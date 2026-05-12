República Dominicana

Primeros cuatro meses de 2026 dejan 394 muertes violentas en República Dominicana

El país evidenció un descenso en la tasa de homicidios, aunque persisten distintos tipos de violencia letal, desde enfrentamientos armados hasta situaciones relacionadas con la violencia doméstica y de género

Guardar
Google icon
Calle urbana desierta y mojada de noche. Patrulla policial estacionada bajo una farola, sus luces azul y rojo reflejadas en el asfalto húmedo. Edificios con grafitis.
República Dominicana suma 394 muertes violentas en los primeros cuatro meses de 2026, según el Ministerio de Interior y Policía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente balance presentado por Faride Raful, ministra de Interior y Policía, señala que la República Dominicana registró 394 muertes violentas entre enero y abril de 2026.

Este dato se enmarca en un contexto de persistente criminalidad y desafíos para las fuerzas de seguridad, que enfrentan tanto a la delincuencia común y organizada como a problemáticas sociales de diversa índole.

PUBLICIDAD

De la cifra total, 117 fallecimientos se atribuyen a hechos vinculados con la delincuencia, incluidos ocho miembros de la Policía Nacional.

Otros 93 casos corresponden a muertes en enfrentamientos entre civiles y agentes policiales. Además, 184 personas perdieron la vida en situaciones relacionadas con riñas, venganzas, feminicidios y suicidios de los agresores.

PUBLICIDAD

Esta distribución evidencia que la mortalidad violenta en el país no solo está relacionada con el crimen organizado, sino también con conflictos interpersonales y violencia de género.

Durante los primeros meses de 2026, las autoridades reportaron que la tasa de homicidios acumulada en mayo se sitúa en 7.34 por cada 100,000 habitantes.

Según la ministra Raful, esta cifra representa una reducción sostenida respecto a periodos anteriores: en mayo de 2023, la tasa era de 12.7, en 2024 bajó a 10.05 y en 2025 se ubicó en 8.4 por cada 100,000 habitantes.

El descenso progresivo permite a las autoridades sostener que existe una tendencia anual a la baja en la gravedad del fenómeno, informó EFE.

Infografía mostrando la reducción de la tasa de homicidios de 2023 a 2026, con el número 7.34 y una línea de tiempo con íconos de seguridad y estadísticas.
La tasa de homicidios acumulada en mayo de 2026 bajó a 7.34 por cada 100,000 habitantes, mostrando una tendencia a la baja desde 2023. (Imagen Infobae)

En declaraciones, Raful calificó los enfrentamientos entre agentes y supuestos delincuentes como un “tema complejo”. Explicó que muchos policías “son recibidos a tiros durante operativos” y que el crimen organizado muestra una creciente sofisticación. A pesar de este entorno de riesgo, la funcionaria subrayó que instituciones como la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas mantienen sus esfuerzos por desarticular estructuras criminales.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional, Andrés Cruz, sostuvo que “la institución mantiene el compromiso de preservar la integridad física y los derechos humanos“. No obstante, advirtió que “los agentes no retrocederán frente a la delincuencia”. Aclaró que el objetivo principal es “capturar a los sospechosos y ponerlos a disposición del Ministerio Público“, aunque admitió que muchas veces los operativos derivan en enfrentamientos debido a la reacción armada de los perseguidos.

Feminicidios y consecuencias familiares en el inicio de 2026

En los primeros meses de 2026, las cifras oficiales registran 32 feminicidios en la República Dominicana, un dato que mantiene vigente la preocupación social por la violencia de género. De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, la Oficina Nacional de Estadísticas y el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial, el 54% de los agresores permanece bajo arresto.

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
El inicio de 2026 deja 32 feminicidios y un 54% de los agresores bajo arresto, según datos oficiales del Observatorio de Justicia y Género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, lo que revela una tendencia alarmante que afecta de manera directa a las familias. Esta violencia deja a decenas de menores sin madre y genera un impacto profundo en el entorno social y emocional de los afectados.

El fenómeno de los feminicidios, según los organismos oficiales, refleja que las respuestas institucionales aún no logran frenar de forma suficiente estos episodios, a pesar de los esfuerzos por reducir la incidencia respecto a años anteriores. La persistencia de este tipo de crímenes subraya la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección, así como el acompañamiento a las familias que enfrentan las consecuencias directas de la violencia de género.

