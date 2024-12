El cerdo contiene la respiración

Los últimos meses han marcado una mejora en los números de la actividad, después de un primer trimestre crítico (Revista Chacra)

El cerdo sigue haciendo su camino, cada vez más lejos de la posición postergada que solía mostrar en el pasado. El consumo per cápita de carne porcina se ha duplicado en los últimos doce años, pasando de un promedio por habitante de alrededor de 8,6 kg en 2012 a una ingesta estimada en 17 kg/hab. este año. Pero como le sucede a la carne vacuna, el cerdo ha tolerado un largo periodo peleado con las cuentas, especialmente sus productores, que debieron remar contra valores poco retributivos. Ahora, los precios están para arriba, y eso genera beneplácito y preocupaciones por igual.

“En alguna medida rezando para que el consumidor consolide las subas que vemos por estos días. La buena noticia es que empieza la preparación de las Fiestas. Eso repercute en los precios al público, pero de forma condicionada. Si suben mucho, no se vende”, advierte el consultor Juan Uccelli. Y agrega: “El escenario es muy similar a lo que ocurrió en diciembre del año pasado, y ojalá quedé acá el parecido, porque el primer trimestre de 2024 fue realmente muy malo”.

Ilustra sus palabras con algunos números, ciertamente decepcionantes. “Salieron del sistema entre 650 y 700 porcicultores; en seis meses perdimos el 30% de los productores, es un dato bastante triste. El primer semestre fue pésimo, creo que desde 2020 no teníamos un comienzo de año tan complicado”, subraya el especialista. De todos modos, los números fueron mejorando en el segundo semestre del año. Así, el balance de los primeros once meses de 2024 es mejor que el año pasado en cuanto a margen bruto, y aún el año no terminó.

El consumo de carne porcina ha crecido en los últimos años, sobre todo respecto de la ingesta de carne vacuna (Revista Chacra)

Se sabe, estamos en una sociedad todavía poblada de bolsillos flacos, que llegan con lo justo al final de cada mes, una realidad que se ha plasmado a lo largo del año en precios para el capón que crecieron por debajo de la inflación, lo cual no colabora con la supervivencia de los productores.

Mario Aguilar, un reconocido porcicultor del norte de Córdoba dice que la carne de cerdo está regalada comparada con cualquier otro alimento, incluso en el contraste con los gastos mensuales de una familia tipo (alquiler y servicios básicos, etc.). Pondera asimismo la suba registrada recientemente en los precios del capón. “Está muy demandado y se afirma nuevamente lo que nos pagan por él. Es la época en que faltan novillos y es probable que estos continúen su marcha hacia arriba en los precios, al menos hasta terminar el año”, dice tratando de graficar un hueco que puede cubrir el porcino y su carne.

Más allá de la coyuntura, el crecimiento en la ingesta de carne de cerdo va marcando un giro paulatino del consumidor respecto de buscar opciones frente a la carne vacuna, más allá de la mejora que ha tenido el producto que se ofrece. Viene atado a una mayor valoración de las propiedades nutricionales y el sabor de esta carne.

La producción de carne de cerdo lleva más de un año de crecimiento sostenido(SAGyP)

La Bolsa de Comercio de Rosario asegura que la evolución de la producción porcina en Argentina ha sido notable, ya que muestra catorce años consecutivos de crecimiento sostenido. Entre enero y octubre del año en curso se produjeron 655 mil toneladas de carne porcina, un 3,1% por encima del mismo período de 2023, y se proyecta para todo 2024 una producción total que podría ubicarse en torno de las 785.000 toneladas, lo que en caso de concretarse sería un récord histórico para la Argentina.

¿Y los precios? El valor de referencia para los capones, calculado bajo la metodología de ROSPORC, bordeó durante la semana número 47, del 18 al 24 de noviembre, un valor de $ 1.644,93/kg. Comparado con la misma semana del año pasado representa un incremento del 108%. En tanto, en lo que va de 2024, el aumento registrado es del 27%, significativamente por debajo de la inflación.

En cuanto a los costos para la misma semana, promediaron $ 973,1 por kilogramo de capón para las granjas N1, para los establecimientos N2 de $ 1.086,0 /kg y para las N3 de $ 1.189,9 /kg. En la última semana, los gastos se mantuvieron relativamente estables y, en lo que va del año su aumento promedio fue del 8,2%.

A pesar del incremento de la producción de carne de cerdo, las exportaciones aún no despegan(Revista Chacra)

Una asignatura pendiente pasa por mejorar el nivel de las exportaciones de carne de cerdo, que hasta acá ocupan solo el 2% del total producido en Argentina. Muchos creen que ahí hay un potencial desaprovechado. En opinión de los técnicos de la BCR, la apertura de nuevos mercados para las exportaciones porcinas provenientes de Argentina podría ser un incentivo para que la producción continúe su ininterrumpido sendero de crecimiento. Además, tornaría al sector menos vulnerable a contextos recesivos, como el que se atravesaba en el primer trimestre del año.

China ha sido el principal comprador de carne porcina argentina. Entre los años 2019 y 2021 las exportaciones crecieron notablemente, y llegaron a representar hasta el 6% de la producción, a raíz de la aparición de la Peste Porcina Africana, una enfermedad que diezmó al rodeo porcino del gigante asiático.

Este año es distinto, China ha resignado el sitial de cliente número 1 de la Argentina, y Costa de Marfil y Uruguay la han relegado a un tercer puesto. Sus importaciones totales de cerdo cayeron un 75% desde 2020 y eso repercute en nuestras posibilidades de ventas al exterior. La BCR proyecta que en 2024 las exportaciones totales de productos porcinos de Argentina serían de aproximadamente 15.000 toneladas.

China apostó a megaplanteos productivos y terminó con algunos problemas de sobreoferta de carne de cerdo (Revista Chacra)

“Está un poco pisado el tema de la exportación, con un dólar que no es el adecuado. Uno hace la comparación y estamos caros en dólares, lo cual es una ironía”, opina Uccelli, en relación a un contratiempo que comparte con la carne vacuna. Otros empiezan a agitar temores respecto de la importación de carne y elaborados de cerdo a partir de esta paridad cambiaria.

En este camino, la BCR pone de relieve las ventajas del Programa Argentino de Carbono Neutro (PACN), que busca minimizar las emisiones de carbono que ocurren durante los procesos productivos de diferentes sectores. Se sabe que los consumidores internacionales valoran cada vez más las prácticas productivas sustentables con el ambiente, y es esperable que a futuro esta tendencia se acentúe. Este programa busca agregar valor y propender a una mejor reputación del producto. Conviene evaluarlo.