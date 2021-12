Por qué es fundamental según los expertos acelerar la vacunación contra el COVID-19 antes del verano

Digital generated image of semi transparent red COVID-19 cell with blue glowing omicron sign inside. Covid 19 omicron variant concept.

A un año de iniciado el plan de vacunación contra el COVID-19 y con las vacunas a disposición para que toda la población elegible, es decir los mayores de 3 años, aún casi 15 millones de personas continúan sin haberse vacunado o sin completar su esquema. A pocos días de las fiestas de Fin de Año y del comienzo del verano y, en consecuencia, de las vacaciones que se espera generen una importante circulación de personas en distintos puntos del país, se impone la aceleración de la vacunación, especialmente en aquellos que no completaron su esquema.

Ante esto cabe presuntarse, ¿cuántas personas se vacunaron con esquema completo?, ¿cuántas aún esperan ese segundo pinchazo y cuántas todavía no se han vacunado ni siquiera una sola vez?

Según explica Martín Barrionuevo, senador provincial por Corrientes, contador y experto analista de datos, al día de hoy un 82% de las personas en la Argentina recibieron una dosis de vacuna contra COVID-19, el 67,3% completó su esquema vacunatorio y un 5,7% ya tiene tres dosis en su cuerpo (17% en Mayores de 60). “Ya son menos de 15 millones los que aún no tienen el esquema completo. Son 8.177.000 sin vacunarse y 6.659.000 con sólo una dosis”, escribió el experto en Twitter.

A continuación, publicó un cuadro de las personas sin vacunar y a las que les falta la segunda dosis.

De la franja etaria que va de 3 a 11 años, se vacunaron 1.831.234 niños, a 1.985.584 les falta la segunda dosis y a 2.859.182 las dos.

A partir de los 12 años hasta los 17, ya se vacunaron 2.174.036 adolescentes, 1.065.051 les falta completar el esquema y 1.007.591 todavía no se vacunó ni una vez.

En los jóvenes de 18 a 29 años ya se vacunaron 5.785.560 personas, mientras que 1.752.052 le falta la segunda dosis y a 1.019.349 les faltan las dos.

Ya son 5.211.231 son los adultos de 30 a 39 años que se vacunaron completamente, 907.091 les falta las segunda dosis y a 957.880 las dos.

De 40 a 49 años, se vacunaron 5.036.883 personas 538.656, a 538.656 les faltan dos dosis y a 370.334 las dos .

En la franja que va de los 50 a 59 años, son 3.956.885 los que ya recibieron dos dosis, a 266.336 les falta una y a 183.198 las dos.

Para los mayores de 60 años, 6.544.660 se vacunaron completamente, 287.346 les falta la segunda dosis y 795.965 no recibieron ni una vacuna.

Así, llegamos a las cifras totales en Argentina, con 30.540.489 personas vacunadas completamente, 6.659.575 que les falta la segunda dosis y 8.176.936 que todavía no se vacunaron contra COVID-19.

Personas que todavía no se han vacunado o que les falta completar el esquema

A nivel nacional, se supo que el ministerio de Salud sigue coordinando con la cartera de Turismo y Deportes, el ministerio de Cultura y las distintas jurisdicciones la aplicación del pase sanitario en todo el país en los próximos días. La medida, consensuada por el Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a los ministros de Salud de las 24 jurisdicciones, alcanzaría a actividades como eventos masivos, centros culturales, gimnasios, cines, atracciones turísticas, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas, recitales, salones de fiestas y boliches, reuniones religiosas, asistencia a bares y restaurantes.

Mirna Biglione, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, que depende la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, y miembro de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, expresó a Infobae: “El esquema de vacunación avanza eficientemente y tenemos la seguridad que las vacunas son eficaces”. “Es importante aún considerar las medidas de prevención como el uso de barbijo como ya conocemos. Y cuidar a las personas mayores y de riesgo particularmente. Aquellas personas que no están vacunadas son las que llevan el mayor riesgo de padecer un COVID-19 severo y estar hospitalizadas”, completó.

El médico infectólogo pediatra Eduardo López (MN 37586) destacó que ante la llegada del verano y la mayor circulación de personas “todavía falta un importante porcentaje de población a la que se debe aplicar la segunda dosis para contrarrestar la variante Delta, que circula en forma predominante en el país y ante la reciente llegada de Ómicron”. Y agregó enfático: “Frente a la variante Delta el individuo que tiene una dosis no se puede considerar protegido ni siquiera parcialmente”.

