El expresidente Joe Biden fue diagnosticado con un cáncer de próstata agresivo

LUNES, 19 de mayo de 2025 (HealthDay News) -- El expresidente Joe Biden ha sido diagnosticado con un cáncer de próstata avanzado que se ha propagado a sus huesos, anunció su oficina el domingo.

Los médicos encontraron el cáncer después de que Biden informara de síntomas urinarios. Las pruebas mostraron un pequeño nódulo en su próstata.

Su equipo médico dijo que el cáncer tiene una puntuación de Gleason de 9, lo que significa que es una de las formas más agresivas. El cáncer se encuentra en etapa 4, lo que significa que se ha diseminado a otras partes del cuerpo.

"Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo efectivo", según un comunicado de la oficina de Biden reportado en The New York Times.

"El presidente y su familia están revisando las opciones de tratamiento con sus médicos", dice el comunicado.

Biden, de 82 años, fue la persona de mayor edad en ocupar el cargo de presidente de Estados Unidos. Dejó el cargo en enero después de poner fin a su campaña de reelección debido a problemas de salud y presión de su propio partido.

Los expertos dicen que la condición de Biden es grave, pero tienen esperanzas. Una vez que el cáncer de próstata se propaga a los huesos, no se puede curar, pero los tratamientos pueden ayudar a las personas a vivir más tiempo.

Los hombres cuyo cáncer de próstata se ha propagado "pueden vivir cinco, siete, 10 o más años", dijo a The Times el Dr. Judd Moul, experto en cáncer de próstata de la Universidad de Duke en Durham, Carolina del Norte.

Los médicos a menudo comienzan el tratamiento disminuyendo la testosterona, que ayuda a alimentar el cáncer de próstata. Esto solía significar la extirpación de los testículos, pero hoy en día se hace con inyecciones o píldoras que bloquean las hormonas.

Moul dijo que ve a muchos hombres de la edad de Biden con el mismo diagnóstico. "Las tasas de supervivencia casi se han triplicado en la última década", dijo a The Times.

Biden había superado la edad para las pruebas de detección rutinarias del cáncer de próstata. La mayoría de las organizaciones médicas recomiendan suspender las pruebas de detección de rutina a los 70 años, aunque algunos pacientes continúan. A Biden se le hizo la prueba porque tenía síntomas.

Después de que se conociera la noticia del diagnóstico, otros políticos compartieron sus mensajes de aliento.

El presidente Donald Trump, quien ha hecho repetidamente críticas cáusticas a Biden desde que regresó a la Casa Blanca, adoptó un tono mucho más suave en las redes sociales.

"Melania y yo nos entristecemos al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden", escribió. "Extendemos nuestros mejores y más cálidos deseos a Jill y a la familia, y le deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación".

La exvicepresidenta Kamala Harris también compartió su apoyo.

"Joe es un luchador, y sé que enfrentará este desafío con la misma fuerza, resiliencia y optimismo que siempre han definido su vida y liderazgo", escribió en las redes sociales. "Tenemos esperanzas de una recuperación completa y rápida".

Desde que dejó el cargo, Biden se ha mantenido mayormente alejado de los focos, viviendo en Delaware y viajando ocasionalmente a Washington.

A principios de este año, se defendió de las acusaciones de deterioro mental en entrevistas.

"Están equivocados", dijo Biden durante una entrevista reciente en el programa "The View" de ABC-TV. "No hay nada que sostenga eso".

Biden ha lidiado con serios problemas de salud en el pasado. Sobrevivió a dos aneurismas cerebrales en 1988 y su hijo Beau murió de cáncer cerebral en 2015.

