Honduras y España consolidan alianza estratégica de cooperación

Guillermo Escribano Manzano reafirmó el compromiso de cooperación con el país centroamericano. (Foto: Cortesía)

La Subsecretaria de Estado para Asuntos de Política Exterior de Honduras, Pamela Handal Rivera, sostuvo una reunión de alto nivel con el embajador del Reino de España en el país, Guillermo Escribano Manzano, con el objetivo de reforzar los vínculos diplomáticos y consolidar nuevas áreas de cooperación bilateral.

El encuentro, desarrollado en un contexto de fortalecimiento de las relaciones internacionales de Honduras, permitió a ambas delegaciones revisar la agenda conjunta y definir prioridades orientadas al desarrollo económico, social y político.

Las autoridades coincidieron en que la relación entre ambos países se sustenta en una larga historia de cooperación, intercambio cultural y afinidad lingüística, lo que facilita la construcción de alianzas estratégicas.

Durante la reunión, Handal Rivera expresó su agradecimiento al gobierno español por el respaldo brindado en la ejecución de proyectos de alto impacto en distintas regiones del país, particularmente en aquellas de difícil acceso.

Según indicó, la cooperación española ha sido clave para impulsar iniciativas enfocadas en el desarrollo comunitario, la reducción de la pobreza y la mejora de la infraestructura básica.

En ese sentido, la diplomática hondureña destacó que el apoyo de España ha contribuido a generar oportunidades en sectores vulnerables, permitiendo avanzar en la inclusión social y el fortalecimiento institucional.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener y ampliar estos programas de cooperación como parte de una estrategia integral de desarrollo sostenible.

Por su parte, el embajador Escribano Manzano reafirmó el compromiso de su país de continuar acompañando a Honduras en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de su población.

La inversión extranjera fue uno de los principales temas abordados en la reunión. (Foto: Cancilleria Honduras)

Señaló que España ve en Honduras un socio estratégico en Centroamérica y reiteró la disposición de su gobierno para seguir promoviendo iniciativas conjuntas en áreas clave como educación, gobernanza, infraestructura y desarrollo económico.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue el impulso a las relaciones comerciales y la atracción de inversión extranjera. Ambas partes coincidieron en que existe un amplio potencial para incrementar la participación del capital español en Honduras, especialmente en sectores como energía, turismo, agroindustria y tecnología.

Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de los lazos económicos no solo permitirá dinamizar la economía hondureña, sino también generar empleo y mejorar la competitividad del país en el ámbito regional.

En este contexto, se hizo énfasis en la necesidad de crear condiciones favorables para la inversión, incluyendo estabilidad jurídica, transparencia y facilidades administrativas.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se confirmó la realización de la III Reunión de Consultas Políticas entre Honduras y España en el corto plazo. Este espacio será clave para profundizar el diálogo diplomático, evaluar avances en los compromisos asumidos y definir nuevas líneas de cooperación bilateral.

La reunión también sirvió para destacar la relevancia de los vínculos históricos y humanos entre ambas naciones. En particular, se resaltó la significativa presencia de la comunidad hondureña en España, la cual desempeña un papel importante en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Los representantes coincidieron en que la diáspora hondureña no solo contribuye al desarrollo económico a través de remesas, sino que también actúa como un puente cultural que refuerza la identidad compartida entre ambos países.

Este intercambio humano ha permitido consolidar la relación en ámbitos como la educación, el arte y la integración social.

Representantes dialogaron sobre cooperación en el sistema de Naciones Unidas. (Foto: Cancilleria Honduras)

En el plano multilateral, los funcionarios abordaron temas relacionados con la cooperación en organismos internacionales, incluyendo el apoyo mutuo a candidaturas dentro del sistema de Naciones Unidas.

Asimismo, destacaron la importancia de promover el idioma español como herramienta de proyección global en distintos foros internacionales.

Otro de los puntos relevantes del encuentro fue el análisis de los preparativos para la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en noviembre en la ciudad de Madrid. Este evento es considerado un espacio clave para el diálogo político y la cooperación entre los países de la región iberoamericana.

Ambas delegaciones coincidieron en que la cumbre representa una oportunidad para fortalecer alianzas, promover iniciativas conjuntas y abordar desafíos comunes como el desarrollo sostenible, la inclusión social y la transformación digital.

El encuentro entre Handal Rivera y Escribano Manzano refleja la voluntad de ambos gobiernos de continuar consolidando una relación basada en la cooperación, el respeto mutuo y la búsqueda de objetivos compartidos.

En un contexto internacional marcado por desafíos globales, la articulación de esfuerzos entre países aliados se vuelve fundamental para avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de mantener un diálogo permanente y constructivo que permita traducir los acuerdos en acciones concretas, en beneficio de las poblaciones de ambos países.

La relación entre Honduras y España, marcada por la historia y la cooperación, se proyecta así hacia una nueva etapa de fortalecimiento y expansión.