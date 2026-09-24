Chacra y Campo

Colza, carinata y camelina: tres cultivos que pueden cambiar la lógica de las rotaciones

Sumar crucíferas al invierno puede mejorar el uso del agua, liberar antes los lotes y favorecer los cultivos que vienen después en rotación

Sumar crucíferas al invierno puede mejorar el uso del agua, liberar antes los lotes y favorecer los cultivos que vienen después en rotación. REUTERS/Angelika Warmuth/Archivo
Sumar crucíferas al invierno puede mejorar el uso del agua, liberar antes los lotes y favorecer los cultivos que vienen después en rotación. REUTERS/Angelika Warmuth/Archivo
Guardar

No todo pasa por trigo y soja. La incorporación de cultivos como colza, carinata y camelina gana lugar como una alternativa para diversificar las secuencias agrícolas y aprovechar mejor los recursos durante el año.

Leonardo Coll, especialista del INTA Paraná, Entre Ríos, explicó que los sistemas agrícolas argentinos atraviesan un proceso de intensificación. En distintas zonas, la soja de primera pasó de ser mayoritaria a representar entre el 20 y el 25 %, mientras crecieron los esquemas con cultivos de invierno y soja de segunda.

PUBLICIDAD

El especialista remarcó que intensificar permite construir rotaciones más estables y productivas, pero que también es necesario sumar diversidad.

Nafta de aviación Camelina Quemú
En la Argentina, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires avanzan en la incorporación de estas especies

Más diversidad para repartir los riesgos

La experiencia de países vecinos muestra parte de ese potencial. En Uruguay, la colza llegó a ocupar una tercera parte de los cultivos de invierno y se observaron mejoras en los rendimientos de los cultivos siguientes.

En la Argentina, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Buenos Aires avanzan en la incorporación de estas especies. Entre los beneficios aparecen una menor concentración de malezas tolerantes, la interferencia en el ciclo de algunas enfermedades y una menor inmovilización de nutrientes.

PUBLICIDAD

También hay una ventaja vinculada al momento en que los cultivos atraviesan sus etapas más sensibles. Mientras que en trigo el período crítico en Entre Ríos se ubica entre mediados de septiembre y principios de octubre, en colza o carinata prácticamente no se superpone.

Eso permite distribuir mejor los riesgos frente a sequías, baja disponibilidad de radiación o heladas tardías.

Raíces que también trabajan para el suelo

Las crucíferas aportan además beneficios físicos y nutricionales. Sus raíces generan una descompactación biológica al formar canales naturales que reducen las estructuras laminares del suelo y favorecen la infiltración de agua.

A esto se suma una diferencia en los residuos que quedan después de la cosecha. Según Coll, el rastrojo de trigo genera una inmovilización de nutrientes mucho más marcada que el de una brasicácea.

Como la relación entre carbono y nitrógeno es menor en estas últimas, los nutrientes quedan disponibles con mayor rapidez para cultivos posteriores, como el maíz.

Mejores resultados en soja y maíz de segunda

Los ensayos también mostraron diferencias productivas. En las redes evaluadas, los rendimientos de maíz de segunda y soja de segunda sembrados después de colza u otras brasicáceas fueron superiores a los obtenidos luego de trigo.

La explicación combina una mejor eficiencia en el uso del agua con otra ventaja práctica: estos cultivos liberan antes el lote.

Esto facilita que la soja de segunda pueda sembrarse dentro de su ventana óptima, algo que no siempre ocurre cuando el cultivo antecesor es trigo.

Para Coll, el desafío pasa por superar la barrera de adopción y lograr que más productores prueben estas alternativas. La clave, señaló, es analizar el sistema completo y no cada cultivo de manera aislada.

Además de su rentabilidad propia, las crucíferas pueden mejorar el margen global del año, reducir riesgos ambientales y optimizar la logística de la maquinaria.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaintacolza

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Pampa proyecta un récord de maíz mientras la soja y el girasol ganan terreno para la próxima campaña

La cosecha de maíz del ciclo 2025/26 avanza con demora, pero mantiene una producción histórica

La Pampa proyecta un récord de maíz mientras la soja y el girasol ganan terreno para la próxima campaña

Una dosis bajo la lupa: la irradiación gamma logra reducir E. coli en carne picada sin afectar su aceptación

El trabajo puso a prueba una tecnología para hacer más segura la carne picada y comprobó que el tratamiento no alteró su aceptación.

Una dosis bajo la lupa: la irradiación gamma logra reducir E. coli en carne picada sin afectar su aceptación

El campo argentino va por otro récord: proyectan 157,9 millones de toneladas de granos para la nueva campaña

Menos retenciones y mayores exportaciones marcan el inicio de la campaña gruesa 2026/27

El campo argentino va por otro récord: proyectan 157,9 millones de toneladas de granos para la nueva campaña

La chicharrita retrocede por el clima, pero advierten que no hay que bajar la guardia

La plaga volvió a disminuir en todo el país, aunque el monitoreo y el control de los maíces “guachos” siguen siendo claves

La chicharrita retrocede por el clima, pero advierten que no hay que bajar la guardia

El campo potencia las exportaciones y marca una fuerte suba

Las ventas externas del sector agroindustrial ya generan US$36.779 millones y crecen 13,1%

El campo potencia las exportaciones y marca una fuerte suba

DEPORTES

Franco Colapinto sale a pista para la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

Franco Colapinto sale a pista para la segunda práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de F1

El histórico coach de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, se casó con la ex esposa de su asistente durante 17 años

Conmoción por la trágica muerte de un futbolista de 20 años: un ciervo atravesó su vehículo luego de otro accidente

“Que no juegan con nadie”: el duro cántico contra la Selección Argentina Sub-19 durante la semifinal ante Perú

Sorpresa en el fútbol: una estrella que fue figura en el Mundial anunció su deseo de cambiar de deporte

TELESHOW

La coincidencia de estilo entre Wanda Nara y la China Suárez que reavivó la polémica: “¿Quién copia a quién?"

La coincidencia de estilo entre Wanda Nara y la China Suárez que reavivó la polémica: “¿Quién copia a quién?"

La inesperada pelea de Guillermo Coppola con Marcela Tauro: “Susana empezó con el ‘Shock’ y Wanda con un calzoncillo”

La desilusión de Mario Pergolini luego de que Mora Bianchi rechazara uno de sus regalos: "¿No te gustó?"

El choque de Jimena Barón con el Puma Rodríguez al aire en Es mi sueño: “Estoy cansada”

La firme postura que tomó Daniela Celis frente a la denuncia por abuso sexual contra Thiago Medina

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Ortega libera a 7,930 presos comunes entre enero y septiembre de 2026 en Nicaragua

La dictadura de Ortega libera a 7,930 presos comunes entre enero y septiembre de 2026 en Nicaragua

Más de 124,000 conductores todavía deben el derecho de circulación 2026 en Costa Rica: motocicletas encabezan la lista de morosos

¿Qué impide comparar el precio de la canasta básica alimentaria salvadoreña con las de otros países centroamericanos?

La emboscada detrás del asesinato de un futbolista juvenil en Uruguay: fue a comprar un iPhone y terminó muerto

El olvido selectivo de China