La criminalidad disminuyó hasta un 50% durante Semana Santa de 2026, en República Dominicana

Las manos de un hombre esposado, detenido por la policía, simbolizan la acción de la ley y el proceso judicial en curso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Semana Santa de 2026, las autoridades dominicanas informaron de una importante reducción en los principales indicadores de criminalidad, lo que marca una mejora atribuida a las nuevas estrategias de intervención policial. Estos resultados, presentados en un informe elaborado por la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva y difundidos por las autoridades, señalan que la implementación de operativos focalizados así como acciones preventivas fue determinante para modificar la violencia habitual durante el asueto, especialmente en las zonas identificadas con mayor riesgo.

Estos datos suponen el mejor comportamiento en la serie reciente, según señalaron fuentes policiales al presentar el balance correspondiente al período comprendido entre el Domingo de Ramos y el Sábado Santo. Uno de los descensos más notables fue el de los robos, con 766 casos reportados, una cifra que representa una caída del 57% respecto al promedio histórico de 1,800 incidentes registrados en años anteriores durante la misma semana, según cifras oficiales difundidas por las autoridades dominicanas.

La Semana Santa de 2026 estuvo marcada también por un descenso en los homicidios registrados, con 15 muertes violentas informadas en el territorio nacional. Este número contrasta con las 32 muertes que, de acuerdo con los registros, se producían para este periodo durante los años comprendidos entre 2023 y 2025. Este descenso significa una reducción del 53% en materia de homicidios en comparación con el promedio de los años previos, según el análisis del documento estadístico.

Las autoridades dominicanas reportan una reducción del 57% en robos durante la Semana Santa 2026, según cifras oficiales. (Foto cortesía Policía Dominicana)

En el caso de los lesionados en hechos de violencia, los datos del informe señalan que 52 personas resultaron heridas durante el asueto. El promedio registrado en años recientes para esta etapa era de 75 heridos, lo que implica una reducción de alrededor del 31%. Esta tendencia a la baja no solo se observa en los homicidios y robos, sino también en la cantidad de emergencias atendidas por las fuerzas de seguridad y asistencia médica, lo que refuerza la percepción de mayor seguridad en el período evaluado, según el balance oficial.

La mayor parte de las emergencias y delitos continuaron concentrándose en el área del Gran Santo Domingo, particularizando en sectores como Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Oeste. Estas demarcaciones mantienen la condición de puntos críticos, motivo por el cual las autoridades han intensificado allí las intervenciones focalizadas para contener la actividad criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, el énfasis en el refuerzo de acciones preventivas y la asignación estratégica de recursos permitió identificar y cubrir más eficazmente los horarios y zonas históricamente más vulnerables, lo que impactó en la reducción global de los delitos registrados en estas fechas.

El informe de la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva destaca la disminución de heridos a 52 personas frente al promedio histórico de 75. (Foto cortesía Policía República Dominicana)

El informe presentado subraya que estas cifras representan el desempeño más favorable en la serie histórica recogida para este período vacacional. No obstante, las autoridades, representadas por la Policía Nacional, advierten que estos datos todavía tienen carácter preliminar y que continúan los procesos internos de verificación y consolidación de la información antes de emitir el informe final detallado.

Conforme a la información recabada por la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva, el consolidado de emergencias atendidas muestra una mejora estadística significativa para la Semana Santa 2026, posicionando a este período como un punto de inflexión respecto a años recientes en materia de seguridad pública y respuesta operativa de las fuerzas del orden en República Dominicana.