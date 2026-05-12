Primeros cuatro meses de 2026 dejan 394 muertes violentas en República Dominicana

República Dominicana suma 394 muertes violentas en los primeros cuatro meses de 2026, según el Ministerio de Interior y Policía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente balance presentado por Faride Raful, ministra de Interior y Policía, señala que la República Dominicana registró 394 muertes violentas entre enero y abril de 2026.

Este dato se enmarca en un contexto de persistente criminalidad y desafíos para las fuerzas de seguridad, que enfrentan tanto a la delincuencia común y organizada como a problemáticas sociales de diversa índole.

PUBLICIDAD

De la cifra total, 117 fallecimientos se atribuyen a hechos vinculados con la delincuencia, incluidos ocho miembros de la Policía Nacional.

Otros 93 casos corresponden a muertes en enfrentamientos entre civiles y agentes policiales. Además, 184 personas perdieron la vida en situaciones relacionadas con riñas, venganzas, feminicidios y suicidios de los agresores.

PUBLICIDAD

Esta distribución evidencia que la mortalidad violenta en el país no solo está relacionada con el crimen organizado, sino también con conflictos interpersonales y violencia de género.

Durante los primeros meses de 2026, las autoridades reportaron que la tasa de homicidios acumulada en mayo se sitúa en 7.34 por cada 100,000 habitantes.

PUBLICIDAD

Según la ministra Raful, esta cifra representa una reducción sostenida respecto a periodos anteriores: en mayo de 2023, la tasa era de 12.7, en 2024 bajó a 10.05 y en 2025 se ubicó en 8.4 por cada 100,000 habitantes.

El descenso progresivo permite a las autoridades sostener que existe una tendencia anual a la baja en la gravedad del fenómeno, informó EFE.

PUBLICIDAD

La tasa de homicidios acumulada en mayo de 2026 bajó a 7.34 por cada 100,000 habitantes, mostrando una tendencia a la baja desde 2023. (Imagen Infobae)

En declaraciones, Raful calificó los enfrentamientos entre agentes y supuestos delincuentes como un “tema complejo”. Explicó que muchos policías “son recibidos a tiros durante operativos” y que el crimen organizado muestra una creciente sofisticación. A pesar de este entorno de riesgo, la funcionaria subrayó que instituciones como la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas mantienen sus esfuerzos por desarticular estructuras criminales.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Andrés Cruz, sostuvo que “la institución mantiene el compromiso de preservar la integridad física y los derechos humanos“. No obstante, advirtió que “los agentes no retrocederán frente a la delincuencia”. Aclaró que el objetivo principal es “capturar a los sospechosos y ponerlos a disposición del Ministerio Público“, aunque admitió que muchas veces los operativos derivan en enfrentamientos debido a la reacción armada de los perseguidos.

PUBLICIDAD

Feminicidios y consecuencias familiares en el inicio de 2026

En los primeros meses de 2026, las cifras oficiales registran 32 feminicidios en la República Dominicana, un dato que mantiene vigente la preocupación social por la violencia de género. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Oficina Nacional de Estadísticas y el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial, el 54% de los agresores permanece bajo arresto.

El inicio de 2026 deja 32 feminicidios y un 54% de los agresores bajo arresto, según datos oficiales del Observatorio de Justicia y Género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, lo que revela una tendencia alarmante que afecta de manera directa a las familias. Esta violencia deja a decenas de menores sin madre y genera un impacto profundo en el entorno social y emocional de los afectados.

PUBLICIDAD

El fenómeno de los feminicidios, según los organismos oficiales, refleja que las respuestas institucionales aún no logran frenar de forma suficiente estos episodios, a pesar de los esfuerzos por reducir la incidencia respecto a años anteriores. La persistencia de este tipo de crímenes subraya la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección, así como el acompañamiento a las familias que enfrentan las consecuencias directas de la violencia de género.