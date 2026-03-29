República Dominicana: El presidente Luis Abinader inaugura centros de educación y entrega nuevas aulas en Montecristi

Luis Abinader inaugura el Centro de Educación Inicial Jardín de los Sueños de Nelsy Cruz en Montecristi para fortalecer la atención a la primera infancia. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El presidente Luis Abinader inauguró el Centro de Educación Inicial Jardín de los Sueños de Nelsy Cruz y entregó una serie de nuevas instalaciones educativas en Montecristi, fortaleciendo la infraestructura para la atención a la primera infancia y consolidando la política estatal de ampliar la cobertura educativa en comunidades rurales y fronterizas. Además, la puesta en marcha del Caipi N Buenos Aires —diseñado para atender a 250 niños menores de cinco años— marca un avance en la estrategia dominicana para potenciar el desarrollo humano desde los primeros años de vida, según reportó el gobierno dominicano.

En este acto, el viceministro de Educación Oscar Amargós señaló que la creación de este centro en honor a Nelsy Cruz, exgobernadora provincial e hija de maestros, representa un tributo a su legado de servicio público y compromiso con Montecristi. Amargós destacó que la defunción repentina de Cruz fue un hecho que enlutó a la comunidad y subrayó la importancia de rendirle homenaje: “Hoy, al inaugurar este centro que lleva su nombre, rendimos un homenaje vivo: un espacio donde cada niño y cada niña que inicie su camino educativo será también parte de este legado”. De acuerdo con el mismo funcionario, la estrategia educativa para alcanzar la meta RD 2036 viene acompañada de nuevas edificaciones, ampliaciones y remozamiento de aulas que benefician a miles de estudiantes en Montecristi y Dajabón.

Más de 70 aulas remodeladas y nuevos laboratorios: impacto regional de la ampliación

Como parte del programa, el Liceo Corina Belliard, localizado en Hatillo Palma (Guayubín), recibió cuatro aulas nuevas, la remodelación de 18 existentes y la habilitación de dos laboratorios. El Liceo Luis José Antoine, también en Guayubín, fue reforzado con una nueva aula y la mejora de otras 18, y la Escuela Primaria Santa Cruz, situada en el kilómetro 11 de la carretera Duarte, sumó dos aulas nuevas y siete remodeladas.

La apertura del Caipi N Buenos Aires beneficiará a 250 niños menores de cinco años en comunidades fronterizas de Montecristi. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Centro de Educación Inicial Jardín de los Sueños de Nelsy Cruz cuenta con dos pabellones de aulas en hormigón a dos aguas y uno adicional con techo plano, incluyendo un total de ocho aulas remodeladas para la atención exclusiva de niños de 3 a 5 años. Estas modificaciones forman parte de la política de equidad territorial impulsada por la administración de Abinader, que busca garantizar que ningún niño quede excluido de la trayectoria educativa, independientemente de su lugar de residencia.

Nelson Cruz, ex pelotero de Grandes Ligas y hermano de Nelsy Cruz, agradeció públicamente la distinción y recalcó que estas acciones reflejan la permanencia del legado familiar dedicado a la educación y el servicio comunitario.

El Caipi N Buenos Aires: modelo dominicano bajo escrutinio internacional

El Caipi N Buenos Aires, inaugurado el mismo día, fue concebido para beneficiar a 250 niños entre cero y cinco años de comunidades como San Fernando, Guatapanal, Salomé Jorge, Bella Vista, Los Multi y San Pedro, proporcionando atención integral y educación de calidad. En palabras de la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAPI), Josefa Castillo Rodríguez, este centro incidirá positivamente tanto en el desarrollo social del país como en las oportunidades laborales para padres y madres, quienes podrán trabajar mientras sus hijos reciben atención profesional.

El homenaje a Nelsy Cruz como figura educativa local destaca el compromiso con el servicio público y la educación en Montecristi. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Castillo Rodríguez informó que el impacto de las políticas del INAPI será objeto de análisis por parte del Banco Mundial, cuyo estudio permitirá medir cómo influye este modelo en el desarrollo del país, en comparación con otras naciones de la región. “Países como Guatemala, México y Colombia han mostrado interés en el modelo dominicano de atención a la primera infancia”, detalló la funcionaria, subrayando la proyección internacional de esta iniciativa.

Este centro, explicó Castillo Rodríguez, se inscribe en la política oficial de ampliar y fortalecer los programas sociales, junto al despliegue de nuevos CAIPI y CAFI en diversas comunidades. Todo ello responde al auge que experimenta Montecristi mediante el crecimiento económico impulsado por el turismo, la agricultura y proyectos como la termoeléctrica, así como por su riqueza natural, representada por lugares como El Morro y los manglares.

La directora de INAPI enfatizó que la estimulación temprana de la niñez es un eje clave para el desarrollo humano y económico, puesto que posibilita la incorporación laboral de las familias y promueve mejores condiciones de vida para la infancia dominicana.

Entre las autoridades presentes en la jornada figuraron la gobernadora Leissa Virginia Cruz Polanco, el senador Bernardo Alemán, el alcalde Jesús Jerez, así como representantes del Banreservas, la Dirección de Infraestructura Escolar, la Dirección de Desarrollo de la Comunidad y la Dirección de Desarrollo Fronterizo.