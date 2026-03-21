Gobierno dominicano activa medidas ante alza del petróleo: estos son los precios del 21 al 27 de marzo

El Gobierno dominicano congeló el precio del GLP y reasignó RD$ 10,000 millones en subsidios para enfrentar la crisis petrolera internacional. (Khaled DESOUKI / AFP)

Gobierno dominicano anunció este viernes el congelamiento del precio del gas licuado de petróleo (GLP) y la aplicación de un reajuste focalizado en otros combustibles, con el fin de proteger a los sectores más vulnerables del país caribeño ante el impacto de la crisis petrolera internacional.

La medida se produjo tras el incremento en un 70 % del precio del barril WTI y la mayor interrupción de suministro de crudo reportada en la historia, según informó la Agencia Internacional de Energía, tras el estallido de un conflicto armado en Medio Oriente. La crisis ha generado la “mayor interrupción de suministro en la historia petrolera mundial”.

La cifra destaca el alcance excepcional del escenario vivido en 2026, muy por encima de variaciones precedentes, y ha llevado al Estado dominicano a definir estrategias de contención inéditas.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes destacó que entre las acciones implementadas destaca la reasignación de RD$ 10,000 millones (casi USD 166.6 millones) procedentes de partidas estatales consideradas no prioritarias, destinados a mantener el subsidio a los combustibles.

Un fuerte conflicto en Medio Oriente provocó la mayor interrupción de suministro petrolero y un alza del 70% en el barril WTI, según la Agencia Internacional de Energía. (Khaled DESOUKI / AFP)

El plan incluye la asunción de un subsidio durante está semana proyectado en RD$ 1,702.2 millones (USD 28.85 millones) y un reajuste de RD$ 10 pesos (USD 0.17) en los precios de las gasolinas y el gasoil.

La medida apuntó a equilibrar la protección social con la responsabilidad fiscal, permitiendo que los recursos beneficien directamente a quienes los necesitan.

Un subsidio similar también ha sido implementados por otros países de la región, tales es el caso de Guatemala. Mientras que el Ejecutivo hondureño cubrirá la mitad del aumento en el precio de la gasolina regular y disél.

Precios de los combustibles en Dominicana

Para la semana comprendida entre el 21 y el 27 de marzo de 2026, los precios oficiales por galón fijados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes quedaron de la siguiente manera:

Gasolina premium a RD$305.10 (USD 5.17)

Gasolina regular a RD$287.50 (USD 4.87)

Gasoil regular a RD$239.80 (USD 4.06)

Gasoil óptimo a RD$257.10 (US$ 4.36)

El precio del aviación (avtur) subió a RD$323.49 (USD 5.48), el kerosene a RD$366.60 (USD 6.21), el fueloil #6 a RD$201.38 (US$ 3.41) y el fueloil 1%S a RD$215.86 (USD 3.66). Mientras tanto, el GLP se mantuvo en RD$137.20 (USD 2.33) por galón y el gas natural en RD$43.97 (US$ 0.75) por metro cúbico.

El precio de la gasolina premium quedó fijado en RD$305.10 y la regular en RD$287.50, tras las nuevas disposiciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. (Cortesía: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes)

Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la tasa de cambio promedio semanal utilizada para la fijación de precios fue de RD$61.18 por dólar, conforme a las publicaciones diarias del Banco Central.

Medidas para proteger sectores sensibles

Para garantizar la continuidad de la cadena productiva, el Estado dominicano absorbió más de RD$ 45 (USD 0.76) por galón en la gasolina premium y más de RD$ 90 pesos (US$ 1.53) en el gasoil óptimo. La contención incluyó el congelamiento del precio del GLP para frenar los aumentos en los costos de preparación de alimentos domésticos y asegurar el funcionamiento básico del transporte público de pasajeros.

El Estado dominicano ejecutó un congelamiento del precio del GLP y redistribuyó subsidios, al tiempo que incrementó selectivamente en RD$ 10 pesos (US$ 0.17) los precios de las gasolinas y el gasoil, priorizando la sostenibilidad fiscal y la protección del gasto de los hogares frente al impacto de la crisis petrolera producida por el conflicto en Medio Oriente.

El resultado inmediato es una intervención directa sobre la estructura de precios internos, la continuidad de subsidios estratégicos y el blindaje de la cadena productiva frente a la volatilidad internacional.