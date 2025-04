Las respuestas de los pediatras a las 10 dudas más frecuentes sobre vacunación

El regreso de enfermedades como el sarampión es una de las consecuencias más graves del descenso en las tasas de vacunación en Argentina (Freepik)

Las tasas de vacunación disminuyeron desde la pandemia tanto en Argentina como en el resto del mundo. Entre las causas más relevantes se encuentran las dificultades de acceso al sistema de salud, la disponibilidad irregular de dosis, y un fenómeno cada vez más extendido: la pérdida de confianza en las vacunas.

Esta combinación de factores provocó un efecto inmediato y alarmante. En Argentina, por ejemplo, ya se registraron casos de transmisión comunitaria de sarampión, una enfermedad que en el país estaba controlada.

Frente a este escenario, recuperar la confianza en la vacunación infantil es urgente. Y con esa finalidad, Infobae consultó a tres especialistas, que respondieron con rigor científico las diez preguntas más frecuentes que hoy se hacen muchas familias.

Las diez dudas más frecuentes sobre vacunas en la infancia

Las vacunas previenen más de 20 enfermedades, desde la viruela hasta el cáncer causado por el virus del papiloma humano (Freepik)

1- ¿Son seguras las vacunas?

La médica infectóloga Silvia González Ayala (MP 91229), miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), afirmó que la seguridad de las vacunas “está demostrada científicamente desde las primeras etapas de los estudios clínicos en humanos y se sigue controlando durante su uso en condiciones reales, después de su autorización”.

Por su parte, el médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253), vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, sostuvo que las vacunas demostraron ser “la herramienta más eficaz para promover la salud y que presentan el mayor nivel de seguridad dentro de las intervenciones médicas”.

El sarampión, el coqueluche y la hepatitis A han vuelto a ser una preocupación en Argentina debido a las bajas coberturas de vacunación (Efe)

2- ¿Qué enfermedades previenen las vacunas?

González Ayala explicó que las vacunas previenen numerosas enfermedades infecciosas, desde la viruela —la única enfermedad erradicada hasta hoy— hasta la poliomielitis, el sarampión, la rubéola, la parotiditis, la tuberculosis en sus formas graves, la tos convulsa, el tétanos, la difteria, y enfermedades invasivas causadas por neumococo, meningococo o Haemophilus influenzae tipo B.

También mencionó la protección contra la hepatitis A y B, el dengue, la varicela, los virus del papiloma humano, la COVID-19, el virus sincitial respiratorio, el herpes zóster, la fiebre hemorrágica argentina y la fiebre amarilla.

En tanto, la médica infectóloga pediatra, especialista en salud pública y miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Alejandra Gaiano (MN 95088), agregó que estas vacunas “están dirigidas a prevenir enfermedades que pueden causar secuelas graves o mortalidad, especialmente en niños pequeños, personas mayores y embarazadas”.

Las vacunas contra el sarampión y la rubéola deben administrarse a los 12 meses y a los 5 años para garantizar una alta tasa de inmunización en la población (Freepik)

3- ¿Qué efectos secundarios pueden tener las vacunas?

Debbag señaló que los efectos secundarios “suelen limitarse a reacciones locales como dolor o fiebre, sin consecuencias graves”. Mientras que González Ayala detalló que los efectos adversos de las vacunas “pueden ser locales, como dolor, enrojecimiento o inflamación en el sitio de aplicación, o sistémicos, como fiebre, dolor de cabeza o dolores musculares”.

También señaló que “algunas vacunas, como la del sarampión o la del dengue, pueden generar formas atenuadas de la enfermedad como respuesta del sistema inmune”. Finalmente, mencionó que “algunas vacunas contra la COVID-19 basadas en adenovirus produjeron eventos trombóticos poco frecuentes, considerados efectos adversos de especial interés”.

Los efectos adversos graves de las vacunas son extremadamente raros, y los beneficios de la vacunación superan ampliamente los riesgos potenciales (Freepik)

4- ¿Las vacunas causan autismo o contienen metales pesados?

González Ayala afirmó categóricamente que “las vacunas no causan autismo” y que la idea de que contienen metales pesados o sustancias no declaradas “es parte de la desinformación que difunden los grupos antivacunas”.

Gaiano, por su parte, recordó que el mito del vínculo entre vacunas y ese trastorno del neurodesarrollo “se originó por un estudio fraudulento publicado en The Lancet, el cual fue retractado por la revista y provocó la inhabilitación legal del médico responsable”. Además, aseguró que las vacunas aprobadas por entidades regulatorias como la ANMAT, la FDA y la EMA son completamente seguras.

El aumento de los grupos antivacunas ha generado una resistencia peligrosa hacia las políticas de inmunización, lo que pone en riesgo la salud colectiva (Freepik)

5- ¿Por qué más personas cuestionan las vacunas hoy que antes?

