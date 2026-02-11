Se frena el movimiento de terneros es menor el envío a faena

En enero, el traslado de terneros y terneras con destino a cría e invernada cayó 48% frente a diciembre y 43% respecto de enero de 2025 (Revista Chacra)

El mercado ganadero arrancó 2026 con un marcado repliegue en la circulación de hacienda. De acuerdo con datos analizados por Rosgan en base a los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) del SENASA, durante enero se trasladaron 346.426 terneros y terneras con destino a cría e invernada. El volumen representa una caída del 48% frente a diciembre y del 43% respecto de enero del año pasado.

Según el informe, esta retracción podría explicarse por dos factores principales. Por un lado, la demora en los destetes, favorecida por el buen estado corporal de la hacienda y la conveniencia de vender animales con mayor peso. Por otro, la entrada en vigencia del nuevo sistema de caravana electrónica desde el 1° de enero, cuya implementación también habría demorado la salida de la primera invernada con trazabilidad individual.

La menor dinámica no se limitó a la invernada. También cayó la oferta de animales con destino a faena. En enero se remitieron a plantas frigoríficas 1.005.146 cabezas, lo que implica una baja del 14% interanual. Las categorías con mayor retroceso fueron los novillos (-16%), los novillitos (-13,6%) y las vaquillonas (-12%), reflejando una menor disponibilidad general de hacienda terminada.

Al iniciar febrero, el stock informado en los feedlots resultó un 2,3% menor al de enero (Revista Chacra)

Incluso en la comparación mensual, los envíos a faena resultaron más bajos que en diciembre, con un descenso del 8,6%, pese a que el último mes del año suele estar atravesado por paradas técnicas y días no laborables.

En cuanto a la composición de la faena, la participación de hembras se mantuvo estable en el 47,8% del total faenado, sin cambios frente al mes previo, aunque un punto porcentual por encima de enero de 2025.

En paralelo, los corrales de engorde también mostraron movimientos más moderados. Al iniciar febrero, el stock informado por feedlots alcanzó 1.810.533 cabezas, un 2,3% menos que el mes anterior, aunque todavía 7,2% por encima del nivel de un año atrás. Durante enero ingresaron 324.986 animales, un 25% menos que en diciembre, mientras que los egresos sumaron 326.668 cabezas, con un aumento del 6,8% mensual. Según Rosgan, el 60% de la caída en los ingresos se explica por la menor llegada de terneros y terneras, cerrando un inicio de año con menor flujo en toda la cadena.