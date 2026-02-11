Chacra y Campo

Se frena el movimiento de terneros es menor el envío a faena

Los primeros números del año muestran menos traslados, menos hacienda rumbo a frigorífico y cambios en los corrales. ¿Se trata de una señal coyuntural o del inicio de una nueva dinámica ganadera?

Guardar
En enero, el traslado de
En enero, el traslado de terneros y terneras con destino a cría e invernada cayó 48% frente a diciembre y 43% respecto de enero de 2025 (Revista Chacra)

El mercado ganadero arrancó 2026 con un marcado repliegue en la circulación de hacienda. De acuerdo con datos analizados por Rosgan en base a los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) del SENASA, durante enero se trasladaron 346.426 terneros y terneras con destino a cría e invernada. El volumen representa una caída del 48% frente a diciembre y del 43% respecto de enero del año pasado.

Según el informe, esta retracción podría explicarse por dos factores principales. Por un lado, la demora en los destetes, favorecida por el buen estado corporal de la hacienda y la conveniencia de vender animales con mayor peso. Por otro, la entrada en vigencia del nuevo sistema de caravana electrónica desde el 1° de enero, cuya implementación también habría demorado la salida de la primera invernada con trazabilidad individual.

La menor dinámica no se limitó a la invernada. También cayó la oferta de animales con destino a faena. En enero se remitieron a plantas frigoríficas 1.005.146 cabezas, lo que implica una baja del 14% interanual. Las categorías con mayor retroceso fueron los novillos (-16%), los novillitos (-13,6%) y las vaquillonas (-12%), reflejando una menor disponibilidad general de hacienda terminada.

Al iniciar febrero, el stock
Al iniciar febrero, el stock informado en los feedlots resultó un 2,3% menor al de enero (Revista Chacra) (Revista Chacra)

Incluso en la comparación mensual, los envíos a faena resultaron más bajos que en diciembre, con un descenso del 8,6%, pese a que el último mes del año suele estar atravesado por paradas técnicas y días no laborables.

En cuanto a la composición de la faena, la participación de hembras se mantuvo estable en el 47,8% del total faenado, sin cambios frente al mes previo, aunque un punto porcentual por encima de enero de 2025.

En paralelo, los corrales de engorde también mostraron movimientos más moderados. Al iniciar febrero, el stock informado por feedlots alcanzó 1.810.533 cabezas, un 2,3% menos que el mes anterior, aunque todavía 7,2% por encima del nivel de un año atrás. Durante enero ingresaron 324.986 animales, un 25% menos que en diciembre, mientras que los egresos sumaron 326.668 cabezas, con un aumento del 6,8% mensual. Según Rosgan, el 60% de la caída en los ingresos se explica por la menor llegada de terneros y terneras, cerrando un inicio de año con menor flujo en toda la cadena.

Temas Relacionados

Revista Chacra GanaderíaFeedlotFrigorífico

Últimas Noticias

Superávit bajo la lupa: el desafío fiscal después del ajuste

Tras dos años consecutivos con resultado positivo, el equilibrio de las cuentas públicas entra en una nueva etapa. El análisis de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA)

Superávit bajo la lupa: el

UE–Mercosur en pausa judicial: comercio, política y casi un mes sin avances

El Parlamento Europeo frenó la ratificación y envió el tratado al Tribunal de Justicia. Se abrió un compás de espera que impacta en las exportaciones y la estrategia internacional de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Qué opinan los representantes de los productores agropecuarios del Mercado Común del Sur?

UE–Mercosur en pausa judicial: comercio,

Racimos en alza, copas en baja: la vendimia 2026 expone un nuevo mapa del vino

La cosecha se perfila con mejores volúmenes, pero el consumo interno cae a mínimos históricos. ¿Puede la vitivinicultura sostener su rol económico en las zonas productivas?

Racimos en alza, copas en

El Acuerdo UE–Mercosur abre una ventana histórica para la foresto-industria argentina

El sector celebra nuevas oportunidades de exportación mientras se prepara para exigencias ambientales, tecnológicas y de competitividad que marcarán el rumbo de los próximos años

El Acuerdo UE–Mercosur abre una

Solo la ganadería logró ganarle a la inflación

La actividad pecuaria consiguió mejorar su posición relativa en 2025, mientras que granos, lechería y producción porcina enfrentaron combinaciones menos favorables de precios, costos y condiciones de mercado, afectando su poder de compra

Solo la ganadería logró ganarle
DEPORTES
Se jugará el grueso de

Se jugará el grueso de la fecha 5 del Torneo Apertura: la agenda completa

Racing visitará a Banfield en el Florencio Sola con la presencia de público visitante: hora, TV y posibles formaciones

Un nuevo capítulo entre amigos: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry definen un lugar en la final del Argentina Open

El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

La Masacre de San Valentín: la pelea que marcó una época y fue vinculada a un brutal crimen mafioso

TELESHOW
Bad Bunny hizo vibrar y

Bad Bunny hizo vibrar y bailar al estadio River Plate en su primera noche: la emoción por volver al país y el homenaje a Soda Stereo

Dany Lescano: “Ojalá tuviera mucho para dar a los que no tienen nada”

La resiliencia de Adriana Brodsky: “Las cosas fáciles nunca las tuve, por eso soy agradecida”

Arturo Puig vuelve al teatro con una obra en la que repasa su vida: “Son textos que marcaron mi memoria”

La divertida noche de Mirtha Legrand en la obra Papá por siempre: aplausos, risas y ovación

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky afirmó que Vladimir

Volodimir Zelensky afirmó que Vladimir Putin es un “esclavo de la guerra”

Von der Leyen pidió revivir la cláusula de defensa mutua de la Unión Europea: “Ha llegado el momento”

Marco Rubio dijo que no sabe si Rusia quiere poner fin a la guerra en Ucrania

Resucita el mantra de Guaidó: elecciones libres

Zelensky se reunirá con Marco Rubio en la antesala a las nuevas negociaciones trilaterales por la paz en Ucrania