República Dominicana

Gobierno dominicano activa medidas ante alza del petróleo: estos son los precios del 21 al 27 de marzo

Las autoridades de República Dominicana reasignaron recursos, establecieron subsidios y modificaron ciertos precios de combustibles para salvaguardar a los sectores más sensibles

Guardar
El Gobierno dominicano congeló el
El Gobierno dominicano congeló el precio del GLP y reasignó RD$ 10,000 millones en subsidios para enfrentar la crisis petrolera internacional. (Khaled DESOUKI / AFP)

Gobierno dominicano anunció este viernes el congelamiento del precio del gas licuado de petróleo (GLP) y la aplicación de un reajuste focalizado en otros combustibles, con el fin de proteger a los sectores más vulnerables del país caribeño ante el impacto de la crisis petrolera internacional.

La medida se produjo tras el incremento en un 70 % del precio del barril WTI y la mayor interrupción de suministro de crudo reportada en la historia, según informó la Agencia Internacional de Energía, tras el estallido de un conflicto armado en Medio Oriente. La crisis ha generado la “mayor interrupción de suministro en la historia petrolera mundial”.

La cifra destaca el alcance excepcional del escenario vivido en 2026, muy por encima de variaciones precedentes, y ha llevado al Estado dominicano a definir estrategias de contención inéditas.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes destacó que entre las acciones implementadas destaca la reasignación de RD$ 10,000 millones (casi USD 166.6 millones) procedentes de partidas estatales consideradas no prioritarias, destinados a mantener el subsidio a los combustibles.

Un fuerte conflicto en Medio
Un fuerte conflicto en Medio Oriente provocó la mayor interrupción de suministro petrolero y un alza del 70% en el barril WTI, según la Agencia Internacional de Energía. (Khaled DESOUKI / AFP)

El plan incluye la asunción de un subsidio durante está semana proyectado en RD$ 1,702.2 millones (USD 28.85 millones) y un reajuste de RD$ 10 pesos (USD 0.17) en los precios de las gasolinas y el gasoil.

La medida apuntó a equilibrar la protección social con la responsabilidad fiscal, permitiendo que los recursos beneficien directamente a quienes los necesitan.

Un subsidio similar también ha sido implementados por otros países de la región, tales es el caso de Guatemala. Mientras que el Ejecutivo hondureño cubrirá la mitad del aumento en el precio de la gasolina regular y disél.

Precios de los combustibles en Dominicana

Para la semana comprendida entre el 21 y el 27 de marzo de 2026, los precios oficiales por galón fijados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes quedaron de la siguiente manera:

  • Gasolina premium a RD$305.10 (USD 5.17)
  • Gasolina regular a RD$287.50 (USD 4.87)
  • Gasoil regular a RD$239.80 (USD 4.06)
  • Gasoil óptimo a RD$257.10 (US$ 4.36)

El precio del aviación (avtur) subió a RD$323.49 (USD 5.48), el kerosene a RD$366.60 (USD 6.21), el fueloil #6 a RD$201.38 (US$ 3.41) y el fueloil 1%S a RD$215.86 (USD 3.66). Mientras tanto, el GLP se mantuvo en RD$137.20 (USD 2.33) por galón y el gas natural en RD$43.97 (US$ 0.75) por metro cúbico.

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina premium quedó fijado en RD$305.10 y la regular en RD$287.50, tras las nuevas disposiciones del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. (Cortesía: Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes)

Según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la tasa de cambio promedio semanal utilizada para la fijación de precios fue de RD$61.18 por dólar, conforme a las publicaciones diarias del Banco Central.

Medidas para proteger sectores sensibles

Para garantizar la continuidad de la cadena productiva, el Estado dominicano absorbió más de RD$ 45 (USD 0.76) por galón en la gasolina premium y más de RD$ 90 pesos (US$ 1.53) en el gasoil óptimo. La contención incluyó el congelamiento del precio del GLP para frenar los aumentos en los costos de preparación de alimentos domésticos y asegurar el funcionamiento básico del transporte público de pasajeros.

