La SAM, entonces, recomienda una mamografía de base a los 35 años en pacientes asintomáticas, y según la especialista, "en pacientes con antecedentes de cáncer de mama los controles deben empezar diez años antes de la edad a la que tuvo el cáncer el familiar". Y agregó: "Sexo, edad y antecedentes familiares de la enfermedad son factores de riesgo que no podemos evitar, por eso se los llama no modificables, pero existen medidas higiénico-dietéticas que podemos incorporar para reducir el riesgo de cáncer de mama: hacer actividad física regularmente, llevar una alimentación pobre en grasas y bajo contenido de alcohol, y mantenerse con un peso adecuado. Dado que uno de los principales factores de riesgo del cáncer de mama en la postmenopausia es la obesidad, estos hábitos son muy importantes. Por otro lado, si bien el hábito de fumar no está directamente relacionado con el cáncer de mama, se sabe que las fumadoras con cáncer de mama tienen peor pronóstico que las no fumadoras".