Expectativa por el avance de una vacuna contra la bronquiolitis

De la investigación participaron pacientes de la Argentina, los Estados Unidos, Sudáfrica, Gran Bretaña, España, Australia, Filipinas, Nueva Zelanda, Chile y México (Shutterstock)

El virus sincicial respiratorio (VSR) es uno de los principales causantes de la bronquiolitis, una infección en el tracto respiratorio inferior que afecta principalmente a lactantes y niños pequeños. Es una enfermedad de fácil contagio y se transmite de persona a persona por el contacto directo con secreciones nasales.

Sin vacuna disponible para prevenirla, se estima que la mayoría de los menores de dos años habrán enfermado de bronquiolitis antes de cumplir esa edad. Hasta ahora, que se publicaron los resultados de un estudio de investigación de una vacuna contra el virus causante de esa enfermedad que, aunque requerirá nuevos ensayos para definir su aprobación, demuestra que es posible prevenir cuadros severos en la población infantil.

De la investigación participaron 87 equipos científicos y más de 4.600 pacientes de la Argentina, los Estados Unidos, Sudáfrica, Gran Bretaña, España, Australia, Filipinas, Nueva Zelanda, Chile y México, y los resultados fueron publicados hoy en The New England Journal of Medicine, la revista científica más importante de medicina del mundo.

Los investigadores de la Fundación Infant y el Hospital Militar Central evaluaron la protección conferida a través de anticuerpos transferidos por mujeres embarazadas que recibieron vacuna contra el virus o placebo a sus bebés a través de la placenta. El doctor Fernando Polack, director científico de Infant, explicó que un 70% de los niños menores de un año que quedan internados en hospitales en invierno, padecen bronquiolitis.

La vacuna diseñada por la farmacéutica Novavax (compañía biotecnológica de los Estados Unidos, que desarrolla productos destinados a la prevención de una amplia gama de enfermedades infecciosas incluyendo el COVID-19 y la gripe) previno 48% de las hospitalizaciones debido a bronquiolitis por virus sincicial respiratorio, siendo la primera vacuna en la historia que demuestra un efecto protector contra el germen.

En sus conclusiones, el estudio asegura que "la vacuna no cumplió con el criterio de éxito preespecificado para la eficacia contra la infección del tracto respiratorio inferior médicamente significativa asociada al VSR" (Shutterstock)

Para el estudio, un total de 4636 mujeres se sometieron a asignación al azar, y hubo 4579 nacimientos vivos. Durante los primeros 90 días de vida, el porcentaje de recién nacidos con infección del tracto respiratorio inferior médicamente significativo asociado al VRS fue del 1,5% en el grupo de la vacuna y del 2,4% en el grupo del placebo (eficacia de la vacuna, 39.4%). Asimismo, los porcentajes correspondientes para la infección del tracto respiratorio inferior asociada al VSR con hipoxemia severa fueron 0.5% y 1.0% respectivamente (eficacia de la vacuna, 48.3%), y los porcentajes de hospitalización por infección del tracto respiratorio inferior asociado al VSR fueron 2.1% y 3.7% (eficacia de la vacuna, 44.4%). Las reacciones locales en el lugar de la inyección entre las mujeres fueron más comunes con la vacuna que con el placebo (40.7% vs. 9.9%).

En sus conclusiones, el estudio asegura que “ la vacunación con nanopartículas de proteína F del VSR en mujeres embarazadas no cumplió con el criterio de éxito preespecificado para la eficacia contra la infección del tracto respiratorio inferior médicamente significativa asociada al VSR en lactantes de hasta 90 días de vida. La sugerencia de un posible beneficio con respecto a otros eventos de punto final que involucran enfermedad respiratoria asociada al VSR en los lactantes merece un estudio más a fondo”.

El Equipo de investigación en la Argentina liderado por Polack, junto con la doctora Romina Libster y el doctor Gonzalo Perez Marc contó también con la participación de importantes equipos tucumanos y salteños entre otros, y cumplió un rol fundamental junto a investigadores de los EEUU y Sudáfrica. Además, participaron investigadores de Gran Bretaña, España, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Filipinas y México en este estudio donde los datos sugieren que los niños del hemisferio sur podrían beneficiarse particularmente de esta intervención.

Sobre la bronquiolitis

El VSR es uno de los principales causantes de la bronquiolitis, una infección en el tracto respiratorio inferior que afecta principalmente a lactantes y niños pequeños (Shutterstock)

Es necesario prestar atención a los principales síntomas de la enfermedad y tener en cuenta que cuánto más pequeño es el niño, más importantes pueden ser los síntomas:

- Mucosidad nasal

- Tos, catarro

- Respiración más rápida (taquipnea) y aumento de tos

- Respiración ruidosa con silbidos (sibilancias)

- El niño se agita fácilmente

- Hundimiento de las costillas al respirar

- Dificultad para alimentarse o para conciliar el sueño

- Piel azulada o muy pálida

- Fiebre con temperatura mayor a 38°C

SEGUÍ LEYENDO

Bronquiolitis, otro virus contra el que no existe vacuna y para el que los expertos aconsejan estar preparados