Avance de la vacunación por edad

Para el infectólogo Ricardo Teijeiro se mostró favorable a imponer algunas restricciones en los lugares públicos, especialmente ante la inminente circulación de personas por el país por la llegada de las vacaciones. “Hacer un pasaporte verde, como se está haciendo en Europa, donde se dice que una persona no puede ingresar a un lugar cerrado si no está vacunado o con un test de PCR realizado en las últimas 48 horas, es una medida acertada. Porque el hecho no es que la persona que entre a un determinado lugar cerrado es un riesgo individual. Lo que hace es poner en riesgo a todo el grupo social que está allí. Y eso hay que evitarlo”.

En tanto, el médico infectólogo jefe de la Sección Infectología y Control de Infecciones del CEMIC, Pablo Bonvehí, afirmó: “Como pasa con todas las vacunas, hay que educar, difundir información cierta y divulgar los beneficios de la vacunación. Muchas veces la gente no se vacuna por falta de información. Hay que trabajar contra las noticias falsas respecto a las vacunas. Yo creo que a medida que pasa el tiempo se va adquiriendo más confianza en las vacunas, se ve el impacto positivo que tienen, y eso también contribuye a que cada vez más gente se vacune.

Para López, la vacunación con dos dosis disminuyó la internación y ocupación de camas de terapia intensiva pero evidentemente no alcanza para evitar la enfermedad, mientras que por otro lado, hay un alto porcentaje de población vacunada con una sola dosis, precisamente en la franja etaria más socialmente activa, lo que indica que la enfermedad no sólo no se va a detener sino que hay riesgo de que resurja un brote”. “Si la curva de casos continúa en aumento y no se incrementan las tasas de vacunación, es posible que se tenga que volver atrás con algunas flexibilizaciones y se deban imponer nuevas restricciones” , aventuró el experto.

Incrementar el ritmo vacunatorio

La vacunación con dos dosis disminuyó la internación y ocupación de camas de terapia intensiva pero evidentemente no alcanza para evitar la enfermedad, mientras que por otro lado, hay un alto porcentaje de población vacunada con una sola dosis (EFE/Federico Anfitti)

En línea con la idea de incrementar el ritmo de vacunación en el país, atendiendo la urgencia que impone la circulación mayoritaria de la variante Delta, la reciente llegada al país de la nueva variante más contagiosa Ómicron y la llegada de las Fiestas de fin de año y las vacaciones, que supone una mayor circulación de gente y más reuniones sociales, el Consejo Federal de Salud (COFESA), la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y sus pares de las 24 jurisdicciones del país evaluaron la situación epidemiológica nacional, el avance del Plan Estratégico de Vacunación contra la COVID-19 y arribaron a consensos en relación a la implementación del pase sanitario, la aplicación de las dosis de refuerzo, el aislamiento de todas las personas que hayan estado en África y la realización de tests de PCR a quienes lleguen al país desde el extranjero.

”Hay que seguir iniciando y completando esquemas de vacunación en niños, adolescentes, adultos jóvenes y aplicar refuerzos. Es importante trabajar muy fuerte en la detección temprana de casos, el diagnóstico temprano y el rastreo de sus contactos, además de pensar estrategias en relación con las medidas de prevención y preparar al sistema de salud para un posible aumento de casos”, afirmó Vizzotti.

Con el objetivo de seguir avanzando con las coberturas de vacunación, las y los ministros acordaron aplicar la dosis de refuerzo a partir del quinto o sexto mes después de haber completado el esquema de vacunación COVID-19 con la segunda o tercera dosis, según corresponda, y de acuerdo a los planes de cada jurisdicción.

Con respecto a la implementación del pase sanitario, se definió que será solicitado para asistir a eventos masivos de más de 1000 personas en espacios abiertos y cerrados; en eventos de menos de 1000 personas en lugares cerrados (salones bailables, boliches); y para viajes grupales.

También se acordó que el pase será para personas a partir de los 13 años; y que comenzará a regir 20 días después de la publicación de la decisión administrativa para que quienes no lo hayan hecho aún puedan acercarse a recibir la vacuna, mientras tanto se solicitará contar con una sola dosis. Asimismo, se aclaró que las provincias tendrán potestad de adecuar y ampliar la aplicación del pase sanitario de acuerdo a sus particularidades.

