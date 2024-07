Las causas menos conocidas del cáncer de pulmón además del tabaquismo

Una radiografía que muestra la silueta de una persona marcando sus pulmones. Destacando la importancia de la salud respiratoria, el cuidado y la prevención del cáncer, especialmente para quienes fuman. (Imagen ilustrativa Infobae)

El tabaquismo es responsable de aproximadamente el 80% de las muertes por cáncer de pulmón, según la American Cancer Society (ACS). Sin embargo, no todos los fumadores desarrollan cáncer de pulmón, lo que sugiere que factores genéticos y la exposición a otros riesgos conocidos también juegan un papel. “Alrededor de un 10% a 20% de las personas que fuman cigarrillos desarrollarán cáncer de pulmón durante su vida, con mayor riesgo para quienes fuman más en comparación con aquellos que fuman menos”, explicó Alejandra Ellison-Barnes, profesora de medicina en la Clínica de Tratamiento de Tabaco y Detección de Cáncer de Johns Hopkins, en una entrevista con USA Today.

Es que el cáncer de pulmón no afecta únicamente a los fumadores. Existen diversos factores de riesgo adicionales que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar esta enfermedad, incluso en personas que nunca han fumado. Estos factores incluyen la exposición al humo de segunda mano, la contaminación del aire, el asbesto, los gases de escape diésel y el radón, un gas radiactivo sin olor ni color que se encuentra típicamente en rocas, suelos y combustibles fósiles.

La exposición al humo de segunda mano es una causa significativa de cáncer de pulmón en no fumadores. Según la American Cancer Society (ACS), respirar el humo de tabaco que otros fuman puede aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad. Este tipo de exposición es especialmente preocupante en entornos domésticos y laborales donde las personas no pueden evitar el humo.

La contaminación del aire es otro factor de riesgo importante. Las partículas contaminantes presentes en el aire, particularmente en áreas urbanas e industriales, pueden dañar los pulmones con el tiempo y aumentar el riesgo de cáncer. Estudios han demostrado que vivir en lugares con alta contaminación del aire puede incrementar la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón.

El asbesto, un mineral que se utilizó ampliamente en la construcción y en productos industriales, es conocido por ser un carcinógeno. La inhalación de fibras de asbesto puede provocar una inflamación crónica y daño en los pulmones, lo que puede llevar al desarrollo de cáncer de pulmón muchos años después de la exposición.

Otro factor de riesgo es la exposición al radón. Este gas radiactivo se libera de forma natural desde el suelo y puede acumularse en los edificios, especialmente en los sótanos y plantas bajas. La ACS indica que el radón es una de las principales causas de cáncer de pulmón en no fumadores. Las pruebas de radón y las medidas para reducir su concentración en los hogares son esenciales para disminuir este riesgo.

Los expertos médicos no conocen todos los factores de riesgo que causan el cáncer de pulmón. La ACS señala que otras personas podrían desarrollar cáncer de pulmón debido a “eventos aleatorios que no tienen una causa externa” o “factores que aún no conocemos”.

Los síntomas iniciales pueden incluir una tos persistente o que empeora, tos con sangre o flema de color óxido, infecciones recurrentes como bronquitis y neumonía, dolor en el pecho que empeora con la respiración profunda, la risa o la tos, pérdida de peso inexplicada y/o pérdida de apetito, sensación de fatiga, debilidad o falta de aire, y sibilancias o ronquera, según la ACS.

Se recomienda a las personas que noten estos síntomas que consulten a un médico de inmediato. Aunque podrían ser causados por otros problemas de salud, si se trata de cáncer de pulmón, es vital comenzar el tratamiento lo antes posible. El Dr. Ellison-Barnes también destaca que aquellos que fuman deberían verificar si califican para una detección de cáncer de pulmón incluso si no presentan síntomas.

El cáncer de pulmón es uno de los tipos de cáncer más comunes en los Estados Unidos: es el segundo más diagnosticado entre hombres (después del cáncer de próstata) y mujeres (después del cáncer de mama), según la American Cancer Society (ACS). Se estima que en 2024, cerca de un cuarto de millón de personas serán diagnosticadas con cáncer de pulmón y alrededor de 125.000 morirán a causa de esta enfermedad.