Dada la situación actual, desde el año pasado se recomienda la aplicación de una “dosis cero” a los bebés de entre 6 y 12 meses que viven en áreas de circulación viral reconocida (esta dosis no se contabiliza y se comienza el esquema oficial al cumplir un año de edad); dosis que no hace falta en aquellos que viven en provincias donde no hay circulación viral.