Las muertes relacionadas con el corazón son más probables durante las olas de calor diurnas y nocturnas

LUNES, 7 de abril de 2025 (HealthDay News) -- Más personas mueren de problemas cardiacos durante las olas de calor, en las que las temperaturas altas se extienden tanto del día como de la noche, señala un estudio reciente.

Las olas de calor que no ofrecen alivio por la noche, conocidas como olas de calor compuestas, son mucho más letales que las altas temperaturas diurnas solas, reportaron los investigadores en la edición del 1 de abril de la revista Journal of the American College of Cardiology.

Las personas tienen un 86 por ciento más de probabilidades de morir de una afección relacionada con el corazón durante una ola de calor compuesta, en comparación con un aumento del 19 por ciento en el riesgo de las olas de calor solo durante el día y un 16 por ciento de las olas de calor solo durante la noche, apuntaron los investigadores.

"Las definiciones tradicionales de ola de calor no logran captar el alcance total de estos riesgos", señaló en un comunicado de prensa el investigador sénior, Renjie Chen, profesor de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Fudan, en Shanghai, China.

En el estudio, los investigadores analizaron los datos de casi 2.4 millones de muertes por enfermedad cardiaca que ocurrieron en China continental entre 2013 y 2019, y los compararon con las temperaturas por hora.

Los resultados mostraron que el riesgo de muerte relacionada con el corazón aumenta constantemente durante una ola de calor compuesta, mientras que el riesgo tiende a alcanzar su punto máximo y luego disminuir durante las olas de calor diurnas o nocturnas.

Las personas eran particularmente más propensas a morir de un paro cardiaco repentino, un ataque cardiaco y una insuficiencia cardiaca durante una ola de calor compuesta, encontraron los investigadores.

Por ejemplo, las olas de calor compuestas provocaron un aumento del 86 por ciento en el riesgo de muerte por paro cardiaco súbito, en comparación con un aumento del 37 por ciento en el riesgo de olas de calor durante la noche y un aumento del 24 por ciento en el riesgo de olas de calor diurnas.

Del mismo modo, las muertes por ataque cardiaco fueron un 88 por ciento más probables durante una ola de calor compuesta, frente a un 16 por ciento durante una ola nocturna y un 13 por ciento durante una ola de calor diurna.

Y las muertes por insuficiencia cardiaca eran un 97 por ciento más probables en una ola de calor compuesta, pero solo un 24 por ciento más probables en una ola de calor diurna o nocturna.

Estos resultados muestran que se necesita hacer más esfuerzo para proteger a las personas del calor continuo, como proporcionar refugios para enfriar las ciudades y mejorar el control del clima en los hogares, dijeron los investigadores.

"Dado el aumento de la frecuencia y la intensidad de las olas de calor compuestas debido al cambio climático, nuestros hallazgos resaltan la necesidad de estrategias de prevención específicas de la enfermedad y directrices de salud pública revisadas para proteger mejor a las poblaciones en riesgo", dijo Chen.

A continuación, los investigadores planean proyectar cuántas personas tienen probabilidades de morir por problemas cardíacos relacionados con la ola de calor en diferentes escenarios de cambio climático.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más información sobre los problemas cardíacos y las olas de calor.

