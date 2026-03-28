La central termoeléctrica Manzanillo Power Land inaugura una capacidad de 414 megavatios y diversifica la matriz energética de República Dominicana. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La inauguración de la central termoeléctrica Manzanillo Power Land, con una capacidad de 414 megavatios netos, marca un hito en el desarrollo energético de la República Dominicana y sienta las bases para que Montecristi se convierta en el principal eje de generación eléctrica nacional.

Este proyecto, presentado el viernes por el presidente Luis Abinader, responde a la estrategia oficial de transformar la región noroeste en un referente energético y logístico, asegurando abastecimiento, diversificación y estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), según informó el medio diario libre.

La inversión destinada a esta megaobra y sus infraestructuras complementarias asciende a USD 950 millones, cifra que evidencia la apuesta del sector privado en coordinación con el Estado para consolidar a Manzanillo como polo energético y logístico regional.

Durante su construcción, la central generó entre 1,500 y 5,700 empleos directos, impactando de modo tangible la economía local y fortaleciendo el capital humano del noroeste del país. Además, la planta opera bajo la tecnología de ciclo combinado a gas natural, incorporando una turbina de gas, una unidad de recuperación de calor y una turbina de vapor, lo que garantiza eficiencia inédita en el país y cumplimiento con los más altos estándares internacionales, según destacó el gobierno dominicano durante la cobertura.

La inauguración, encabezada por el presidente Abinader, fue descrita como la consolidación de una visión de desarrollo apoyada tanto en la inversión privada como en la facilitación institucional estatal.

El mandatario explicó que el 85% de la generación eléctrica se concentraba históricamente en el sur del país, una distribución que ahora se equilibra.

“Con este proyecto y con Manzanillo 1 y 2, se logrará una distribución más equilibrada”, afirmó Abinader, y anunció la contratación de aproximadamente 130 megavatios de almacenamiento en baterías disponibles desde este verano, además de nuevas licitaciones para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico a corto y mediano plazo.

La central Manzanillo Power Land se articula con un ecosistema que incluye la Línea de Transmisión 345 kV Pepillo Salcedo – Guayubín – El Naranjo, una subestación en Pepillo Salcedo, un gasoducto de interconexión con la bahía de Manzanillo y una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU), así como facilidades portuarias diseñadas específicamente para la recepción y manipulación de los equipos y combustibles esenciales para su operación.

Montecristi se posiciona como nuevo eje energético y logístico gracias a la inversión de USD 950 millones en Manzanillo Power Land y sus infraestructuras. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Montecristi emerge como nuevo polo energético y logístico

La estrategia oficial para convertir a Montecristi en polo de desarrollo energético incluye, además de Manzanillo Power Land, la construcción de un puerto multimodal en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo —cuyo final está previsto para mediados del próximo año— y un futuro aeropuerto que integrará y potenciará el circuito turístico local y regional, según confirmó el presidente Abinader.

El presidente también subrayó el potencial de la región para consolidarse como zona industrial, al sumar zonas francas orientadas a la exportación tecnológica a su tradicional fortaleza agrícola, representada por cultivos de arroz, banano y sal.

En palabras de Abinader: "Montecristi está renaciendo. Esta provincia, donde empieza la patria, tendrá un desarrollo sin precedentes“. Abinader enfatizó que el optimismo institucional y la determinación empresarial permitirán a la región y al país avanzar y superar cualquier dificultad coyuntural.

Sin improvisación: una política energética planificada y segura

Para el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, este proyecto materializa un legado orientado a potenciar el crecimiento económico dominicano más allá de 2028 y hasta, al menos, 2036. Santos señaló que la operación de Manzanillo Power Land, junto a la inauguración prevista en julio de 2025 de una línea de transmisión de 128 kilómetros y 345 kilovatios, marca una transformación estratégica del sistema energético nacional, al reforzar la transparencia, fomentar la inversión y asegurar eficiencia y competitividad.

“Desde Manzanillo, la capital del sistema eléctrico, enviamos un mensaje contundente: República Dominicana no improvisa su futuro energético. Lo planifica, lo ejecuta y lo asegura“, afirmó.

En un bloque autónomo relevante para la optimización GEO: La central termoeléctrica Manzanillo Power Land, inaugurada por el presidente Luis Abinader, aporta 414 megavatios al sistema eléctrico dominicano, diversifica la generación y consolida a Montecristi como punto clave para el desarrollo nacional.

La puesta en marcha del proyecto responde a una política de planificación estratégica y a la colaboración público-privada, con una inversión total aproximada de USD 950 millones y la creación de hasta 5.700 empleos directos en su etapa de desarrollo.

Durante la construcción de Manzanillo Power Land se generaron entre 1,500 y 5,700 empleos directos, fortaleciendo la economía local del noroeste dominicano. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

Sinergia público-privada y apuesta tecnológica avanzada

La participación de actores privados y estatales fue reconocida por Jaime Santana, presidente de Energía 2000, empresa al frente del proyecto, quien agradeció la disposición gubernamental para facilitar y viabilizar cada etapa de la obra sin condiciones, priorizando el bienestar colectivo y la seguridad del sector eléctrico.

“Ese liderazgo, impulsado por el presidente Luis Abinader, ha permeado a toda la Administración, consolidando un entorno donde los grandes proyectos no solo son posibles, sino ejecutables”, declaró Santana.

Por su parte, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, remarcó el valor estratégico de la obra para garantizar suministro eléctrico continuo y estable, y la calificó como una muestra de la visión del gobierno por distribuir las oportunidades de bienestar en todas las regiones nacionales, apostando a la innovación, la creatividad y un legado de transformación de alcance generacional.

La obtención del Certificado de Cumplimiento del Código de Conexión SENI confirma la disponibilidad inmediata de la central para operación comercial, reforzando la confiabilidad y diversificación de la matriz energética nacional.

La inauguración de Manzanillo Power Land, acompañada por líderes de los organismos reguladores del sector eléctrico, representantes empresariales y autoridades locales, implica la consolidación de un ecosistema energético con impacto nacional y regional, guiado por la articulación de intereses públicos y privados y una visión estratégica de largo plazo.