Las exportaciones de zonas francas crecen 7.4 % en febrero en República Dominicana

Durante el mismo periodo de 2025, las exportaciones totales de la República Dominicana ascendieron a USD 15,930.6 millones, lo que representó un crecimiento del 14.4 %. Foto: Archivo

Las exportaciones de zonas francas de República Dominicana registraron un crecimiento interanual del 7.4 % en febrero de 2026, alcanzando los USD 703.88 millones, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Aduanas, organismo estatal responsable del control de comercio exterior, citadas por el medio dominicano Diario Libre.

El mercado de Estados Unidos fue el mayor responsable de este incremento, al absorber exportaciones equivalentes a USD 34.5 millones adicionales, lo que explica más del 70 % de la expansión registrada durante el mes.

Durante los dos primeros meses de 2026, el valor total exportado por el país sumó USD 2,290 millones, lo que representa un crecimiento acumulado del 13.7 % en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos difundidos por Diario Libre.

En el desglose por destinos, la Unión Europea sobresalió por su impulso al crecimiento acumulado: el aumento de las exportaciones hacia este bloque alcanzó 32 % en enero y febrero de 2026, consolidándose como el principal motor en ese lapso. El medio reporta que, en ese mismo período, las zonas francas incrementaron su aporte en USD 28.28 millones adicionales respecto al acumulado hasta febrero del año anterior, equivalentes a un avance del 2.3 %.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, Claudia Pellerano, manifestó que los resultados obtenidos “confirman la resiliencia y la capacidad de recuperación del sector de zonas francas, así como su papel dentro del dinamismo exportador de la República Dominicana”.

Exportaciones clave como café, flores, banano, plátano, aguacate y limón Tahití podrían ingresar sin aranceles a Estados Unidos. - crédito Mincit

Las exportaciones en 2025 llegaron a cifras récord

La República Dominicana alcanzó en 2025 un récord histórico en la captación de inversión extranjera directa (IED), al registrar USD 5,032.3 millones, consolidando así su posición como líder regional en la atracción de capital foráneo y reafirmando su integración en las cadenas globales de valor, según el Banco Central de la República Dominicana.

En los últimos cinco años, el flujo de inversión extranjera directa acumuló un incremento próximo al 97 %, de acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas por el Banco Central de la República Dominicana. Este avance, que establece cuatro años consecutivos de máximos históricos, está vinculado a la confianza sostenida de los inversores internacionales y a políticas orientadas a la estabilidad económica y legislativa.

Durante el mismo periodo de 2025, las exportaciones totales de la República Dominicana ascendieron a USD 15,930.6 millones, lo que representó un crecimiento del 14.4 %. Entre los productos con mayor dinamismo figuraron el oro, el cacao, el tabaco, los instrumentos médicos, los artículos plásticos, el cemento, los bananos, los disyuntores eléctricos y el café. Este repunte exportador se relaciona directamente con el incremento de la inversión extranjera y el acceso a mercados internacionales.

Los sectores que recibieron la mayor proporción de inversión en 2025 fueron el turismo (26.3 %), la energía (23.8 %) y los bienes raíces (15.7 %). El segmento de comercio e industria captó el 10.5 % de la IED, las zonas francas el 8.7 %, la minería el 6.7 % y el sector financiero el 3.4 %. El resto de las actividades sumó el 4.9 %. Así, el destino de los capitales extranjeros reflejó la diversidad del aparato productivo nacional y la relevancia estratégica de sectores clave en el desarrollo económico dominicano.