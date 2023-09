En un pequeño estudio, Ozempic ayudó a personas con diabetes tipo 1 a dejar los tratamientos con insulina

JUEVES, 7 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- El exitoso medicamento Ozempic se ha convertido en un nombre familiar por su capacidad para impulsar la pérdida de peso. Ahora, un estudio preliminar sugiere una posibilidad intrigante: el medicamento podría permitir que las personas recién diagnosticadas con diabetes tipo 1 abandonen sus inyecciones diarias de insulina.

Te puede interesar: Exceso de papeleo retrasa la atención de los pacientes con cáncer, según un estudio

Los expertos enfatizaron que los hallazgos se basan solo en 10 pacientes y que son necesarios estudios más amplios y a largo plazo.Sin embargo, los 10 pacientes pudieron dejar de tomar sus inyecciones de insulina en las comidas después de comenzar con semaglutida, el ingrediente activo de Ozempic. Y la mayoría también pudo abandonar su insulina de acción prolongada, que se utiliza para mantener los niveles de azúcar en sangre durante la noche."Suena a ciencia ficción que las personas con diabetes tipo 1 puedan dejar de tomar insulina", dijo el investigador principal, el Dr. Paresh Dandona de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo."Esto realmente abre una nueva área de investigación", dijo. "¿Podríamos usar este medicamento para cambiar el curso natural de la diabetes tipo 1?"La diabetes tipo 1 surge cuando el sistema inmunológico ataca por error a las células del páncreas que producen la hormona insulina. La insulina tiene la tarea crítica de trasladar los azúcares de los alimentos a las células del cuerpo para ser utilizados como combustible.Para sobrevivir, las personas con diabetes tipo 1 tienen que tomar insulina sintética, ya sea mediante inyecciones diarias o una bomba adherida al cuerpo.La enfermedad es mucho menos común que la diabetes tipo 2, que a menudo se asocia con la obesidad y se puede manejar con cambios en el estilo de vida y diversos medicamentos. Estos incluyen una clase más nueva de medicamentos llamados agonistas del receptor GLP-1, que generalmente se administran mediante inyección.Ozempic es uno de ellos. Fue aprobado en los Estados Unidos en 2017 para tratar la diabetes tipo 2. Luego, en 2021, un medicamento que contiene una dosis más alta de semaglutida, llamado Wegovy, fue aprobado para tratar la obesidad.La semaglutida no está aprobada para la diabetes tipo 1. Pero los investigadores han estado estudiando si puede (o si otros medicamentos más nuevos para la diabetes tipo 2) ayudar a controlar la enfermedad cuando se agrega a la insulina.Estos últimos hallazgos, publicados el 7 de septiembre en el New England Journal of Medicine, plantean una posibilidad diferente. ¿Podría la semaglutida reemplazar la insulina para las personas recién diagnosticadas con diabetes tipo 1, al menos por un tiempo?Cuando las personas son diagnosticadas por primera vez con la enfermedad, Dandona explicó, todavía tienen una "reserva" de células beta funcionales (las células del páncreas que producen insulina). De hecho, muchos pacientes tienen una llamada "fase de luna de miel" cuando no necesitan producir mucha insulina.Así que el equipo de Dandona razonó que administrar semaglutida en ese momento podría mejorar el funcionamiento de las células hasta el punto de que las personas pudieran detener sus inyecciones de insulina.El medicamento funciona ayudando a las células beta a producir más insulina cuando el nivel de azúcar en sangre es alto, evitando que el hígado libere demasiado azúcar y ralentizando la digestión.Los 10 pacientes en el estudio tenían entre 21 y 39 años y estaban dentro de los tres meses de su diagnóstico de diabetes tipo 1 cuando comenzaron con semaglutida. Primero, tomaron una dosis muy baja del medicamento por inyección semanal, para asegurarse de que su nivel de azúcar en sangre no bajara a niveles peligrosamente bajos.Gradualmente, la dosis de semaglutida se aumentó y las dosis de insulina en las comidas se redujeron.Dentro de tres meses, los 10 pacientes pudieron dejar de tomar insulina en las comidas y, en seis meses, siete dejaron también su insulina de acción prolongada durante la noche. Esa fue todavía la situación al final del seguimiento de un año.En promedio, la A1C de los pacientes, una medida del control a largo plazo del azúcar en sangre, estaba por debajo del 6% al cabo de un año. Eso está bien dentro del rango objetivo para las personas con diabetes tipo 1.Expertos en diabetes que no participaron en el estudio calificaron los hallazgos como intrigantes."En general, son resultados preliminares prometedores, que sugieren que puede ser posible extender el período de luna de miel en la diabetes tipo 1 temprana", dijo Josh Vieth, director de investigación de la organización sin fines de lucro JDRF, que financia la investigación de la diabetes tipo 1.Se ha demostrado que la semaglutida mejora el control del azúcar en sangre cuando las personas con diabetes tipo 1 de larga duración la añaden a la insulina, señaló la Dra. Mary-Elizabeth Patti, directora de la clínica de hipoglucemia en el Joslin Diabetes Center en Boston.Los nuevos hallazgos, dijo, "plantean la posibilidad intrigante" de que el medicamento también pueda ayudar a los pacientes recién diagnosticados combatiendo la "glucotoxicidad", donde un nivel crónicamente alto de azúcar en sangre deteriora aún más el funcionamiento de las células beta restantes del paciente.Sin embargo, los tres expertos dijeron que se necesita mucha más investigación.Vieth también señaló una desventaja teórica del enfoque: ¿Podría en realidad agregar más estrés a las células beta de los pacientes y qué significaría eso para su funcionamiento a largo plazo?Si la semaglutida pudiera reemplazar la insulina durante un período prolongado, eso "mejoraría mucho" la calidad de vida de los pacientes, dijo Dandona. Una inyección semanal tiene ventajas obvias sobre tomar múltiples inyecciones al día.Más allá de eso, Dandona dijo, es muy difícil ajustar las dosis de insulina para que coincidan con la ingesta de alimentos, lo que provoca inevitables "altibajos" en los niveles de azúcar en sangre de las personas. Si esas fluctuaciones se pueden reducir durante un largo período, eso podría reducir el riesgo de complicaciones de la diabetes, como daño nervioso y enfermedades de los ojos, riñones y corazón.Uno de los colegas de Dandona en el estudio ha tenido compromisos de hablar con Novo Nordisk, fabricante de Ozempic y Wegovy. Los investigadores no informan de otras conexiones financieras con la empresa.Más informaciónJDRF tiene más sobre medicamentos GLP-1 y diabetes tipo 1.FUENTES: Paresh Dandona, MD, profesor de medicina, Jacobs School of Medicine and Biological Sciences, Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo, Williamsville, N.Y.; Mary-Elizabeth Patti, MD, directora de la clínica de hipoglucemia, Joslin Diabetes Center, profesora asociada de medicina, Facultad de Medicina de Harvard, Boston; Josh Vieth, PhD, director de investigación, JDRF International, Ciudad de Nueva York; New England Journal of Medicine, 7 de septiembre de 2023.