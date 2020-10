Marta Cohen, la médica argentina distinguida por la realeza británica: “Veo difícil que para marzo haya una vacunación masiva”

Marta Cohen fue recientemente galardonada por la realeza británica por su trabajo en la patología pediátrica

La médica argentina Marta Cohen, quien recientemente fue galardonada por la Reina Isabel II del Reino Unido con su membresía en la Orden del Imperio, advirtió que le resulta difícil creer en la posibilidad de una vacunación masiva contra el coronavirus para el mes de marzo en el país, tal como lo auguró unos días atrás el Ministro de Salud de la Argentino, Ginés González García.

“Yo no quiero desacreditar ni desmentir al ministro. Simplemente tengo una opinión diferente. Posiblemente él haya intentado dar una luz de esperanza, lo cual está muy bien. Pero yo creo que es difícil que pueda haber una vacunación masiva para el mes de marzo , en cualquier parte del mundo”, afirmó la prestigiosa patóloga pediátrica, en diálogo telefónico con Infobae.

A lo largo de los últimos meses, y a través de videos propios publicados en las redes sociales, la médica argentina brinda información clave tanto sobre los métodos de prevención de contagios como de los avances de las vacunas, con un enfoque especial en la vacuna que está en proceso de desarrollo en la Universidad de Oxford.

El Ministro de Salud, Ginés González García, se mostró optimista con una distribución masiva de la vacuna en el plazo de los próximos seis meses (Franco Fafasuli)

Así, de acuerdo a su conocimiento y a su información sobre los ensayos en diferentes laboratorios del mundo, tiene sus reparos respecto a la posibilidad de una distribución masiva de la vacuna en el plazo de los próximos seis meses.

“Hasta el momento, los proyectos de las vacunas de laboratorios como Pfizer, Moderna, la de Oxford y AstraZeneca se encuentran en las últimas fases pero todavía no están aprobadas. Y sí es cierto que se espera que su aprobación pueda darse en los próximos dos meses”, detalló Cohen.

“Pero todavía la infraestructura necesaria como para poder distribuir los miles de millones de dosis no está lista, ni mucho menos”, completó.

Cohen advirtió que los laboratorios buscan asentar tres puntos determinantes antes de comenzar con la distribución entre la población: “La vacuna tiene que ser segura, es decir que no despierte otras enfermedades. Tiene que ser eficaz, es decir, que haya generado los anticuerpos que se necesitan y también que sea de inmunidad duradera”.

“Al menos aquí en el Reino Unido, se estima que la vacuna será suministrada en dos dosis con una diferencia de 28 días entre una y otra . Según informó el Gobierno, estarían listas unas 100 millones de dosis, lo cual eso alcanzaría en el mejor de los casos a 50 millones de personas”, aseguró.

Cohen coincide con Ginés en que el anuncio de la salida de una vacuna podría darse dentro de los próximos dos meses

La especialista en el estudio de la muerte súbita de lactantes avisó también que para que se pueda dar por terminada la pandemia, se tendría que vacunar a las dos terceras partes de la población mundial. “Eso supone unas 6.000 millones de personas y, si nos mantenemos con los plazos de dos dosis en un plazo de un mes, se precisarían 12.000 millones de dosis”.

De tal modo, Cohen reforzó la idea de que, pese a la emoción y la ansiedad que genera el anuncio de una vacuna exitosa, el esfuerzo de los Gobiernos y de las sociedades de todo el mundo debe seguir reposando en los métodos de prevención y aislamiento social y en los hisopados a escala masiva, especialmente entre los asintomáticos.

“Cuando salga, la vacuna va a ser una gran esperanza para todos. Pero no podemos bajar los brazos . Los métodos de aislamiento social, de prevención, el hábito de lavarse las manos muchas veces en el día, no los podemos perder. No hay que relajarse porque todavía queda mucho tiempo de esto”, afirmó.

La ilusión de la médica del Hospital de Niños de Sheffield es que al menos para marzo pueda estar distribuyéndose la vacuna entre las poblaciones de mayor riesgo en diferentes partes del mundo.

Cohen se destacó en el estudio de la muerte súbita de lactantes en el Hospital de Niños de Sheffield

“Ojalá que para marzo se pueda estar vacunando en todo el mundo a los mayores de 65 y a los mayores de 50 con comorbilidades, que son los que más riesgos de complicaciones con la enfermedad padecen”, afirmó.

“Y otra cosa en la que no hay que claudicar es en los análisis e hisopados a grandes escalas. Hay un nuevo estudio del University College de Londres que indicó que de 36.000 casos positivos analizados, un 67% eran personas asintomáticas. Por lo cual, es clave que los contactos estrechos de personas con síntomas también se sometan a hisopados y se aíslen. Hay que concientizarlos y en especial a los más jóvenes, que son los que más transmiten la enfermedad en todo el mundo”.

González García, en tanto, ratificó hoy que las primeras vacunas contra el coronavirus Covid-19 podrían comenzar a aplicarse el próximo mes de diciembre y reiteró que la distribución en forma masiva se realizaría en marzo.

“Yo creo que, sobre fin de año y principio del año que viene, empezaremos a vacunar. Queremos que la vacunación sea muy masiva y gratuita, y que esté disponible lo antes posible”, expresó en declaraciones radiales.

Seguí Leyendo:

La historia de la médica argentina que fue nombrada “Miembro de la Orden del Imperio” por la Reina Isabel II del Reino Unido