Emergencia hospitalaria disminuyó más del 60 % en la Semana Santa 2026 en República Dominicana

La Semana Santa 2026 en República Dominicana registró una reducción superior al 60 % en emergencias hospitalarias, según el Servicio Nacional de Salud. (EFE/ Orlando Barría)

Una reducción superior al 60 % en las emergencias hospitalarias definió la Semana Santa 2026 en República Dominicana, según reportó el Servicio Nacional de Salud (SNS). El operativo sanitario concluyó con 27 fallecimientos asociados a incidentes ocurridos durante el asueto, cifra que la entidad presentó en su informe oficial.

Por primera vez, el SNS implementó un Centro Nacional de Referencia y Disponibilidad. A esta medida se sumó el fortalecimiento de la red de terapia intensiva y la articulación de 32 hospitales de referencia nacional y centros traumatológicos, lo que facilitó la gestión eficiente de casos críticos.

La coordinación permanente con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 resultó decisiva para agilizar los traslados y la atención de urgencias en todo el país. El director del SNS, Julio Landrón, destacó la respuesta rápida alcanzada debido al despliegue de recursos y el trabajo coordinado de los equipos de salud.

Durante el periodo festivo, 711 Centros de Primer Nivel de Atención (CPN) permanecieron operativos, atendiendo casos leves y evitando la congestión en hospitales de alta complejidad. Esta estrategia permitió que los centros de mayor capacidad se concentraran en las emergencias graves y emplearan los recursos de manera más eficiente.

La implementación del Centro Nacional de Referencia y la articulación de 32 hospitales nacionales permitieron una gestión más eficiente de casos críticos. (EFE/Orlando Barría)

El SNS detalló que la baja en las emergencias hospitalarias fue posible porque los CPN se mantuvieron abiertos, hubo articulación con hospitales de referencia y coordinación con el sistema 9-1-1. También influyeron la disponibilidad de recursos sanitarios, la colaboración de la ciudadanía y la gestión eficiente de los traslados, factores que contribuyeron a la disminución de incidentes graves y muertes.

Respecto a los insumos médicos, la institución aseguró la provisión de más de 1.700 unidades de sangre, lo que eliminó la necesidad de que los pacientes gestionaran transfusiones por sus propios medios. Esto permitió una atención inmediata a quienes requirieron sangre en situaciones de urgencia, según informe de Diario Libre.

Accidentes viales, causas y respuesta institucional durante la Semana Santa

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó que durante la Semana Santa 2026 fallecieron 27 personas, lo que representa un descenso del 15,63 % respecto al año anterior, cuando se registraron 32 muertes. La mayoría de los decesos estuvo vinculada a accidentes de tránsito, principalmente con motocicletas, que representaron el 81,81 % de las víctimas fatales.

El balance del COE detalló que se produjeron 203 accidentes de tránsito, con un total de 276 personas afectadas. De los fallecidos, 18 perdieron la vida en accidentes con motocicletas y cinco por asfixia por inmersión. El resto de los casos fatales correspondió a atropellamientos y colisiones con otros vehículos. El periodo de mayor riesgo se concentró entre el mediodía y la medianoche, franja horaria en la que ocurrió el 90 % de los decesos.

Los Centros de Primer Nivel de Atención permanecieron abiertos y ayudaron a evitar congestión en hospitales de alta complejidad durante el asueto. (REUTERS/Erika Santelices)

Durante estos días, 7,3 millones de personas circularon por las principales vías del país. Las provincias más afectadas por accidentes fueron Santo Domingo, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, La Altagracia, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

El operativo incluyó la intervención de entidades como Defensa Civil, Cruz Roja Dominicana y Armada Dominicana, responsables de rescates en alta mar y asistencia en zonas turísticas. También se realizaron inspecciones vehiculares, se aplicaron sanciones por infracciones de tránsito y se utilizó tecnología como drones para reforzar la vigilancia en playas y carreteras.

En el área de salud, se contabilizaron más de 500 casos de intoxicación alcohólica, incluidos 28 en menores de entre 14 y 17 años, y 207 episodios de intoxicación alimentaria. El Ministerio de Salud Pública distribuyó kits de primeros auxilios y el Servicio Nacional de Salud atendió a más de 2.000 personas en el operativo.

El informe del COE señala que, aunque hubo avances en la reducción de muertes, persisten retos en la seguridad de los motociclistas y en el control del consumo de alcohol entre adolescentes. La coordinación entre organismos permitió mejorar la prevención, el rescate y la atención inmediata en todo el territorio, consolidando una gestión más efectiva del riesgo durante la Semana Santa.