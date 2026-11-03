Policía desmanteló un depósito clandestino con más de 7,000 botellas de productos alimenticios adulterados en República Dominicana

(Foto cortesía Policía Nacional)

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En un operativo policial ocurrido durante la noche, las autoridades desmantelaron un establecimiento clandestino que operaba como centro de elaboración y almacenamiento de miel de abejas presuntamente adulterada en el sector La Virgen, de Santo Domingo Norte. En el lugar fueron incautadas 7.392 botellas del producto, según informó la Policía Nacional.

El procedimiento estuvo a cargo de miembros del Departamento de Falsificaciones, con la participación de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud y técnicos de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

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(Foto cortesía Policía Nacional)

La intervención se concretó mediante un allanamiento autorizado bajo la orden judicial. El operativo tuvo como objetivo inspeccionar el establecimiento, que presuntamente elaboraba y guardaba miel destinada a la comercialización sin cumplir con los controles sanitarios establecidos.

El portavoz de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, indicó en un comunicado que el lugar funcionaba como un centro de producción y almacenamiento de un producto que será sometido a los procedimientos técnicos correspondientes para determinar sus condiciones.

(Foto cortesía Policía Nacional)

Las autoridades incautaron 308 cajas con envases de dos tamaños

Durante la inspección, los agentes encontraron 1.992 botellas de 12 onzas, distribuidas en 83 cajas. También ocuparon 5.400 botellas de seis onzas, almacenadas en 225 cajas.

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El total de la mercancía ascendió a 308 cajas y 7.392 botellas de miel presuntamente falsificada o adulterada, de acuerdo con el detalle difundido por Pesqueira.

La Policía no informó si hubo personas detenidas durante el allanamiento ni divulgó la identidad de los responsables del establecimiento. Tampoco precisó si el producto ya había sido distribuido en comercios de Santo Domingo Norte y otras zonas del país.

(Foto cortesía Policía Nacional)

Los técnicos de DIGEMAPS participaron en el operativo para examinar las condiciones en las que se encontraba almacenada la mercancía y verificar si los envases contaban con el registro sanitario y el etiquetado exigidos para productos alimenticios.

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“La actuación forma parte de las acciones investigativas y operativas dirigidas a contrarrestar la fabricación y comercialización ilegal de productos que podrían representar riesgos para la salud pública”, indicó el comunicado de la Policía Nacional.

La investigación quedó bajo coordinación de las autoridades competentes, que deberán establecer si la miel contenía elementos ajenos a su composición declarada y determinar las eventuales responsabilidades penales y administrativas derivadas del caso.

La Policía dijo que reforzará los controles sobre productos de consumo

El caso se produce mientras las autoridades dominicanas mantienen acciones contra la falsificación de productos y otras prácticas que pueden afectar la salud pública. La Policía señaló que seguirá trabajando con los organismos encargados de supervisar alimentos, medicamentos y artículos sanitarios.

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“La Policía Nacional informó que continuará trabajando junto a los organismos competentes para enfrentar estas prácticas y proteger a la ciudadanía”, señaló Pesqueira.

El caso se suma a otras incautaciones recientes contra el comercio ilícito en República Dominicana. A fines de octubre, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, junto con otras instituciones, decomisó en La Altagracia 76.859 puros y 2.549 botellas de mamajuana, con un valor estimado superior a RD$ 40 millones. Días antes, autoridades desmantelaron en Santo Domingo Este una red que almacenaba 46.957.123 medicamentos e insumos médicos vencidos, falsificados, adulterados o sin registro sanitario, según informaron fuentes oficiales en comunicados.

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