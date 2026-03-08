Golpe al narcotráfico en República Dominicana: Operativos dejan múltiples detenidos y cargamentos incautados

Una operación antidrogas en Valverde y La Altagracia permitió la captura de tres personas vinculadas al microtráfico y narcotráfico internacional. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

En una ofensiva de alto impacto contra las estructuras del crimen organizado, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) de República Dominicana y miembros del Ministerio Público dieron a conocer este sábado dos operativos estratégicos que resultaron en la captura de tres individuos y la incautación de importantes cargamentos de sustancias controladas.

Las intervenciones, realizadas en las provincias de Valverde y La Altagracia, golpean tanto el microtráfico barrial como las redes de exportación internacional.

Estas acciones son el resultado directo del fortalecimiento de la cooperación entre las agencias de inteligencia y la fiscalía, bajo la firme misión de atacar, perseguir y combatir el tráfico de drogas en todo el territorio nacional, garantizando la seguridad ciudadana y la salud pública.

El primer escenario de esta ofensiva tuvo lugar en el municipio de Esperanza, provincia Valverde, donde las autoridades ejecutaron allanamientos simultáneos dirigidos a desarticular centros de acopio y distribución de estupefacientes que operaban en sectores residenciales.

Captura de un reincidente

La intervención inicial se concentró en una vivienda ubicada en la calle Federico Jesús García, en el sector Amina. Allí, las fuerzas tácticas detuvieron a Guillermo Minier Mayol, conocido en el mundo delictivo como “Tony Motora”. Según los registros oficiales de la DNCD, el sujeto es un objetivo de alto valor para las autoridades locales, ya que cuenta con tres registros previos por venta y tráfico de drogas.

Durante la revisión del inmueble, los peritos judiciales y agentes antinarcóticos ocuparon una logística completa para el microtráfico:

575 gramos de una sustancia blanca, presumiblemente cocaína.

465 gramos de un vegetal verdoso, presumiblemente marihuana.

4 balanzas de precisión , instrumentos clave para el pesaje y fraccionamiento de la droga.

327,790.00 pesos dominicanos (más de USD 5,000) , que se presumen son producto de las transacciones ilícitas del día.

Diversas evidencias vinculantes, como fundas plásticas y material de empaque.

Simultáneamente, un segundo equipo de la DNCD y el Ministerio Público irrumpió en una residencia del barrio El Manguito, en el sector El Palo Damajagua. El objetivo era Eliazar Domínguez, apodado “Romeo”, a quien se le daba seguimiento por sus vínculos con la venta de narcóticos al detalle.

En una de las habitaciones de la casa, los agentes localizaron un bulto que contenía 106 gramos de cocaína y 19 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso aproximado de 16 gramos. Además de la droga, se incautaron 14,800 pesos dominicanos (más de USD 250), dos teléfonos celulares y una balanza adicional.

Ambos serán procesados por violación a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, de acuerdo con autoridades.

Frustran envío internacional hacia EE.UU. y Europa

En el polo turístico de Punta Cana, provincia La Altagracia, las autoridades asestaron un golpe al narcotráfico de mayor escala. Tras una labor de vigilancia y seguimiento en la Avenida Ted Kheel, agentes de la DNCD interceptaron a un hombre de 46 años que pretendía realizar una importante transacción de sustancias prohibidas.

El sospechoso, quien se movilizaba a bordo de una Mazda CX-5, intentó evadir a la autoridad al percatarse de la presencia de las unidades operativas. En un intento desesperado, aceleró la marcha, abandonó el vehículo y trató de escapar a pie internándose en unos matorrales. Sin embargo, el cerco de seguridad fue efectivo y el individuo fue neutralizado a pocos metros.

Autoridades dominicanas destacaron el fortalecimiento de la cooperación entre agencias de inteligencia y fiscalía bajo la Ley 50-88 contra el contrabando de drogas. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Bajo las instrucciones del fiscal actuante, se procedió a inspeccionar el baúl del vehículo, donde se localizó una maleta que contenía 13 paquetes de presunta cocaína, envueltos en fundas plásticas y con varios logotipos que suelen identificar a las organizaciones criminales de origen.

“De acuerdo a informes de inteligencia, el individuo estaría vinculado a una red de narcotráfico que recluta personas, denominadas ‘mulas’, para enviar drogas hacia Estados Unidos, Europa y Canadá, utilizando los aeropuertos internacionales del país", indicaron las autoridades en su reporte.