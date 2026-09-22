Chacra y Campo

El campo argentino va por otro récord: proyectan 157,9 millones de toneladas de granos para la nueva campaña

Menos retenciones y mayores exportaciones marcan el inicio de la campaña gruesa 2026/27

Proyección de producción de granos para la campaña 2026/27 en Argentina
La producción de granos proyectada para el ciclo agrícola 2026/27 alcanzaría las 157,9 millones de toneladas, impulsado por el crecimiento de la campaña gruesa (BCBA)
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La Argentina podría volver a ubicarse en niveles récord de producción durante la campaña gruesa 2026/27, con una cosecha estimada en 157,9 millones de toneladas, según las primeras proyecciones presentadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). La cifra supera levemente los 157,1 millones de toneladas del ciclo anterior y llega acompañada por una mejora en el aporte económico del sector.

El presidente de la Bolsa de Cereales porteña, Ricardo Marra, destacó el escenario de oportunidades que enfrenta el agro y el rol de la entidad como ámbito de articulación entre los sectores público y privado. “La Argentina inicia una nueva campaña con importantes oportunidades productivas y una agenda de transformación orientada a mejorar las condiciones para invertir, producir y exportar”, afirmó.

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Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, respaldó la agenda de la institución y destacó que la campaña comienza con una reducción de los derechos de exportación. “Arranca con muchas menos retenciones que en años anteriores”, señaló, al considerar que se trata de una señal positiva para los productores y para el país.

Ramiro Costa, Gerente General de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Ramiro Costa, gerente general de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, advirtió que la cosecha récord estará condicionada por el clima y las decisiones que adopten los productores en los próximos meses (BCBA)

Las proyecciones fueron presentadas por Ramiro Costa, gerente general de la Bolsa de Cereales, quien aclaró que los 157,9 millones de toneladas representan el potencial productivo estimado actualmente y que el resultado final estará condicionado por el clima y las decisiones que adopten los productores en los próximos meses. “Venimos de la mayor cosecha de nuestra historia y hoy vemos potencial para volver a producir en esos niveles”, explicó. Y agregó: “Los 157,9 millones de toneladas no son todavía un resultado: son el potencial que vemos hoy y dependerán de cómo evolucionen el clima y las decisiones productivas durante los próximos meses”.

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La Bolsa de Cereales estima un Producto Bruto Agroindustrial de USD 54.297 millones, un 5,9% más que en la campaña previa, mientras que las exportaciones alcanzarían los USD 41.497 millones, con un crecimiento del 6,9%. “La producción se sostiene, pero su aporte económico crece”, sostuvo Costa. Según explicó, uno de los principales mensajes de la nueva campaña es que el país podría combinar nuevamente niveles elevados de producción con una mayor generación de valor y de divisas.

Aporte de las cadenas agroindustriales proyectado para el ciclo agrícola 2026-27
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima un Producto Bruto Agroindustrial de USD 54.297 millones, un 5,9% más que en la campaña previa (BCBA)

En este escenario, la entidad puso especial énfasis en el impacto de la reducción de los derechos de exportación sobre la ecuación productiva y los incentivos para invertir. Marra sostuvo que el proceso debería continuar y planteó una agenda más amplia para mejorar la competitividad, que incluya:

  • infraestructura y logística,
  • financiamiento,
  • acceso a mercados,
  • simplificación tributaria y regulatoria,
  • innovación,
  • propiedad intelectual
  • y previsibilidad para las inversiones.

“Valoramos cada paso que se dé en la reducción de los derechos de exportación. Creemos que avanzar progresivamente hacia su eliminación es fundamental”, afirmó. Para el titular de la Bolsa, una menor presión tributaria también puede favorecer la incorporación de tecnología, la inversión y las exportaciones.

En ese marco, Marra resumió el desafío de la cadena agroindustrial: “Tenemos los recursos, tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad productiva y tenemos una cadena agroindustrial que ha demostrado una y otra vez que sabe responder cuando encuentra las condiciones adecuadas”.

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