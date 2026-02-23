Chacra y Campo

Crean un Comité para impulsar la cadena ovina bonaerense

Tras la derogación del régimen nacional y cambios en el esquema de financiamiento, buscan fortalecer un sector en el que la provincia lidera en unidades productivas

Guardar
Crearon el “Comité Provincial de
Crearon el “Comité Provincial de Promoción de la Actividad Ovina Bonaerense”, para promover el desarrollo y la mejora integral del sector (Infobae)

Oficializaron la creación del “Comité Provincial de Promoción de la Actividad Ovina Bonaerense”, un espacio de carácter no permanente destinado a promover el desarrollo y la mejora integral del sector. La medida, firmada por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, fue establecida mediante la Resolución N° 47 publicada en el Boletín Oficial.

La normativa recuerda que la Ley N° 25.422 —modificada por la Ley N° 27.646 y reglamentada por el Decreto N° 1.031/02— instituyó el régimen para la “Recuperación de la Ganadería Ovina”, al que la Provincia adhirió a través de la Ley N° 12.869. Sin embargo, el esquema nacional sufrió cambios recientes: el Ministerio de Economía de la Nación revocó el contrato de fideicomiso con el Banco Nación mediante la Resolución N° 650/24 y, posteriormente, el Decreto N° 408/25 derogó la Ley N° 25.422.

En este nuevo escenario, la provincia destacó su peso estratégico en la actividad ovina: Buenos Aires es la primera del país en cantidad de unidades productivas (26.159) y la tercera en stock nacional, con 1.823.825 cabezas según datos de 2024.

Buenos Aires ocupa el primer
Buenos Aires ocupa el primer lugar a nivel nacional, en cantidad de unidades productivas ovinas, con 26.159; y la tercera en stock (INTA)

El artículo 1° de la resolución establece que el Comité funcionará bajo la órbita de la cartera agraria con el objetivo de “promover la mejora y el desarrollo de la cadena ovina”, fortaleciendo los distintos eslabones productivos e implementando acciones sanitarias. Entre sus funciones figuran la elaboración de diagnósticos municipales y regionales, la registración de majadas, la difusión sanitaria y educativa, la generación de información estadística, la simplificación de trámites y el fortalecimiento de los segmentos cárnico, lechero y lanero.

El Comité será presidido por el titular del Ministerio o por quien éste designe, y estará integrado por entidades representativas del sector, con participación ad honorem. Cuando se traten problemáticas sanitarias, podrá convocarse al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), universidades nacionales con sede en la provincia y otros organismos. Las decisiones que surjan no tendrán carácter vinculante, aunque podrán ser consideradas como Acuerdos de Consenso al momento de definir políticas.

Finalmente, la resolución establece que el nuevo órgano deberá dictar su Reglamento Interno dentro de los 120 días y llevar un registro público de sus actas en la web oficial.

Temas Relacionados

Revista Chacra GanaderíaOvinosOvejasBuenos Aires

Últimas Noticias

Forrajeras: el INTA recomienda cómo transformar el excedente en reservas estratégicas

Las buenas lluvias dejaron más pasto del habitual en la Cuenca del Salado y especialistas explican cómo planificar su aprovechamiento para estabilizar la producción ganadera

Forrajeras: el INTA recomienda

La chicharrita gana presencia en los maíces tardíos y enciende alertas

El calor impulsó el avance del insecto en varias regiones productivas, pero los análisis traen un dato alentador. ¿Alcanza para bajar la guardia o es momento de reforzar los controles?

La chicharrita gana presencia en

Del INTA al consumidor: nuevas variedades de durazno ya se venden en el mercado

Tres cultivares desarrollados en San Pedro combinan adaptación productiva, calidad visual y demanda comercial tras más de una década de investigación

Del INTA al consumidor: nuevas

Cuando el álamo da la señal: una polilla enciende alertas en el Alto Valle

La detección de la polilla del álamo cerca de Campo Grande obliga a reforzar controles en cortinas forestales y frutales vecinos, en pleno comienzo de la cosecha regional

Cuando el álamo da la

Primero pasos de la nueva cuota de carne en Estados Unidos

Trump abrió una opción de negocios distinta para la Argentina, con acceso preferencial. Toma al país dentro de un ciclo de notable caída de oferta, que se acentuó en enero, y pone la lupa sobre las ventas a China

Primero pasos de la nueva
DEPORTES
La selección argentina cayó 4-0

La selección argentina cayó 4-0 ante Brasil en el Sudamericano femenino Sub 20

Tras la primera estrella para Tomás Etcheverry, así quedó la tabla histórica de campeones argentinos en el ATP Tour

Marcelo Gallardo evalúa su futuro: por primera vez desde su regreso a River Plate su continuidad está en duda

Del dardo al River de Gallardo a los detalles de su charla con Manu Lanzini: 7 frases de Guillermo Barros Schelotto tras el triunfo

Tomás Etcheverry habló tras su consagración en el Río Open: “Es el día más feliz de mi vida”

TELESHOW
Quién fue el último eliminado

Quién fue el último eliminado de MasterChef Celebrity: hizo llorar a Damián Betular y se quedó en las puertas de la final

La contundente decisión de Cazzu con tres artistas urbanos, después de que mencionaran a Christian Nodal en una canción: “Ya conocen la mía”

¿Es el Flaco? El impactante parecido de Ángelo Mutti Spinetta con su abuelo Luis Alberto

El excéntrico look de Juliana “Furia” Scaglione que se robó todas las miradas en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

Quién es Meli, la joven cordobesa que habría conquistado a Mariano Martínez en Villa Carlos Paz

INFOBAE AMÉRICA

¿Cuál es el argumento para

¿Cuál es el argumento para creer en Dios?

La belleza de la semana: “El juicio al cadáver del papa Formoso”, de Jean-Paul Laurens

Quiénes son los posibles sucesores de “El Mencho” para liderar el Cártel Jalisco Nueva Generación

Rusia concluyó la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética

Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas