mundial y salvó millones de vidas (F.F.)

A días de cumplirse el aniversario y en la previa de una gala benéfica en el Teatro Colón, Favaloro profundizó sobre la misión social de la institución: “La Fundación es un hospital modelo que nació en 1975 como un instituto de cardiología y cirugía cardiovascular, y que ahora es polivalente, con más de 40 especialidades médicas. Hay 2000 trabajadores, 2000 familias comprometidas con este proyecto, y formamos 100 residentes cada año. Más de 5000 trasplantes realizados y alrededor de 3.000 publicaciones científicas son algunas de las cifras que resumen este recorrido”.

Rescatando el espíritu que impulsó a René Favaloro a regresar a la Argentina tras la creación del bypass aortocoronario y fundar un espacio donde medicina, docencia e investigación convergen, Laura Favaloro expresó: “El legado familiar nos interpela todos los días. La honestidad, la pasión y el trabajo con foco en el paciente están más vigentes que nunca”.

La cardióloga hizo hincapié en la trascendencia de los valores: “Cuando mi tío crea la Fundación Favaloro, deja por escrito el decálogo de sus principios: honestidad, trabajo con pasión y la convicción de que el paciente es lo más importante”.

Rememoró cómo la vida familiar y el ejemplo de su tío modelo influyeron en su propia vocación: “Durante mi adolescencia exploré muchas actividades artísticas, desde danza hasta música. Siempre pensé que no iba a estudiar medicina por lo sacrificado que parecía, pero finalmente primó el deseo de ayudar, de estar en contacto con el paciente y de comprender la enfermedad en su contexto social y familiar”.

La codirectora ejecutiva relató el recorrido que la llevó a integrar la institución: “Me gradué en la Universidad de Buenos Aires en 2007, hice la residencia en el Hospital Ramos Mejía y luego ingresé a la Fundación por concurso para mi formación en insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco. Formalmente me sumé al staff en 2011”. Asegura que llevar el apellido Favaloro no es una carga. “Para mí es un orgullo enorme, no una mochila. Somos muchos primos hermanos y sostenemos con alegría la tradición de estar en familia. Vivir el legado de mi tío abuelo aporta motivación más que presión”.

Más de 5.000 trasplantes y 3.000 publicaciones científicas avalan la trayectoria de la Fundación Favaloro

La figura de René Favaloro sigue presente en el imaginario colectivo como en el seno familiar. “Era muy familiero, amoroso y sensible. Disfrutaba mucho del entorno cotidiano y, aunque de niña veía que la gente lo paraba y saludaba en la calle, no fui del todo consciente de lo que significaba hasta después de su partida”, contó.

“Tenía una visión de país, no solo de medicina. El decálogo que nos dejó habla de decirle no a la corrupción, no a la violencia ni al armamentismo, comprometerse con la ecología y la salud pública. Fue un adelantado”.

En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, la entrevista abordó el duro momento que atravesó la Fundación tras la muerte de su creador. “Después de ese momento tan difícil, todos los trabajadores se pusieron de pie y siguieron adelante con el mismo esfuerzo y pasión. Los principios de René están presentes, recordándonos que el trabajo en la salud es ante todo un servicio”.

Acerca de la actualidad de la Fundación, Favaloro subrayó: “Estamos atravesando el aniversario con muchas actividades: una gala en el Teatro Colón el 29 de septiembre, para recaudar fondos destinados a comprar 35 equipos médicos, todos de alta tecnología. También realizamos un simposio cardiovascular con especialistas de todo el país y del exterior, y una carrera solidaria, porque creemos en la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades cardiovasculares”.

La Fundación Favaloro organiza una gala benéfica en el Teatro Colón y actividades solidarias por su aniversario

Las dificultades económicas tampoco fueron ajenas al diálogo. “La salud y la educación están en crisis”, alertó. “Somos una organización sin fines de lucro. Todo el costo médico es en dólares. Avanzar en medicina de alta complejidad exige quirófanos, instrumental, anestesistas y equipos que deben estar disponibles todo el año. Por eso recaudamos para renovar equipamiento, no porque falte, sino porque la medicina avanza y todo debe actualizarse permanentemente”.

Consultada sobre el perfil de los pacientes que atienden, la cardióloga enfatizó el principio de igualdad: “Recibimos pacientes de todo tipo: obras sociales, prepagas, privados y también personas del interior. Lo único importante en la Fundación Favaloro es el paciente. Independientemente de la condición económica, todos son atendidos con el mismo respeto. Seguimos firmemente el ejemplo de René. No somos un sanatorio elitista para planes altos, atendemos a gente de todas las regiones”.

El acceso a la salud se mantuvo como centro de sus opiniones. “Es uno de los grandes temas pendientes del país. Por eso la Fundación sigue enfocada no solo en atender sino también en formar médicos con conciencia social. Desde la Universidad Favaloro, los estudiantes rotan por provincias del interior para conocer la realidad más allá de la alta complejidad de la ciudad”.

La celebración del 50° aniversario llega así cargada de actividades y homenajes que reflejan el espíritu original de la Fundación. “En la gala del Teatro Colón estarán presentes artistas como Luciano Pereira, Soledad Pastorutti y Abel Pintos, todo a beneficio de la institución. También invitamos a la carrera verde ‘Corré con el corazón’, donde buscamos que todos puedan colaborar con la Fundación, y que lo hagan desde la conciencia de cuidar la salud, promover hábitos y, como decía René, enseñar con el ejemplo”.

Para quienes deseen acompañar a la Fundación Favaloro, Laura Favaloro recordó: “Las entradas para la gala están disponibles desde el 4 de julio, fecha del aniversario. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de nuestra web. Todo suma y ayuda a que podamos seguir brindando atención, excelencia y educación a las futuras generaciones”.

La entrevista completa a Laura Favaloro

