¿Qué es la "sexsomnia"? ¿y el "comer dormido"? ¿pueden ser tratados?

JUEVES, 28 de septiembre de 2023 (HealthDay News) — Todos hemos visto una película o programa de televisión en el que alguien camina dormido, con los ojos medio cerrados, dando tumbos y tropezando con los muebles.Sin embargo, las personas que caminan dormidas en realidad son capaces de comportamientos mucho más complejos durante su inquieto sueño, según un nuevo artículo.Durante el sueño, algunas personas pueden tener relaciones sexuales (conocido como ’sexsomnia’), darse un atracón de comida chatarra, intentar cocinar, mantener una conversación animada o incluso subirse a su coche para dar un paseo rápido."Realmente hay un espectro completo aquí donde a veces es inofensivo y no necesita tratamiento y luego a veces puede estar en el otro extremo y puede ser bastante peligroso", dijo la investigadora principal Jennifer Mundt, profesora asistente de medicina del sueño, psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern en Chicago.Desafortunadamente, a diferencia de otros trastornos del sueño como la apnea del sueño o el insomnio, no hay pautas de consenso para tratar lo que se llama "trastornos de la excitación" o "parasomnias", concluye una nueva revisión de evidencia en la revista Sleep Medicine.Mundt y sus colegas realizaron la revisión para descubrir cómo se están tratando estos trastornos."No ha habido revisiones sistemáticas y no hay pautas de tratamiento para estos, así que realmente queríamos recopilar todo lo que se ha hecho y ayudar a proporcionar una base para crear un mejor tratamiento y pautas para estos trastornos", dijo Mundt.Su equipo encontró 72 documentos publicados entre 1909 y 2023, pero la mayoría eran informes de casos o ensayos clínicos no controlados.Las parasomnias suelen ocurrir en el sueño profundo, dijo Mundt."Partes del cerebro están despiertas, pero otras están dormidas", dijo. "Por eso las personas pueden hacer cosas que parecen que están despiertas. Pueden caminar, hablar, cocinar o conducir. A veces pueden hacer cosas bastante complejas y parecer estar despiertas, pero en realidad no están completamente despiertas y a menudo no lo recuerdan en absoluto."Estos trastornos no son raros, según los investigadores.Casi 1 de cada 5 personas (19%) en algún momento tendrá un simple despertar confuso, donde se agitarán o se sentarán en la cama en un estado de confusión, según el informe."Podría ser algo tan menor como que la persona simplemente se siente y mire a su alrededor y parezca estar confundida y tal vez murmure y luego vuelva a dormirse", dijo Mundt. "Y si eso no sucede con frecuencia y no llega al punto de que interrumpa la calidad de su sueño, entonces puede que no sea un problema. No los perturba ni a ellos ni a nadie más, así que es posible que ni siquiera necesiten tratamiento."Sin embargo, otras formas de parasomnia son más arriesgadas.Alrededor del 7% de las personas caminan dormidas en algún momento, el 10% tienen terrores nocturnos, el 7% mantienen relaciones sexuales durante el sueño (sexsomnia) y el 4,5% comen mientras duermen."Si alguien camina dormido y quizás intenta cocinar mientras duerme, eso podría ser muy peligroso si está encendiendo quemadores o usando cuchillos o equipos", dijo Mundt. "O puede que estén comiendo cosas que no son seguras para comer."A veces, quienes caminan dormidos no solo comen comida."Pueden ingerir medicamentos o pueden comer cosas que no son alimentos o comer alimentos no cocidos, cosas que podrían ser peligrosas y dañarlos", dijo Mundt.El sonambulismo, los terrores nocturnos y los despertares confusos son más comunes en la infancia, y a menudo desaparecen a medida que los niños crecen, según los investigadores.Pero la sexsomnia y el comer dormido suelen comenzar en la edad adulta, y algunas personas nunca superan sus comportamientos de sonambulismo de la infancia, dijo Mundt.Los investigadores creen que una combinación de factores genéticos y factores de estilo de vida aumentan el riesgo de una persona de desarrollar una parasomnia."Sabemos que hay genes