"Actualmente sabemos que entre el 25% y el 65% de los pacientes que realizan un tratamiento de reproducción asistida van a presentar en algún momento síntomas de ansiedad, depresión, culpa o aislamiento social, entre otros", sostuvo la especialista, para quien, "en términos de emociones y sentimientos, los principales que aparecen al momento afrontar la infertilidad son temor a no lograr la paternidad y/o no recuperar el control sobre el propio cuerpo; culpabilidad por no poder darle el hijo tan esperado, tanto a la pareja como a los familiares; vergüenza por ser distintos y sentirse fallados; enojo y rabia al ver que otros logran el embarazo; incertidumbre por no saber cuándo va a llegar el bebé; ansiedad ya que se escapa al control de los pacientes; tristeza por no poder lograr aquello que tanto anhelan y pérdida de control sobre el propio cuerpo".