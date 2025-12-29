Chacra y Campo

La Rural impulsa una modernización laboral para el trabajo agropecuario

La vicepresidenta segunda de la entidad, Eloisa Frederking, destaca que la propuesta contempla las particularidades de las economías regionales y del empleo estacional

La Sociedad Rural Argentina impulsa
La Sociedad Rural Argentina impulsa una modernización laboral para el trabajo agropecuario (Revista Chacra)

La Sociedad Rural Argentina (SRA) viene participando activamente del debate por la modernización laboral que impulsa el Gobierno nacional y que comenzó a discutirse en el marco del Consejo de Mayo. Desde ese espacio, “técnicos del sector agropecuario trabajaron en una serie de propuestas orientadas a actualizar un régimen laboral” que, según advierten desde la entidad, “lleva muchísimos años sin modificaciones”.

Eloisa Frederking, vicepresidenta segunda de la SRA, detalló en el programa radial Chacra Agro Continental, que el sector forma parte del denominado “Grupo de los Seis”, junto a otras entidades empresarias, y que inicialmente varios de los planteos del agro no habían sido incorporados en el proyecto oficial. “Cuando vimos que los temas que habíamos llevado no estaban incluidos, empezamos a trabajar con quienes redactaban la ley para acercar los puntos que consideramos relevantes para nuestra actividad”, explicó.

El trabajo de la Rural no es reciente. Según Frederking, se trata de un proceso de casi dos años que abarca alrededor de cien propuestas vinculadas a la modernización del contrato de trabajo rural. Sin embargo, para esta etapa legislativa se decidió priorizar un conjunto reducido. “Achicamos ese trabajo a ocho puntos clave, los más urgentes e importantes, con la idea de que sirvan como disparador para una reforma más amplia”, señaló.

La vicepresidenta segunda de la
La vicepresidenta segunda de la SRA, Eloisa Frederking, consideró que en el agro "hay trabajadores con realidades muy distintas, como los de la cosecha de tabaco o de la uva, y eso tiene que estar reflejado en la normativa” (SRA)

Entre los aspectos más destacados figura la incorporación de un período de prueba, inexistente hasta ahora en el sector, la creación de un fondo de asistencia laboral para afrontar indemnizaciones y cambios en el esquema de negociación paritaria. “Son herramientas que apuntan a dar previsibilidad y a incentivar la generación de empleo”, remarcó la dirigente rural.

Frederking subrayó además que la propuesta contempla las particularidades de las economías regionales y del empleo estacional. “La Argentina no es sólo la Pampa Húmeda. Hay trabajadores con realidades muy distintas, como los de la cosecha de tabaco o de la uva, y eso tiene que estar reflejado en la normativa”, sostuvo.

Por su parte, José Voytenco, secretario general de UATRE, señaló, al referirse al tema que es “indispensable que antes de diseñar un nuevo esquema legal se reconozcan las particularidades de las tareas propias del campo, que difieren sustancialmente de las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y que sean tenidos en cuenta al legislar”.

La Navidad llegó con el

Producción en alza y expectativas

Maquinaria agrícola argentina: un año

El mercado inmobiliario rural, expectante

En noviembre, Argentina logró las
Una investigación en los Estados

Santiago del Moro mostró imágenes

La muerte de Brigitte Bardot

