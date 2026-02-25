Turismo colombiano en República Dominicana crece un 19 % y lidera la recuperación caribeña en 2025

El turismo colombiano en República Dominicana creció 19 % en 2025, alcanzando un récord de 400.936 visitantes y consolidando a Colombia como uno de sus mercados principales. (EFE/Orlando Barría)

Un 19 % de crecimiento en la llegada de turistas colombianos a la República Dominicana durante 2025 marcó un hito para el sector turístico caribeño. Este incremento llevó la cifra total a 400.936 visitantes, consolidando a Colombia como uno de los principales mercados emisores de Sudamérica y reforzando el liderazgo dominicano en la región. El dato se vuelve aún más relevante si se considera que la afluencia de viajeros colombianos triplicó los niveles previos a la pandemia, cuando el país recibía cerca de 100 mil visitantes desde Colombia.

La información, presentada durante la Vitrina Turística Anato 2026 en Bogotáevidencia que la demanda colombiana se mantiene en ascenso y se ha transformado en uno de los motores clave de la recuperación turística dominicana. Según el ministro de Turismo, David Collado, este salto responde a una combinación de factores: precios competitivos, servicios de calidad y altos estándares de seguridad, elementos que han posicionado a la República Dominicana como una opción preferida entre los viajeros sudamericanos.

6 de cada 10 turistas colombianos realizaron excursiones en República Dominicana, impulsando la economía y el turismo de experiencias fuera del alojamiento. (EFE/ Orlando Barría)

La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, puntualizó que los colombianos representan actualmente el 5 % del total de turistas internacionales que arriban al país. Mora destacó que la oferta dominicana ha sabido adaptarse, brindando un turismo de calidad accesible tanto en precios como en diversidad de experiencias. Además, el segmento familiar tiene un peso destacado: el 47 % de los turistas colombianos viaja acompañado por su núcleo familiar, lo que confirma la importancia de este perfil dentro del flujo de visitantes, según información de Diario Libre.

Uno de los rasgos más sobresalientes del turista colombiano es su preferencia por actividades fuera del alojamiento. Según los datos presentados en Anato, seis de cada diez optan por sumarse a excursiones o tours durante su estadía, ya sea en propuestas de aventura, naturaleza o cultura local. Este comportamiento dinamiza la economía y la cadena de valor turística, ya que implica un mayor gasto en transporte, gastronomía, artesanías y servicios complementarios.

El análisis del gasto revela que el 63 % de los turistas colombianos elige actividades cuyo costo no supera los USD 100, lo que hace accesible la oferta para diferentes segmentos de la población. Además, el 71 % de estas transacciones se realiza con tarjeta de crédito, dato que evidencia la bancarización y la confianza en el sistema de pagos electrónicos.

El 47 % de los turistas colombianos viajó en familia a República Dominicana, destacando la relevancia del segmento familiar en la recuperación turística. (EFE/ Eddy Vittini)

En cuanto a destinos internos, Punta Cana concentra el 75 % de los arribos colombianos, reafirmándose como el epicentro turístico del país. La Zona Colonial de Santo Domingo, por su parte, atrae al 28 % de los visitantes, lo que refleja un interés creciente por la historia, la cultura y la arquitectura patrimonial.

La Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (Asonahores) resaltó que el turismo colombiano aportó el 28 % de los ingresos sudamericanos del sector en 2025, una cifra considerada histórica por el Ministerio de Turismo. La vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Aguie Lendor, subrayó que este flujo potencia la ocupación hotelera, la conectividad aérea y la generación de empleo en destinos clave. Además, los turistas colombianos suelen consumir productos y servicios fuera del hotel, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local.

El intercambio turístico también se da en sentido inverso: 128.425 dominicanos viajaron a Colombia durante el último año, principalmente jóvenes adultos motivados por el ocio y la gastronomía local. El 43 % de los viajeros dominicanos tiene entre 21 y 35 años y un tercio visitó Colombia por primera vez, lo que señala una tendencia de apertura hacia nuevas experiencias y destinos.

El 63 % de los visitantes colombianos optó por actividades turísticas con un costo menor a USD 100, ampliando el acceso a diversas ofertas locales. (EFE/Orlando Barría)

La Vitrina Turística Anato 2026 reunió a más de 1.600 expositores y cerca de 54.000 visitantes profesionales en Corferias, Bogotá, generando más de 24.000 citas de negocios y proyectando transacciones comerciales superiores a USD 135 millones. El evento incluyó la presentación de 32 destinos colombianos y el protagonismo del Caribe mexicano, con Quintana Roo como invitado central. Autoridades y empresarios coincidieron en que la feria refuerza la conectividad y el desarrollo sostenible, consolidando el posicionamiento de República Dominicana como destino referente en el Caribe y fortaleciendo los lazos bilaterales con Colombia.