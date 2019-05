La dificultad para resolver el problema reside en que diferentes factores relacionados con el comportamiento humano han contribuido a que las superbacterias sean hoy una amenaza real. Básicamente el mal uso o el abuso de los antibióticos en animales, humanos y un mal cuidado del ambiente. Se prescriben antibióticos o las personas se automedican y los consumen cuando no están sufriendo una infección que los requiera. Pacientes y familiares presionan a los profesionales de la salud para que les receten antibióticos. Pero desconocen -por ejemplo- que el virus de la gripe no debe ser tratado con un antibiótico (que es para tratar infección por bacterias). En otras oportunidades, no se usan pruebas de diagnóstico apropiadas para identificar si realmente los enfermos están afectados por una bacteria.