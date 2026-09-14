Chacra y Campo

Una bacteria que protege cultivos revela una clave inesperada: el oxígeno

Investigadores estudian cómo las condiciones de cultivo modifican el poder antifúngico de un microorganismo con potencial para proteger al maní y al garbanzo

Investigadores estudian cómo las condiciones de cultivo modifican el poder antifúngico de un microorganismo con potencial para proteger al maní y al garbanzo
Investigadores estudian cómo las condiciones de cultivo modifican el poder antifúngico de un microorganismo con potencial para proteger al maní y al garbanzo (inta)
Guardar

A veces, un pequeño cambio puede hacer una gran diferencia. Investigadores del INTA descubrieron que la cantidad de oxígeno que recibe una bacteria durante su cultivo puede modificar su capacidad para enfrentar a dos hongos que provocan enfermedades en el maní y el garbanzo. El hallazgo ayuda a entender mejor cómo aprovechar microorganismos benéficos para proteger los cultivos.

La protagonista es Bacillus velezensis NKG50, una bacteria que ya había mostrado capacidad para reducir el desarrollo de la rabia del garbanzo y el carbón del maní, incluso en pruebas realizadas en invernadero.

PUBLICIDAD

Una aliada microscópica

Lejos de ser siempre una amenaza, algunos microorganismos pueden convertirse en aliados de las plantas. Son capaces de frenar enfermedades, ayudarlas frente a situaciones de estrés e incluso producir sustancias con actividad biológica.

El equipo estudia distintas especies de Bacillus y Trichoderma, principalmente por su potencial frente a enfermedades del garbanzo y el maní
El equipo estudia distintas especies de Bacillus y Trichoderma, principalmente por su potencial frente a enfermedades del garbanzo y el maní (inta)

En esa búsqueda trabaja el grupo MBEBA, integrado por especialistas del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA. El equipo estudia distintas especies de Bacillus y Trichoderma, principalmente por su potencial frente a enfermedades del garbanzo y el maní. En este último cultivo también analiza si pueden ayudar a las plantas a enfrentar la falta de agua.

PUBLICIDAD

Pero encontrar una bacteria que funciona es apenas el comienzo. “Después necesitamos comprender qué produce, bajo qué condiciones lo produce y cómo podemos aprovechar esa actividad para desarrollar una herramienta tecnológica”, explicó Lucio Valetti, del Instituto de Patología Vegetal del INTA.

El oxígeno entra en escena

Con esa pregunta como punto de partida, los investigadores pusieron el foco en una condición concreta: cuánto oxígeno recibe Bacillus velezensis NKG50 mientras se la cultiva.

Los resultados mostraron que la transferencia de oxígeno influye sobre su actividad antifúngica frente a Ascochyta rabiei, causante de la rabia del garbanzo, y Thecaphora frezzii, responsable del carbón del maní.

Entender esa relación es importante para saber en qué condiciones la bacteria puede producir de manera más eficiente los compuestos de interés para el control biológico.

El desafío siguiente es encontrar cómo conservarlos y llevarlos desde el laboratorio hacia una posible aplicación. Para eso, el grupo también trabaja junto con investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba en nanoformulaciones que permitan estabilizar y transportar esos compuestos.

El trabajo del INTA busca responder una pregunta que va mucho más allá de esta bacteria: cómo aprovechar capacidades que ya existen en la naturaleza y transformarlas, paso a paso, en herramientas que algún día puedan ayudar a proteger los cultivos.

Fuente: Inta

Temas Relacionados

RevistaChacraAgriculturaintabacterias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Soja frente a la sequía: descubren cómo detectar las plantas más resistentes mucho antes

Una metodología desarrollada por especialistas permite reconocer genotipos tolerantes desde etapas tempranas y acelerar la selección de futuras variedades mejor adaptadas al estrés hídrico.

Soja frente a la sequía: descubren cómo detectar las plantas más resistentes mucho antes

Maíz al límite en el NOA: entre rindes dispares, altos riesgos y una rentabilidad que preocupa

APRONOR advierte que sanidad, fletes y presión fiscal ponen en jaque la continuidad del cultivo en el norte

Maíz al límite en el NOA: entre rindes dispares, altos riesgos y una rentabilidad que preocupa

El negocio verde que puede dejar hasta US$3.900 millones por año en Argentina

Se trata de los mercados de carbono, cuyo proyecto de ordenamiento ya cuenta con dictamen en el Senado, pero aún debe ser aprobado de manera definitiva, para ser girado a la Cámara de Diputados

El negocio verde que puede dejar hasta US$3.900 millones por año en Argentina

Sin lluvias, se acelera la siembra de maíz y girasol

El buen tiempo permitió avanzar con las labores, mientras el trigo mantiene una evolución favorable

Sin lluvias, se acelera la siembra de maíz y girasol

Con el agua a favor, el maíz enfrenta su gran desafío: la nutrición

Advierten que el diagnóstico de los suelos será clave para aprovechar la nueva campaña

Con el agua a favor, el maíz enfrenta su gran desafío: la nutrición

DEPORTES

Escándalo en la Premier League: confirmaron que el VAR falló en la jugada de Enzo Fernández que le dio el triunfo al Manchester City en el clásico

Escándalo en la Premier League: confirmaron que el VAR falló en la jugada de Enzo Fernández que le dio el triunfo al Manchester City en el clásico

La agenda de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, día 2: debutarán Las Leonas y continuará la actividad en la natación

El secreto detrás de la guerra entre el Chino Maidana y Mayweather: la revelación de Broner que el mundo desconocía

Franco Colapinto expuso a Pierre Gasly y logró un récord que deja atrás al resto de los actuales pilotos de F1

Así están las posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el ingreso a las Copas

TELESHOW

El imprevisto bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Raimundo en una iglesia de Italia: “Pasaron cosas”

El imprevisto bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Raimundo en una iglesia de Italia: “Pasaron cosas”

Así fue la última cena de nominados de Gran Hermano con Santiago del Moro en vivo: emociones, recuerdos y sorpresas

El jugado ping pong entre Diego Leuco y Sofi Martínez: “Muchas veces la extraño”

Iliana Calabró habló del complejo estado de salud de su novio Luis Alberto De Stefano tras dos meses internado

El homenaje de 70-20-Hoy, el programa de a Chiche Gelblung a cuatro días de su muerte: “La televisión es la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Las tecnológicas se desploman en Wall Street tras el llamado a frenar el desarrollo de la IA

Las tecnológicas se desploman en Wall Street tras el llamado a frenar el desarrollo de la IA

A dos años del asesinato de Juan López, la ONU advierte: “El verdadero homenaje es esclarecer el crimen y corregir las fallas que lo permitieron”

En la restitución de la democracia no olvidemos que “los hechos criminales no producen derecho”

Estados Unidos bloqueó la participación del jefe nuclear de Irán en la conferencia del OIEA en Viena

La tensión geopolítica entre Estados Unidos y China puede complicar la elección del próximo secretario general de la ONU