Agregar medicamentos que fluidifican la sangre a los anticoagulantes no mejora los resultados de los ACV

JUEVES, 8 de febrero de 2024 (HealthDay News) -- Añadir anticoagulantes a los fluidificantes de sangre no mejora los resultados de los pacientes con ACV, afirma un estudio reciente.Los médicos esperaban que la combinación de los dos tipos de medicamentos mejorara el tratamiento del ACV, ya que una combinación similar se ha mostrado promisoria en el tratamiento de los ataques cardiacos, señalaron los investigadores.Pero detuvieron un ensayo clínico que buscaba la combinación para el tratamiento del accidente cerebrovascular después de no encontrar ningún beneficio aparente para los primeros 500 participantes del estudio planificado de 1,200 pacientes.Los hallazgos se presentaron el miércoles en la reunión anual de la Asociación Americana del Accidente Cerebrovascular (American Stroke Association) en Phoenix.”Cuando comenzamos el ensayo, creíamos que los medicamentos mejorarían los resultados, así que nos sorprendieron los resultados negativos”, señaló el investigador principal, el Dr. Opeolu Adeoye, catedrático de medicina de emergencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en St. Louis.En el ensayo clínico participaron 57 centros diferentes de accidentes cerebrovasculares en todo Estados Unidos.Todos los pacientes recibieron un medicamento estándar para disolver los coágulos dentro de las tres horas posteriores a su accidente cerebrovascular. Luego fueron asignados al azar para recibir uno de dos anticoagulantes o un placebo con un goteo de solución salina.Los medicamentos anticoagulantes activan una enzima que rompe un coágulo de sangre, mientras que los fluidificantes inhiben la acción de los factores de coagulación en la sangre.”Diseñamos el ensayo para que nos permitiera responder de forma eficiente a la pregunta de dos anticoagulantes en un ensayo”, comentó Adeoye en un comunicado de prensa de la reunión.Los resultados mostraron que la combinación era segura y no aumentaba el riesgo de hemorragia cerebral.Desafortunadamente, tres meses después del tratamiento, a los pacientes que recibieron la combinación no les fue mejor que a los pacientes que solo recibieron un destructor de coágulos, dijeron los investigadores.Los pacientes que tomaron el anticoagulante argatroban tuvieron un promedio de 5.2 en una escala de discapacidad de 10 puntos, y los que recibieron el anticoagulante eptifibatida tuvieron un promedio de 6.3.En comparación, los que recibieron un destructor de coágulos solo promediaron 6.8 en la escala de discapacidad, lo que indica que obtuvieron el mejor beneficio de su tratamiento general.Los investigadores dijeron que se están llevando a cabo estudios para determinar si los anticoagulantes podrían ayudar antes de la cirugía para eliminar un coágulo sanguíneo relacionado con un accidente cerebrovascular, si los diluyentes se administran directamente en la arteria afectada.Debido a que esta investigación se presentó en una reunión médica, debe considerarse preliminar hasta que se publique en una revista revisada por pares.

FUENTE: Asociación Americana del Accidente Cerebrovascular, comunicado de prensa, 7 de febrero de 2024

*Dennis Thompson HealthDay Reporter -©The New York Times