Temas Relacionados

Violencia República DominicanaPolicía NacionalCriminalidadViolencia de GéneroRepública Dominicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá reporta menos de 100 cruces irregulares por el Darién en el primer trimestre de 2026

El endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos frenaron de forma drástica el flujo hacia Norteamérica, aunque las autoridades aún detectan redes de tráfico de personas

Panamá reporta menos de 100 cruces irregulares por el Darién en el primer trimestre de 2026

Bomberos de Costa Rica y Naviera Tambor realizaron simulacro de emergencia a bordo del ferry Tambor III en Paquera

El ejercicio conjunto permitió poner a prueba protocolos de evacuación, coordinación operativa y capacidad de respuesta ante incidentes marítimos en una de las rutas más transitadas del Golfo de Nicoya

Bomberos de Costa Rica y Naviera Tambor realizaron simulacro de emergencia a bordo del ferry Tambor III en Paquera

El Salvador y Estados Unidos promueven inversiones en energía, digitalización e inteligencia artificial

El encuentro entre el presidente Nayib Bukele y el subsecretario Caleb Orr fomenta la llegada de capital estadounidense, impulsando proyectos de infraestructura y nuevas tecnologías en el país centroamericano

El Salvador y Estados Unidos promueven inversiones en energía, digitalización e inteligencia artificial

El Congreso de Guatemala analiza ley contra el lavado de dinero y veto a reformas penales

La semana legislativa contempla la revisión de propuestas claves sobre delitos financieros y abusos contra menores, así como la discusión de reformas administrativas y sociales en sesiones transmitidas en vivo desde el martes

El Congreso de Guatemala analiza ley contra el lavado de dinero y veto a reformas penales

Honduras reporta 122 casos de tosferina y 10 muertes salud llama a reforzar vacunación

La Secretaría de Salud de Honduras alertó sobre el aumento de casos de tosferina en el país y reiteró el llamado a fortalecer la vacunación en embarazadas y menores de edad

Honduras reporta 122 casos de tosferina y 10 muertes salud llama a reforzar vacunación

TECNO

Google atrapó al primer hacker que usó inteligencia artificial para romper una cerradura digital: hay miles más y no los vamos a ver venir

Google atrapó al primer hacker que usó inteligencia artificial para romper una cerradura digital: hay miles más y no los vamos a ver venir

Razones por la que los padres no deben usar en exceso el control parental del celular

Apple rompe una racha de 19 años: su producto más importante ya no es el iPhone

Según la IA este es el ranking de los 50 peores chistes de todos los tiempos

Adiós WhatsApp: por qué la aplicación móvil deja de funcionar en ciertos celulares iPhone y Android

ENTRETENIMIENTO

Hayden Panettiere, estrella de ‘Héroes’, revela que fue llevada con engaños a la cama de un hombre “muy famoso” a los 18 años

Hayden Panettiere, estrella de ‘Héroes’, revela que fue llevada con engaños a la cama de un hombre “muy famoso” a los 18 años

‘Rapido y Furioso’ continúa: Vin Diesel confirma cuatro nuevas series de la aclamada saga

Jennifer Lopez lidera la nueva comedia romántica de Netflix creada solo para ella: “Turbulencia en la oficina”

Berlín y la dama del armiño: el robo de una obra maestra en Sevilla, una banda dividida y la venganza oculta tras el golpe

Stanley Tucci sobre el legado de El diablo viste a la moda: “Jamás imaginé que se convertiría en un clásico”

MUNDO

Kuwait acusó al régimen de Irán de infiltrar un equipo de la Guardia Revolucionaria para organizar ataques en su territorio

Kuwait acusó al régimen de Irán de infiltrar un equipo de la Guardia Revolucionaria para organizar ataques en su territorio

El gobierno alemán impulsa una reforma laboral para flexibilizar la jornada y eliminar el límite de ocho horas diarias

Starmer sufrió dos nuevas bajas en su equipo de gobierno en medio de la crisis interna del Partido Laborista británico

Rusia tiene un plan contra Europa y la OTAN: también una fecha para ejecutarlo

Israel abatió a más de 350 terroristas de Hezbollah desde el inicio del alto el fuego en el Líbano