que se han asociado con el sonambulismo en particular", dijo Mundt.Esa predisposición genética puede ser desencadenada por el estrés, la privación del sueño, el alcohol, los medicamentos u otros eventos, dijo."Un ruido puede desencadenarlo", dijo Mundt. "Hay un ruido que ocurre y eso podría despertar parcialmente a tu cerebro. Tu cerebro escucha eso y no se despierta completamente, pero se despierta parcialmente y luego comienza a tener uno de estos episodios en los que el cerebro básicamente vuelve a estos patrones de comportamiento primitivos básicos. Por eso tendemos a ver ciertos comportamientos, como caminar, comer o comportamiento sexual."La Dra. Virginia Skiba, especialista en medicina del sueño en Henry Ford Health en Detroit, estuvo de acuerdo."Las parasomnias a menudo son desencadenadas por el estrés, la falta de sueño (la mayoría de los adultos necesitan de siete a nueve horas de sueño por noche), la enfermedad o la fiebre, y el uso de sustancias como el alcohol, la cafeína, la marihuana y medicamentos, incluidos los medicamentos para dormir como el Ambien", dijo Skiba, quien no participó en la revisión de la evidencia.Los tratamientos para las parasomnias están disponibles, incluyendo algunos medicamentos, dijo Mundt."El Clonazepam es un medicamento muy común que se utiliza para el sonambulismo y los terrores nocturnos", dijo Mundt. "Hay otros medicamentos que se pueden usar, y estos son definitivamente importantes si esta es una situación realmente peligrosa."Sin embargo, la mayoría de los casos no requieren medicamentos.Los tratamientos con más evidencia que respalda su eficacia incluyen la terapia cognitivo-conductual, la hipnosis, la higiene del sueño y los despertares programados, según los investigadores. La higiene del sueño se refiere a establecer una rutina regular para acostarse y levantarse, mientras que los despertares programados implican despertar a alguien poco antes de la hora en que suelen tener un episodio de parasomnia."La terapia cognitivo-conductual de múltiples componentes mostró beneficios", dijo Skiba. "Este enfoque de tratamiento se centra en varios componentes que todos podemos implementar, incluyendo tener una mejor higiene del sueño, relajación y manejo del estrés."Los médicos también deben buscar otros problemas de salud que puedan provocar el sonambulismo en un paciente, agregó."Aunque la revisión se centra en enfoques conductuales, como especialista en medicina del sueño, a menudo encuentro que tratar las condiciones médicas que interrumpen el sueño puede ser bastante útil, incluyendo la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de piernas inquietas e incluso el reflujo gastroesofágico", dijo Skiba.Skiba también señaló que es más importante discutir las acciones que las personas con parasomnias pueden tomar para mantenerse a salvo y proteger a sus hijos."Estas incluyen no dormir en una litera superior, instalar alarmas en puertas y ventanas para que, si se abren, la alarma despierte a otros en el hogar, así como guardar las llaves del coche, cuchillos y otras armas fuera del alcance", dijo Skiba.Mundt recomienda acudir a una clínica del sueño para cualquier persona que se encuentre realizando un comportamiento potencialmente peligroso mientras camina dormido."A veces estos comportamientos podrían ser causados por la epilepsia", dijo Mundt. "Así que es importante ir a un médico y hacerse una evaluación. Si te estás moviendo mientras duermes o te está interrumpiendo a ti o a alguien más, consúltalo y hazte una evaluación para determinar si es algo benigno que puede o no necesitar tratamiento, o si es algo como la epilepsia que necesitaría un tratamiento diferente."Más informaciónLa Universidad de Duke tiene más información sobre las parasomnias.FUENTES: Jennifer Mundt, PhD, profesora asistente de medicina del sueño, psiquiatría y ciencias del comportamiento, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago; Virginia Skiba, MD, especialista en medicina del sueño, Henry Ford Health, Detroit, Mich.; Sleep Medicine, 6 de septiembre de 2023, en línea.