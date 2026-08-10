Un partido político de Reino Unido explora un acuerdo con El Salvador para trasladar a presos extranjeros

La policía custodia las instalaciones donde presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, asisten a una audiencia pública en un juicio masivo —tras la acusación contra 486 supuestos pandilleros por más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según la fiscalía— en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador. April 23, 2026.REUTERS/Jose Cabezas

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El partido Reform UK abrió contactos con el Gobierno de El Salvador para alquilar plazas en sus cárceles y recluir allí a los más de 10,000 extranjeros que cumplen condena en prisiones de Inglaterra y Gales, según reveló este lunes The Sun y fue retomado por la agencia EFE.

El costo de encarcelar a un preso en territorio salvadoreño equivaldría a la mitad de lo que cuesta en el Reino Unido, según afirmó Nigel Farage en una rueda de prensa en Londres.

El plan lo presentó el domingo por la noche el portavoz de Interior del partido, Zia Yusuf: “Deportaremos a todos los extranjeros de nuestras prisiones. Si sus países de origen no los aceptan, los enviaremos a cumplir sus condenas en países como El Salvador y Kosovo. Utilizaremos el espacio así liberado para garantizar que los delincuentes peligrosos permanezcan donde deben estar: tras las rejas”.

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Quién iría y en qué condiciones

De acuerdo a la nota, la propuesta apunta específicamente a condenados por asesinato, homicidio, violación y violencia grave. Solo afectaría a presos ya condenados, no a los que están en prisión preventiva, que suman casi un tercio del total, según aclaró un portavoz del partido.

El presidente del partido, Lee Anderson, encabezará la delegación que viajará a Centroamérica en los próximos meses para evaluar la viabilidad del acuerdo.

Lo acompañará Vanessa Frake, exdirectora de seguridad y operaciones de la prisión londinense de Wormwood Scrubs y actual asesora de Reform UK en materia de justicia.

El líder del partido británico Reform UK, Nigel Farage, asiste a una conferencia de prensa en Londres, Reino Unido, el 10 de agosto de 2026. REUTERS/Toby Melville

Farage precisó que Lituania, Estonia y Kosovo también figuran en la lista de destinos alternativos. Sin embargo, el Gobierno estonio respondió a Metro que esa opción quedaba “descartada” y que no contempla “ningún acuerdo adicional de alquiler de plazas penitenciarias con otros gobiernos”.

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El modelo que invoca Reform UK

El precedente directo es el acuerdo que la administración de Donald Trump cerró con el presidente salvadoreño Nayib Bukele en marzo de 2025, por el que Washington transfirió USD 4.76 millones a San Salvador para recluir a deportados venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad inaugurada en 2023 en Tecoluca, San Vicente.

Reform UK asegura que sus deportados serían presos convictos de delitos graves, a diferencia de lo ocurrido con el acuerdo estadounidense. Farage argumentó que las prisiones salvadoreñas no deben juzgarse únicamente por las imágenes difundidas en televisión.

La crisis penitenciaria que le da oxígeno a Farage

El CECOT en El Salvador fue diseñado para 40,000 internos y se convirtió en el símbolo de la política de “mano dura” de Bukele contra las pandillas.

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Vista de las instalaciones del CECOT. La Fiscalía de El Salvador busca penas acumulativas e históricas para los líderes de pandillas recluidos en este centro de máxima seguridad (Cortesía Secretaría de Prensa).

De acuerdo a la nota de EFE, la propuesta llega en un momento de máxima tensión política en torno a las cárceles británicas. El primer ministro laborista Andy Burnham enfrenta una polémica sostenida por su plan de liberación anticipada de reclusos, diseñado para aliviar el colapso de capacidad del sistema.

Tras una oleada de críticas, Burnham excluyó del esquema a condenados por violación, abusos sexuales graves a menores y casos de grooming. Aun así, unos 5,000 presos serán liberados a partir de octubre tras cumplir solo la mitad de su condena, según confirmó el secretario de Justicia, Alex Norris. La cifra original era de 6,000.

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