Para González Ayala, actualmente la humanidad vive “un ciclo de pensamiento anticiencia”. Señaló que muchas de las personas que hoy rechazan las vacunas, en el año 2020 las exigían durante la pandemia de COVID-19, lo que muestra “una paradoja de la condición humana”.

En la mirada de Debbag, la velocidad con la que se desarrollaron las vacunas de ARN mensajero durante la pandemia y algunos efectos adversos leves, como el decaimiento, “generaron desconfianza, lo cual fue aprovechado por los grupos antivacunas para sembrar miedo y desinformación”.

La vacunación infantil es obligatoria en Argentina según la ley 27.491 y tiene un impacto colectivo que va más allá de la protección individual (Imagen ilustrativa Infobae)

6- ¿Para qué sirven los refuerzos?

Respecto a por qué algunas formulaciones son de dosis única, mientras que otras requieren varias aplicaciones para generar inmunidad, Gaiano precisó que “cada vacuna tiene su propio esquema” y explicó que los refuerzos “actúan como un recordatorio para el sistema inmune, con el objetivo de evitar enfermedades graves o mortalidad”.

González Ayala amplió y aseguró que “los refuerzos son necesarios para sostener la inmunidad frente a algunas enfermedades como la difteria o el tétanos”. También señaló que en el caso de vacunas como la antigripal o la de COVID-19, los refuerzos se aplican cada año y se actualizan según las cepas circulantes.

El calendario nacional de vacunación argentino incluye vacunas que son esenciales para la protección frente a enfermedades de alto riesgo como el sarampión y la poliomielitis (Imagen Ilustrativa Infobae)

7- ¿Por qué algunas vacunas necesitan refuerzo y otras no?

En este punto, González Ayala explicó que esto depende de la composición y el tipo de vacuna. Por ejemplo, “las vacunas conjugadas como las neumocócicas o meningocócicas requieren una serie primaria en los primeros meses de vida y un refuerzo en el segundo año”.

Debbag añadió que “la cantidad de dosis depende también del sistema inmunitario” y señaló que cuanto más pequeño es un niño, más dosis necesita, mientras que muchas vacunas para adultos son de aplicación única.

No es peligroso aplicar varias vacunas en un mismo día, ya que la administración simultánea no afecta la calidad de la respuesta inmune (Freepik)

8- ¿Es necesario vacunar a mi hijo si su entorno ya está vacunado?

Respecto a los padres que dudan acerca de vacunar a sus hijos, y creen que no es necesario, ya que todo su entorno escolar y social está protegido, Gaiano enfatizó que la vacunación tiene un doble efecto: individual y colectivo, y remarcó que en un contexto de baja cobertura, como el actual, se da, como está sucediendo, “reemergencia de enfermedades totalmente eliminadas, como sarampión, del que Argentina tiene activo un brote con 14 casos y transmisión comunitaria, además de reemergencia del coqueluche y hepatitis A, que también estaban totalmente controladas”.

González Ayala sumó que vacunar a los hijos no es una decisión personal, sino una obligación establecida por la ley 27.491 y su decreto reglamentario. Y añadió que la vacunación es un acto solidario porque protege también a quienes no pueden vacunarse por razones médicas. “Un niño no vacunado representa un riesgo para quienes tienen inmunocompromiso”, aseguró.

La vacunación infantil es obligatoria en Argentina según la ley 27.491 y tiene un impacto colectivo que va más allá de la protección individual (Freepik)

9- ¿Es perjudicial aplicar muchas vacunas en un mismo día?

Sobre otra de las dudas más frecuentes, Debbag afirmó que “es posible aplicar varias vacunas juntas sin aumentar los efectos adversos”.

A lo que González Ayala agregó que la administración simultánea de varias vacunas se realiza por razones operativas “para evitar oportunidades perdidas” y que la estrategia “fue estudiada en ensayos clínicos, donde se comprobó que no afecta negativamente la calidad de la respuesta inmune”. Además, destacó que existen vacunas combinadas como la triple viral, que reduce la cantidad de inyecciones necesarias, ya que se incluyen tres en una misma formulación.

Algunas vacunas no están en el calendario nacional debido a factores políticos y económicos, aunque su inclusión sería crucial para la salud pública, según los especialistas (Imagen ilustrativa Infobae)

10- ¿Por qué algunas vacunas no están en el calendario nacional si todas son necesarias?

Gaiano sostuvo que la exclusión de ciertas vacunas “se debe principalmente a razones políticas y económicas”. En su opinión, toda vacuna que reduce la morbilidad o mortalidad en la población debería estar incluida en el calendario.

Por su parte, González Ayala indicó que las vacunas incluidas en el calendario nacional “son aquellas que responden a un problema de salud pública o que forman parte de una estrategia regional”.

En un contexto de reemergencia de enfermedades prevenibles, acceso desigual al sistema de salud y circulación de desinformación, la vacunación sigue siendo una de las estrategias más efectivas y necesarias para proteger la vida. Como sostuvo Gaiano, “solo el agua potable salvó tantas vidas como las vacunas en la historia de la humanidad”.