Una nueva norma federal requiere que los hospitales soliciten un consentimiento por escrito para los exámenes pélvicos y de próstata

JUEVES, 1 de abril de 2024 (HealthDay News) -- En una carta enviada a los hospitales universitarios y a las facultades de medicina de todo el país, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. dijo el lunes que se debe obtener el consentimiento por escrito de los pacientes antes de realizar procedimientos delicados, como los exámenes de pelvis y próstata.

La agencia anotó que "está al tanto de los informes de los medios de comunicación, así como de la literatura médica y científica, que destacan casos en los que, como parte de los cursos de estudio y capacitación de los estudiantes de medicina, los pacientes han sido sometidos a exámenes sensibles e íntimos, incluidos exámenes pélvicos, de mamas, de próstata o rectales, mientras estaban bajo anestesia sin que se obtuviera el consentimiento informado adecuado antes del examen".

"Es de vital importancia que los hospitales establezcan pautas claras para garantizar que los proveedores y los aprendices que realizan estos exámenes primero obtengan y documenten el consentimiento informado de los pacientes antes de realizar exámenes sensibles en todas las circunstancias", enfatizó la agencia en su carta.

El HHS también emitió un nuevo conjunto de pautas que aclaran un requisito de larga data de que los hospitales deben obtener el consentimiento informado por escrito como condición para ser reembolsados por Medicare y Medicaid.

"Aunque reconocemos que la capacitación médica de los pacientes es un aspecto importante de la educación médica, esta guía se alinea con el estándar de atención de muchas organizaciones médicas importantes, así como con las leyes estatales que también han promulgado protecciones explícitas", anotó el HHS. "El consentimiento informado es la ley y es esencial para mantener la confianza en la relación paciente-proveedor y respetar la autonomía de los pacientes".

Pero eso no siempre ha sucedido.

En 2020, una investigación del New York Times descubrió que los hospitales, los médicos y los médicos en formación a veces realizaban exámenes pélvicos a mujeres que estaban bajo anestesia, incluso cuando esos exámenes no eran médicamente necesarios y cuando la paciente no los había autorizado. A veces, estos exámenes se realizaban únicamente para educar a los estudiantes de medicina.

"Los pacientes que participan en la educación de los futuros médicos deben ser conscientes, deben tener la oportunidad de dar su consentimiento, deben tener la misma oportunidad de participar en esa educación que se les daría si estuvieran despiertos y completamente vestidos", dijo Ashley Weitz, quien se sometió a un examen pélvico no autorizado mientras estaba bajo sedación en una sala de emergencias. dijo al Times. "Solo podemos esperar tener una mejor confianza en la medicina cuando tanto los pacientes como los proveedores puedan esperar un estándar de atención que priorice el consentimiento del paciente".

Más información

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. ofrece más información sobre la privacidad del paciente en virtud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos ( HIPAA , por sus siglas en inglés).

FUENTES: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., carta, 1 de abril de 2024; Tiempos de Nueva York