El Estado dominicano ejecutó un congelamiento del precio del GLP y redistribuyó subsidios, al tiempo que incrementó selectivamente en RD$ 10 pesos (US$ 0.17) los precios de las gasolinas y el gasoil, priorizando la sostenibilidad fiscal y la protección del gasto de los hogares frente al impacto de la crisis petrolera producida por el conflicto en Medio Oriente.

El resultado inmediato es una intervención directa sobre la estructura de precios internos, la continuidad de subsidios estratégicos y el blindaje de la cadena productiva frente a la volatilidad internacional.

Temas Relacionados

Gobierno DominicanoSanto DomingoCrisis EnergéticaSubsidios CombustiblesRepública Dominicana

Últimas Noticias

El Gobierno de Panamá promulga la Ley 513 y crea el primer programa de pasantías remuneradas reguladas en América Latina

La nueva legislación establece incentivos formales para la inserción laboral juvenil, fija una remuneración mensual exenta de deducciones y regula la participación de empresas privadas en la formación de nuevos trabajadores

El Gobierno de Panamá promulga

Seguro Social presenta estrategia de salud familiar y comunitaria en Guatemala que transforma el enfoque en atención primaria

La institución dio a conocer un plan nacional enfocado en promover acciones preventivas y estrechar el vínculo entre los servicios sanitarios y la población, con apoyo de organismos internacionales y siguiendo estándares regionales

Seguro Social presenta estrategia de

Honduras: Denuncian posible desvío millonario en programa para migrantes retornados; exdirector de Migración rechaza acusaciones

La acusación, hecha pública por la defensora de derechos humanos Itsmania Platero, exige una auditoría inmediata y cuestiona la capacidad de las instituciones estatales para garantizar la asistencia prometida a los sectores más vulnerables

Honduras: Denuncian posible desvío millonario

Organismo de derechos humanos en Honduras presenta informe con más de mil denuncias por el estado de excepción

El reporte advierte que la continuidad de la excepcionalidad legal, incluso en temporada electoral y pese a advertencias y recursos judiciales, acentúa la vulnerabilidad institucional y cuestiona la calidad de la democracia hondureña.

Organismo de derechos humanos en

El pleno del Tribunal Supremo Electoral 2026-2032 de Guatemala queda instalado con compromisos de apertura informativa

La conformación del máximo órgano electoral guatemalteco coincide con expectativas de una gestión orientada a la rendición de cuentas y al fortalecimiento del vínculo entre la institución, la prensa y la ciudadanía

El pleno del Tribunal Supremo

TECNO

La inteligencia artificial ya cambia

La inteligencia artificial ya cambia el juego de los ciberataques

Guía segura 2026 para conectar el celular a un red WiFi sin saber la contraseña

Modo otoño en WhatsApp: cómo activarlo para personalizar la app

Estos son los cursos online de Google gratis que dan certificado: guía para inscribirse en marzo 2026

Nintendo: esta es la lista completa de juegos en descuento y cómo conseguirlos

ENTRETENIMIENTO

Drew Barrymore confiesa su “batalla

Drew Barrymore confiesa su “batalla épica” contra el celular: “¡Lo detesto!”

El engaño mejor guardado de Hannah Montana: por qué Jason Earles mintió para conservar su lugar en la serie

Cuál es el impactante método que usa Christian Bale para proteger su creatividad

El hombre que nunca pierde: la pelea millonaria de Chuck Norris por “Walker, Texas Ranger”

El impacto de la muerte de Chuck Norris en sus hijos: “Nunca estás preparado para perder a un padre”

MUNDO

De Stranger Things a los

De Stranger Things a los museos: cómo la nostalgia se volvió una fuerza cultural poderosa

Irak activó la fuerza mayor en los yacimientos de petroleras extranjeras en medio de la crisis en por el bloqueo del estrecho Ormuz

La crisis es peor de lo que parece: los precios del petróleo no cuentan la verdadera historia del mercado

El gobierno ucraniano intensifica la cooperación con países de Medio Orientepara contrarrestar drones iraníes

El mercado de Banksy bajo la lupa: una orden judicial sacude el negocio de los grabados