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Adulto mayor y niño mueren en incendio que destruyó dos viviendas Costa Rica

El Benemérito Cuerpo de Bomberos atendió la emergencia que afectó 400 metros cuadrados en Villa Esperanza, Pavas

El incendio ocurrió durante la madrugada en Villa Esperanza de Pavas y afectó dos estructuras utilizadas como viviendas. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica
El incendio ocurrió durante la madrugada en Villa Esperanza de Pavas y afectó dos estructuras utilizadas como viviendas. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica
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Dos personas murieron tras un incendio registrado durante la madrugada de este lunes en Villa Esperanza de Pavas, San José, donde las llamas consumieron dos estructuras utilizadas como viviendas.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica confirmó inicialmente el hallazgo de una víctima dentro de una de las estructuras y mantuvo durante varias horas la búsqueda de una segunda persona que, de acuerdo con familiares y vecinos, también se encontraba dentro del inmueble.

Posteriormente, los cuerpos de emergencia confirmaron el hallazgo de la segunda víctima mortal, con lo que el incendio deja un saldo de dos personas fallecidas.

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La emergencia se registró en las inmediaciones de la primera rotonda de Villa Esperanza, donde los equipos de Bomberos trabajaron para controlar el fuego y evitar que las llamas se extendieran a otras propiedades.

De acuerdo con la información proporcionada por Bomberos, el incendio provocó una afectación aproximada de 400 metros cuadrados, mientras que los equipos de emergencia lograron salvar un área estimada en 2,400 metros cuadrados.

Bomberos confirmó el hallazgo de dos personas fallecidas dentro de una de las estructuras afectadas por el fuego. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica
Bomberos confirmó el hallazgo de dos personas fallecidas dentro de una de las estructuras afectadas por el fuego. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica

Durante la atención de la emergencia, los cuerpos de socorro enfrentaron condiciones complejas debido al colapso de una de las viviendas y a la gran cantidad de objetos almacenados dentro de la estructura.

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Entre los artículos encontrados había mobiliario, maquinaria, bicicletas y otros objetos de gran tamaño, lo que dificultó las labores de búsqueda y obligó a utilizar equipo especializado para ingresar al lugar.

Bomberos utilizó equipo especializado para buscar a las víctimas

Ante las condiciones de la estructura, el G-USAR Bomberos Costa Rica se incorporó a las labores para realizar trabajos de estabilización y permitir que los equipos pudieran ingresar de manera segura a los escombros.

También participó la Unidad Operativa Canina, cuyos binomios fueron utilizados para apoyar la búsqueda de personas entre los restos de la vivienda.

Las labores se desarrollaron en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y con personal especializado en investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos, que permaneció en el sitio desde las primeras etapas de la emergencia.

La presencia de los investigadores permitirá determinar las circunstancias en las que se originó el fuego y establecer las causas que provocaron que las llamas se extendieran por las estructuras.

Según información proporcionada por familiares y vecinos, en una de las viviendas se encontraba un adulto mayor, mientras que también se reportó la presencia de un menor de 13 años.

El adulto mayor que se buscaba dentro de los escombros, según personas cercanas, se dedicaba a la recolección y venta de diferentes equipos y artículos.

La identidad de las víctimas deberá ser determinada y confirmada oficialmente mediante los procedimientos correspondientes.

El equipo G-USAR y la Unidad Operativa Canina participaron en las labores de búsqueda entre los escombros. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica
El equipo G-USAR y la Unidad Operativa Canina participaron en las labores de búsqueda entre los escombros. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica

15 personas han muerto en incendios durante 2026

El incendio de Pavas también incrementa las estadísticas de personas fallecidas en incendios en Costa Rica durante este año.

Según datos suministrados por el Cuerpo de Bomberos, ya se contabilizan 648 incendios en estructuras durante 2026.

Además, el número de personas que han perdido la vida en este tipo de emergencias asciende a 15, tomando en cuenta las víctimas encontradas en el incendio ocurrido en Pavas.

La cifra refleja la gravedad de los incendios estructurales que atienden los cuerpos de emergencia en el país y la importancia de las labores de prevención, especialmente en viviendas donde existen grandes cantidades de materiales u objetos almacenados.

En el caso de Pavas, las características del inmueble obligaron a los equipos de emergencia a extremar las medidas de seguridad antes de ingresar a la estructura colapsada.

El trabajo de los equipos especializados permitió avanzar en la búsqueda de las víctimas sin exponer innecesariamente a los rescatistas a una estructura que presentaba condiciones inestables.

El colapso de la vivienda y la gran cantidad de objetos almacenados dificultaron las labores de búsqueda de las víctimas. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica
El colapso de la vivienda y la gran cantidad de objetos almacenados dificultaron las labores de búsqueda de las víctimas. Crédito: Cuerpo de Bomberos Costa Rica

El caso quedó bajo investigación de las autoridades judiciales y de los especialistas del Cuerpo de Bomberos, quienes deberán establecer el origen y las circunstancias que rodearon el fuego.

La emergencia vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados con incendios en estructuras habitacionales y, particularmente, con aquellos inmuebles donde la acumulación de objetos puede dificultar tanto la evacuación de las personas como el ingreso de los equipos de rescate.

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