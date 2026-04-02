Gobierno dominicano anuncia medidas de ahorro energético en oficinas públicas ante situación internacional

El Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana implementa nuevas directrices obligatorias para el ahorro energético en oficinas públicas. (Foto de archivo)

El Ministerio de Energía y Minas de República Dominicana anunció la adopción de nuevas directrices obligatorias para el ahorro y la eficiencia energética en las instituciones gubernamentales, que buscan reforzar la austeridad estatal ante la inestabilidad de los mercados internacionales. Estas estrategias, se centran en reducir el consumo innecesario de electricidad y mitigar la exposición del país a la volatilidad de los precios de la energía, según informó el ministro Joel Santos.

Una de las disposiciones principales especifica que los sistemas de climatización de las entidades deberán operar a una temperatura mínima de 22 °C y ser apagados de forma obligatoria finalizada cada jornada laboral a partir de las 5:00 p.m. Santos detalló que este ajuste se complementa con la realización de mantenimientos preventivos periódicos en los equipos, apuntando a optimizar el rendimiento y prevenir el consumo excesivo durante periodos críticos para la red eléctrica nacional, señalaron las autoridades.

Las instituciones estatales deberán realizar mantenimientos preventivos periódicos para optimizar el rendimiento y reducir el consumo eléctrico en equipos de climatización. (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas)

La nueva regulación establece además la intervención directa en el denominado “consumo vampiro”. El Ministerio instruye la desconexión física de impresoras, microondas y televisores durante los fines de semana y días feriados, medida que, según Joel Santos, busca eliminar los gastos ocultos por aparatos que continúan consumiendo energía cuando se mantienen en “modo de espera”. También se estipula el apagado de luces en áreas desocupadas y la restricción del uso de ascensores por debajo del tercer nivel, incentivando el desplazamiento por escaleras.

Para evitar sobrecargas en la red eléctrica nacional, la normativa determina que las instituciones deberán reprogramar sus actividades de mayor consumo energético fuera de la franja conocida como “potencia de punta”, es decir, entre las 6:00 y las 11:00 p.m. Según la resolución difundida por las autoridades, esta planificación estratégica tiene como fin regular la demanda durante los horarios de mayor tensión en el sistema.

La Resolución R-MEM-ADM-019-2026 establece el ajuste de climatización a una temperatura mínima de 22 °C y su apagado tras la jornada laboral. (INDE )

Por otro lado, el Estado incluyó dentro de estos lineamientos una gestión eficiente del uso del agua. Las oficinas públicas estarán obligadas a instalar sensores y controles automáticos en los sistemas de bombeo y actuar de inmediato ante cualquier fuga, con el objetivo de minimizar el gasto energético asociado a la provisión de agua.

La supervisión de todas estas disposiciones recaerá en el Viceministerio de Innovación y Transición Energética, que será responsable de verificar el cumplimiento de la Resolución R-MEM-ADM-019-2026, así como de proporcionar apoyos, lineamientos y asesoramiento técnico a los organismos involucrados. Las instituciones públicas deberán enviar informes trimestrales detallando los resultados obtenidos y las acciones específicas implementadas para la reducción del consumo eléctrico.

La planificación energética reubica las actividades de alto consumo fuera de la franja de potencia de punta, entre las 18:00 y las 23:00 horas. (Foto cortesía Ministerio de Energía y Minas)

La resolución, al modificar la normativa anterior, mantiene vigentes las disposiciones previas que no fueron expresamente alteradas y consolida el objetivo de garantizar “el uso eficiente de energía en las instituciones del Estado dominicano”, en palabras del ministro Santos. Bajo este nuevo régimen, la República Dominicana busca consolidar una política energética responsable y ajustar las prácticas de consumo de sus organismos estatales a los retos actuales del mercado internacional.