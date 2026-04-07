Desparasitación escolar beneficiará a 1.8 millones de estudiantes en República Dominicana

La Jornada Nacional de Desparasitación Escolar 2026 beneficiará a más de 1.8 millones de estudiantes en República Dominicana con tratamiento antiparasitario. (EFE/ Orlando Barría)

Más de 1.8 millones de estudiantes en escuelas públicas de República Dominicana recibirán tratamiento antiparasitario durante 2026 a través de la Jornada Nacional de Desparasitación Escolar.

La campaña busca mejorar la salud de los escolares y, al mismo tiempo, apoyar su rendimiento académico al reducir las infecciones que afectan la nutrición y la asistencia a clases.

El plan contempla la administración de una dosis única de albendazol o mebendazol a niños a partir de los cinco años, así como a maestros y personal de los centros educativos.

Antes de aplicar el tratamiento, se pide a las familias que firmen un consentimiento, como medida para asegurar que todos estén informados.

Las autoridades han puesto el foco en parásitos como el áscaris Lumbricoides, responsables de cuadros de anemia, retraso en el crecimiento y dificultades de aprendizaje.

La intención es que, al disminuir la presencia de estos organismos, los estudiantes puedan aprovechar mejor los alimentos entregados mediante el programa de alimentación escolar y mantener una asistencia regular a las clases.

El programa de desparasitación busca mejorar la salud y el rendimiento académico al reducir infecciones que afectan la nutrición y la asistencia escolar. (Foto: Ministerio de Educación)

La logística de la jornada requiere la intervención de técnicos, médicos, directores y maestros en más de 6,000 planteles distribuidos en el territorio nacional. El personal participante recibe capacitación específica y se encarga de suministrar el medicamento en dos momentos clave del año: abril y octubre.

Este proceso incluye la recolección de consentimientos firmados por los padres o tutores, buscando una participación familiar activa en la campaña.

La medida se extiende a todo el personal de los centros educativos: docentes, administrativos y de apoyo también serán beneficiarios del tratamiento. El objetivo es crear un entorno escolar más seguro y saludable, minimizando los riesgos de contagio y fortaleciendo la prevención colectiva dentro de las aulas.

Investigaciones citadas por las autoridades muestran que la desparasitación periódica es eficaz para disminuir el ausentismo escolar y favorecer el desarrollo cognitivo. Se considera una estrategia costo-efectiva, ya que mejora la absorción de nutrientes y permite a los niños concentrarse mejor y tener más energía en su jornada escolar.

Más de 6,000 planteles contarán con personal capacitado que suministrará el medicamento en abril y octubre, garantizando la cobertura nacional. (Foto: Ministerio de Educación)

El impacto de la iniciativa se espera tanto en la salud como en el aprendizaje. Al reducir las infecciones parasitarias, se busca incrementar la asistencia a clases y aprovechar los beneficios del programa de alimentación, logrando que los estudiantes permanezcan en la escuela y alcancen un mejor desempeño académico.

Beneficios previstos y gestión interinstitucional

Para la organización de la jornada, técnicos regionales y distritales, junto con los equipos de salud y educación, coordinan la distribución de medicamentos y el seguimiento del proceso en cada centro. El INABIE se encarga de la formación y actualización de los equipos responsables, mientras que los maestros y directores tienen la responsabilidad de administrar el medicamento en coordinación con las autoridades sanitarias.

La campaña cuenta con el respaldo técnico de organismos internacionales como la OPS y la OMS, que proveen los medicamentos y orientan sobre los protocolos a seguir. El suministro está garantizado bajo estándares reconocidos internacionalmente para asegurar la calidad y la seguridad en la aplicación del tratamiento.

La desparasitación escolar periódica disminuye el ausentismo, potencia el desarrollo cognitivo y favorece la absorción de nutrientes en los niños. (Foto: INABIE)

El lanzamiento oficial reunió a representantes de los sectores educativo y sanitario, así como a delegados estudiantiles. Voceros de las instituciones involucradas destacaron la importancia de sumar esfuerzos para proteger la salud de los niños y adolescentes, subrayando que la prevención es fundamental para el desarrollo integral de la infancia.

Según la representante de la OPS en el país, República Dominicana ha logrado avances notables en la prevención de enfermedades infantiles a través de campañas de desparasitación y otras acciones de salud escolar. Las autoridades consideran que la continuidad de estas jornadas es clave para consolidar los logros obtenidos y avanzar hacia un entorno escolar más saludable y seguro para todos los estudiantes.

La Jornada Nacional de Desparasitación Escolar 2026 se presenta como una acción concreta en el camino hacia una educación más inclusiva y una infancia protegida, donde la salud y el aprendizaje van de la mano dentro del sistema público del país.