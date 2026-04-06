Juez dominicano advierte: “Si no comenzamos a avanzar, llegamos a agosto, noviembre o diciembre” en el caso Jet Set

El juez Raymundo Mejía rechazó las solicitudes de aplazamiento y ordenó continuar con la audiencia preliminar del caso Jet Set. (EFE/ Orlando Barría/ ARCHIVO)

El juez Raymundo Mejía rechazó las solicitudes de aplazamiento presentadas por los abogados de la Alcaldía del Distrito Nacional y del Ministerio de Obras Públicas durante la audiencia preliminar del caso Jet Set, en la que se juzga a los propietarios de la discoteca, Antonio y Maribel Espaillat.

La decisión del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional se dio a pocos días de cumplirse un año del colapso del local, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 100 heridos.

Las partes que solicitaron el aplazamiento argumentaron falta de preparación y desconocimiento de la acusación. No obstante, el juez fue enfático: “Si no comenzamos a avanzar, llegamos a agosto, noviembre o diciembre y vamos a estar dando la misma vuelta”.

Recordó que ya se habían concedido tres oportunidades previas para organizar la defensa y acceder al expediente, señalando que “ya no es justo” seguir demorando el proceso.

Según informó Listín Diario, el magistrado ordenó al Ministerio Público iniciar la lectura formal de la acusación contra los hermanos Espaillat. “El que no está aquí convocado es porque no tiene el interés necesario. Ya el tribunal tiene que seguir con eso”, subrayó, rechazando cualquier nuevo pedido de postergación.

El tribunal negó nuevas prórrogas a la Alcaldía del Distrito Nacional y al Ministerio de Obras Públicas para evitar demoras en el proceso judicial. (REUTERS/Erika Santelices/ ARCHIVO).

El fiscal Enmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, criticó los constantes incidentes dirigidos a dilatar la audiencia preliminar.

Ramírez sostuvo que el Ministerio Público está preparado para presentar la acusación y que cualquier requerimiento de la defensa puede atenderse con breves pausas tras la lectura de los cargos, pero no antes.

“En todos los lados de este Palacio de Justicia hay víctimas esperando. No podemos permitir que se les diga, una vez más, que la audiencia se aplazó”, remarcó el fiscal.

Ante la ausencia de algunas partes citadas, la fiscalía sugirió declarar la rebeldía o desglosar el expediente para evitar que el proceso de quienes sí están presentes se vea afectado por nuevas demoras.

Nuevo peritaje técnico y otras diligencias ordenadas

El tribunal, además, ordenó un nuevo peritaje técnico como parte de las diligencias solicitadas por la defensa de los hermanos Espaillat. Según informó Listín Diario, la defensa había alegado ausencia de respuesta oportuna durante la etapa preparatoria y pidió medidas adicionales para garantizar el derecho a la defensa.

La resolución judicial establece que los solicitantes deberán asumir los costos y la ejecución del peritaje. El juez designó a los ingenieros José Lockhart, Gabriel Carrera, Michael Gerard Murphy y Alfonso Ibarreta para realizar análisis del concreto, estudios de carbonatación, petrografía, pruebas químicas de corrosión del acero de refuerzo e investigaciones geotécnicas para detectar posibles fallas en las fundaciones.

Se ordenó un nuevo peritaje técnico sobre la estructura de la discoteca, análisis que estará a cargo de cuatro ingenieros especialistas designados por el juez. (AP Foto/Matias Delacroix/ ARCHIVO).

El tribunal fijó un plazo de 30 días hábiles para la entrega de los resultados, considerando excesivo el plazo original de 21 semanas que solicitó la defensa. Además, ordenó la extracción completa de la información contenida en un teléfono Galaxy A12 perteneciente a Carmen Burgos, tarea a cargo de la División de Móviles del Departamento de Informática Forense del Inacif y bajo la supervisión técnica de Nicolás Sáenz para garantizar la integridad del proceso.

Respecto a la solicitud de extracción de videos de cámaras de seguridad, el tribunal la declaró inadmisible, ya que el Ministerio Público había presentado previamente un informe técnico que certificaba el análisis y procesamiento de esas imágenes.

El accidente durante el concierto de Rubby Pérez y el impacto nacional

La noche del 8 de abril de 2025, la discoteca Jet Set en Santo Domingo se convirtió en escenario de una tragedia cuando su techo se desplomó durante un concierto del merenguero Rubby Pérez.

El local, reconocido por sus noches de música y la presencia de figuras públicas, estaba lleno de asistentes, entre ellos políticos, deportistas y artistas nacionales.

El derrumbe ocurrió cerca de una hora después de iniciado el espectáculo. De acuerdo con su representante, Enrique Paulino, el accidente fue tan repentino que apenas tuvo tiempo de lanzarse hacia una esquina para ponerse a salvo. Paulino confirmó que el saxofonista de la orquesta perdió la vida en el lugar.

El colapso de la discoteca Jet Set dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos durante el concierto de Rubby Pérez en Santo Domingo. (REUTERS/Ricardo Arduengo/ ARCHIVO).

Durante horas, los equipos de emergencia trabajaron entre los escombros, retirando bloques de concreto y usando tablones de madera para buscar sobrevivientes.

El número de víctimas mortales fue aumentando con el paso del tiempo y los heridos superaron el centenar. Entre los fallecidos se encontraba la gobernadora Nelsy Cruz, quien logró llamar al presidente Luis Abinader para comunicar que estaba atrapada bajo los restos antes de morir en el hospital.

La lista de víctimas incluyó músicos, exdeportistas, políticos y personalidades como el diseñador Martín Polanco. El dolor y la incertidumbre se apoderaron de los alrededores del club, donde familiares esperaban noticias.