Chacra y Campo

La Navidad llega con el maíz temprano a salvo de la chicharrita

Aunque se detectaron algunos focos puntuales en las zonas endémicas, que deben seguirse con atención, las perspectivas resultan excelentes también para el maíz tardío

Guardar
El maíz temprano ya superó
El maíz temprano ya superó el período de susceptibilidad a Spiroplasma, informó en su reciente reporte la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El maíz temprano ya superó el período de susceptibilidad a Spiroplasma, y las zonas de producción fundamentales se encuentran estables, prácticamente sin detecciones del vector, según lo consigna el 32º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis. Aunque se detectaron algunos focos puntuales en las zonas endémicas y en Corrientes, que deben seguirse con especial atención, las perspectivas resultan excelentes también para el maíz tardío.

El reporte indica que, en la zona endémica del NOA, la chicharrita siguió ausente en el 48% de las localidades monitoreadas, mientras que en un 36% de las trampas las capturas estuvieron en el nivel mínimo (1 a 4 adultos por trampa). Continuaron apareciendo los focos neurálgicos registrados en los informes previos, particularmente en Alto Verde (Tucumán). En tanto, en el NEA, la otra región endémica, el 55% de las localidades siguió sin detecciones de chicharrita, y un 13% presentó el nivel de capturas más bajo. No obstante, la población comienza a transitar una fase de incremento, con el aumento de las categorías intermedias y altas en localidades puntuales, particularmente en Comandante Fontana (Formosa).

Para los expertos de la
Para los expertos de la Red, es clave mantener los monitoreos a lo largo del año, tanto con trampas como con observación de cultivos (CONICET)

En cuanto al Litoral, no se detectó Dalbulus maidis en el 65% de las localidades monitoreadas, y en un 16%, las capturas se mantuvieron en el nivel más bajo. No obstante, en algunas localidades con maíces en estadios reproductivos avanzados hubo leves incrementos en la categoría intermedia.

En la región Centro-Norte, un 85% de las localidades no tuvo detecciones, mientras que un 12% registró las capturas más bajas; mientras que en el Centro-Sur, en el 97% de las localidades no hubo detecciones de chicharrita, y en el resto, solo se registró el nivel mínimo.

Para los expertos de la Red, es clave mantener los monitoreos a lo largo del año, tanto con trampas como con observación de cultivos, y tanto en las zonas de maíces tempranos (especialmente si ya cesaron las intervenciones), como en las áreas de siembra tardía, donde los maíces voluntarios (“guachos”) pueden favorecer la supervivencia y multiplicación de la plaga y sus patógenos.

Temas Relacionados

Revista Chacra AgriculturaChicharritaMaíz

Últimas Noticias

Producción en alza y expectativas favorables para los principales cultivos

La actividad agrícola cierra el año con una cosecha récord de trigo, buenos rindes y una mayor superficie destinada a los cultivos de la gruesa. Si el clima acompaña, el escenario productivo para 2026 se presenta alentador, aunque con precios internacionales ajustados

Producción en alza y expectativas

Maquinaria agrícola argentina: un año complejo y desafíos por delante

El sector cerró un 2025 con resultados similares a 2024, marcado por cambios en paradigmas productivos, internacionalización y debates sobre modernización laboral

Maquinaria agrícola argentina: un año

El mercado inmobiliario rural, expectante

Se retrae la oferta de nuevos campos, y siguen sostenidas las consultas sobre compras o alquileres

El mercado inmobiliario rural, expectante

En noviembre, Argentina logró las mejores exportaciones agroindustriales en una década

Veinticinco complejos agroindustriales, liderados por el triguero, incrementaron sus volúmenes respecto de igual mes de 2024

En noviembre, Argentina logró las

Buenas noticias y otras no tanto para el trigo argentino en Brasil

El vecino necesitará importar de manera sostenida, pero la depreciación del real mejoró la competitividad del cereal local y podría limitar la entrada del trigo de estas pampas en los próximos meses

Buenas noticias y otras no
DEPORTES
El impactante récord que logró

El impactante récord que logró el argentino Faustino Oro en el Mundial de Ajedrez Rápido

Fue clave en los títulos de Max Verstappen, podría dejar Red Bull y lo buscan otros dos equipos de F1

Rechazó a Italia, volvió a ser citado a la selección argentina y quedará libre: los tres gigantes de Europa que se lo disputan

La gira oceánica y un aroma a cuenta pendiente: cuántos puntos defienden los tenistas argentinos

El llamativo análisis de un histórico rival de Messi sobre el impacto que podría tener en el Mundial 2026: “Dudo que funcione”

TELESHOW
El deslumbrante look de Juana

El deslumbrante look de Juana Viale para cerrar el año: strapless, lentejuelas y falda ajustada

Murió Guadalupe Leuviah, histórica vedette que trabajó junto a Alberto Olmedo y Tato Bores

El periodista David Kavlin tuvo un infarto y está internado: “Llegué muerto”

El Chino Volpato contó la dura enfermedad que atravesó en La Divina Noche de Dante: “Tuve cáncer”

Sol, piscina y afecto: Marcelo Tinelli y Juanita mostraron el fuerte vínculo que los une en una jornada de relax

INFOBAE AMÉRICA

Miles de estudiantes serbios impulsaron

Miles de estudiantes serbios impulsaron una campaña nacional para exigir elecciones anticipadas y desafiar al presidente Vucic

Los cubanos siguen sufriendo los cortes masivos: cerca del 60% de la isla se verá afectada por los apagones este domingo

El régimen de Irán lanzó tres satélites desde Rusia en una nueva provocación a Occidente antes de la reunión Netanyahu-Trump

La subasta de la colección de Bing Crosby arrasó en Nueva York con ventas millonarias

Grupos leales al ex dictador sirio Bashar al Assad atacaron a manifestantes alauitas en Latakia: al menos tres muertos y 60 heridos